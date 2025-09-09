考核按摩自己當模特「逼女員工幫打手槍」　老闆下場慘了

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿強（化名）在台中市富人區開設SPA館，他卻以「升為正式按摩師需要進行考核」為由，要求女員工A幫自己打手槍。雖然阿強矢口否認犯行，但台中地院法官沒有採信，日前依犯利用權勢猥褻罪，判處他有期徒刑10個月。

▲阿強被指控在按摩過程中，要求女員工A幫忙打手槍。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿強明知A女需要工作及收入，竟在2023年間以「升為正式按摩師需要進行考核」為由，自己擔任人體模特兒，要求A女進行按摩，過程中還逼迫A女幫忙打手槍、強行拉手碰觸生殖器。後來A女因另案向警方報案，經警方詢問是否還有其他需要補充的事情，她才說出遭阿強猥褻的遭遇。

阿強到案之後矢口否認犯行，堅稱自己沒有要求A女幫忙打手槍，也沒強行拉手碰觸生殖器。不過，阿強在接受偵訊時，坦言有在按摩過程中出現生理反應。

台中地院法官認為，經查，A女在事發之後曾傳送訊息給親友，內容明確提及阿強要求幫忙打手槍的事情，她感到很噁心，但是為了工作只能選擇忍耐；此外，在歷次證述中，對於案發時間、地點、事發過程等重要描述，她都沒有出現證詞前後不一、自相矛盾的情形，僅部分小細節略有不同，大致上並無悖於常情。

法官表示，本案並非A女主動揭發，她在法院審理期間已表明不願調解，也沒有向阿強求償，兩人先前並無宿怨糾紛，她應當沒有誣陷阿強的動機與必要，加上有LINE對話紀錄、指認犯罪嫌疑人紀錄表、監視器錄影畫面翻拍照片等證據為證，因而認定她的說詞應可採信。

最終，法官依犯利用權勢猥褻罪，判處阿強有期徒刑10個月，全案仍可上訴。

