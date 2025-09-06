陸軍中士負債300萬「挪用公款7萬還債」　下場要關2年7個月

記者黃翊婷／綜合報導

陸軍中士阿德（化名）因投資失利負債300多萬元，竟利用職務之便兩度侵占公款，共計得手7萬餘元，他想將這筆錢挪來償還個人債務，結果4天之後就被抓包。不過，台中地院法官日前審理之後，考量到阿德侵占的款項不高，加上已經繳回所有犯罪所得，依法減刑3次後，最終判處他有期徒刑2年7個月，褫奪公權2年。

▲阿德侵占公款，想用來清償自己的債務。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿德在部隊中負責管理現金及各款項收入、支出，但因為在外投資失利負債300多萬元，他竟異想天開，先是將原本要交付給廠商的6萬2826元貨款偷偷帶回租屋處，接著又在收取5名同袍繳回的溢領薪餉時，將9855元占為己有，共計得手7萬2681元，想用來償還個人債務。

4天之後，因為同組的組長遲遲沒有收到廠商收款收據，經組長追問，阿德才坦承犯行並將侵占的公款全數交還。

台中地院法官認為，阿德在偵訊及審理均坦承犯行，侵占公款也已全部繳回，適用貪污治罪條例第8條第2項前段規定減刑；此外，阿德其中1次侵占的款項僅9855元，未達5萬元，價值非鉅，對部隊運作及財務狀況沒有造成嚴重影響，他犯後也積極配合調查，未浪費司法資源，犯罪情節應屬輕微，適用貪污治罪條例第12條第1項規定減刑。

法官接著指出，阿德所犯的侵占公有財物罪為法定本刑10年以上有期徒刑之罪，即便是用貪污治罪條例第8條第2項前段規定減刑，下限仍為有期徒刑5年，顯然有情輕法重的狀況，在客觀上足以引起一般人的同情，於是再依刑法第59條規定酌減刑期。

法官表示，阿德犯案當下仍是現役軍人，也是公務員，應當恪遵職守、廉潔自持，卻漠視法律禁令侵占公款，行為確實不妥，考量到他犯後始終坦承犯行，態度良好，展現出相當的悔意，最終依現役軍人犯侵占公有財物罪，判處他有期徒刑2年7個月，褫奪公權2年，全案仍可上訴。