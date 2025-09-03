貪賺5000元報酬　車手下場要賠505萬元

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿碩（化名）去年4、5月間加入詐騙集團擔任取款車手，每次任務可獲得5000元報酬，他在同年6月依照指示向受害者收取505萬元現金，因而被受害者一狀告上法院。台中地院法官日前審理此案，認為阿碩與詐團彼此分工，共同不法侵害受害者的權利，最終判他應賠償受害者505萬元。

▲阿碩為了5000元報酬當車手，下場要賠505萬元。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

受害者在判決書中主張，阿碩去年4、5月間透過臉書認識一名網友，接著透過對方加入詐騙集團擔任取款車手，雙方約定每次任務可獲得5000元報酬，隨後該詐團成員利用投資獲利等話術，誘導他同意交付投資金。

受害者表示，阿碩依照詐團上級指示，偽裝成資產管理的員工，向他收取505萬元資金，然後把一張偽造的收據交給他，阿碩得手之後，很快便將款項交給詐團其他成員，等到他發現被騙時，錢已經被轉移走了，憤而決定對阿碩提告求償全部損失。

對此，阿碩經過法院合法通知並未於言詞辯論期日到場，也沒有提出任何書狀聲明或陳述。

台中地院法官認為，阿碩加入詐團擔任車手，甘願為詐團收受不法犯罪所得，製造金流斷點，與詐團彼此分工，共同不法侵害受害者的權利，受害者依侵權行為之法律關係請求賠償，即屬有據，最終裁定阿碩應賠償受害者505萬元，全案仍可上訴。