社會 社會焦點 保障人權

翹家少女沒錢！色運將要她「脫衣陪酒抵車資」　還亂摸蹭下體

▲▼示意圖,性侵,焦慮,女,情感,生活,寂寞,獨,鬱悶,亞洲,黑色,濫用,犯罪,恐懼,侵略（圖／123RF）

▲為了幾百元車資，計程車司機竟要求少女陪酒，還逼迫少女脫衣、猥褻。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

計程車陳姓司機2022年間，搭載一名翹家少女前往新北市尋找友人，結果少女因沒錢支付7百多元的車資，陳男竟要求少女陪喝酒2小時抵車資，還要少女脫衣服供他撫摸，甚至還抓少女的手撫摸自己下體，更試圖磨蹭少女下體。一審將陳男判刑4年2月，上訴二審後，高院改將陳男判刑3年10月。

判決指出，陳姓男子2022年5月17日晚間9點多，在台北轉運站載到兩名自安置中心逃離的蹺家少女，少女們要求開到新北市鶯歌區尋找男友。抵達鶯歌後，車資約7百多元。但少女們下車找男友借錢，耗了快兩小時卻沒能借到錢。陳男得知2人為翹家少女後，色心大發，要求載走其中一名少女留在車上，陪喝酒2小時抵車資。少女們沒有辦法，只好照做。

陳男在深夜將車輛開到橋墩下停車，並坐到後座與少女談話，逼少女表示是自願陪酒，並拿手機錄下，隨後開始撫摸少女的大腿與下體，少女雖然反抗，但陳男威脅要將車子開到派出所；少女擔心被帶回安置中心，只好屈從，還說出了「我就說給你摸，我就不喝了」。

到了清晨，陳男又開始撫摸少女的胸部與下體，這次陳男更要求親吻與性交，但少女拒絕，少女要求陳男開車將她帶到桃園中壢地區。但陳男認為車程太遠、太虧，又恫嚇要載她去派出所；陳男藉機對少女說想要「上三壘」。少女又擔心被帶回安置中心，只好再次屈從，但央求不要脫衣服。陳男說這樣不好摸，逼迫少女脫到只剩內衣褲，陳男又要求少女為他口交或打手槍，少女不願也不會，陳男就抓起少女的手，放在自己下體上。

陳男後來更將少女推倒在座位上，以下體隔著少女內褲摩蹭，但因陳男未能勃起，最後作罷。陳男最後開車將少女載到中壢街頭後，自行離去。

少女報警，警方循線逮捕陳男，檢方依照「加重強制猥褻罪」對陳男提起公訴。一審法院認定陳男犯下3罪，判處有期徒刑4年2月。案件上訴第二審。

高等法院二審審理時，陳男否認犯案，辯稱當時車輛停在橋墩下，有許多計程車、貨車來來去去，不可能有機會猥褻少女。但少女指證歷歷，再加上少女的錄音，因此二審仍認定陳男有罪，但改以接續犯論處，故撤銷原判決，改判有期徒刑3年10月。

更多新聞
※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

