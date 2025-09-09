批民進黨抗中保台騙局　郝龍斌曝兩岸路線：不舔共不跪美不媚日

▲郝龍斌說，自己是台灣人也是中國人。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台北市前市長郝龍斌今（9日）接受廣播專訪時鬆口，他有參選黨主席的意願和準備，也在各方面徵詢意見。談及若未來當選國民黨主席的兩岸路線，郝龍斌痛批，「民進黨所謂的抗中保台根本是騙局！因為抗中不可能保台，都只是在打嘴砲。」自己有三大原則，「我們絕不舔共，我們要有尊嚴對等對話，我們絕不跪美，第三，我們絕不媚日」。

郝龍斌今日接受廣播節目「千秋萬事」專訪，主持人王淺秋詢問，未來如果當國民黨主席，將如何處理兩岸議題？郝龍斌說，「我自己個人identity（身份），我是台灣人也是中國人」，蔣經國前總統講得非常好，自己也完全認同。至於抗中保台，郝龍斌直言，「我本來就認為這是民進黨騙局」，因為你想抗中怎麼保台？只有和中開放對話才能保台，希望將來國民黨用對話代替對抗。

郝龍斌提及自己也有三大原則，「我們絕不舔共，我們要有尊嚴對等對話，我們絕不跪美，第三，我們絕不媚日」，這是未來國民黨三個絕不，抗中根本不能保台，民進黨根本在打嘴炮，難道真的要派黑熊部隊去保台嗎？

郝龍斌說，除此之外，我們也要備戰，我們要備戰而避戰，對兩岸之間，對話代替對抗，國民黨過去一直有跟中國共產黨對話基礎，且當然要在對等尊嚴情況下進行。

郝龍斌認為，大家希望他來參選黨主席，就是因為他經過時間檢驗，絕對不會選總統，2028一定推出最強的候選人，目前看來就是盧秀燕眾望所歸。不過，他也指出，國民黨過去幾次選舉，都是小贏以後大輸，因此不僅2026要贏，2028在野合作下架民進黨、重返執政，他會列為最優先的事。

郝龍斌強調，未來國民黨的領袖重要的戰略目標，就是要在野合作，藍白一定要合，這是全民共識，也是國民黨最大的聲音，在大罷免過程中，民眾黨支持反罷免，就是非常好的藍白合例子，雙方在這個基礎下繼續合作、建立互信，這是未來國民黨主席該做的事情。