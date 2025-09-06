惡男下藥性侵應召女「留14張玩具鈔」　慘被重判9年

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿輝（化名）2022年12月間找上A女從事性交易，卻在雙方碰面之後，將摻有安眠藥成分的蜂王膠原飲拿給A女飲用，再趁對方失去意識後性侵，最後還留下14張玩具鈔票。台中地院法官日前審理之後，依以藥劑犯強制性交罪，判處阿輝有期徒刑9年。

▲阿輝不承認對A女下藥性侵，但法官沒有採信他的說詞。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿輝2022年12月間透過LINE聯繫一名身分不詳的網友，謊稱願意以每50分鐘7000元的對價從事性交易，並經由該網友介紹與A女相約在某三溫暖店碰面；然而，他在聊天過程中，卻將一瓶摻有安眠藥成分的蜂王膠原飲拿給A女飲用，等到A女逐漸失去意識，再趁機性侵，離開前還把事先準備好的14張玩具鈔票放在床邊。

A女清醒之後發現下體疼痛，於是向櫃檯人員求助。櫃檯人員發現A女精神恍惚，疑似遭到下藥，出示的鈔票還是玩具假鈔，驚覺情況不對勁，於是立刻幫忙將蜂王膠原飲空瓶保存起來。A女報警處理後，警方將蜂王膠原飲空瓶送交鑑定，果然驗出含有舒樂安定（Estazolam）成分。

阿輝到案之後坦承曾與A女發生性行為，但否認下藥性侵，他辯稱，A女喝完蜂王膠原飲意識還很清楚，況且雙方原本就談好要進行性交易，他自認沒有違反A女的意願。但在法院準備程序時，他又供稱，自己是因為要使用假鈔，才會下藥來降低A女的戒心。

台中地院法官認為，縱使A女事前同意與阿輝性交易，也不代表阿輝可以為所欲為，因此沒有採信他的說詞。

法官表示，阿輝為了滿足一己私慾，以詐術誆騙A女前來從事性交易，還下藥性侵，侵害到A女的性自主決定權，而且他犯後僅坦承詐欺得利部分犯行，否認加重強制性交犯行，犯後態度難認良好，至今也未與A女達成和解或予以賠償，最終依以藥劑犯強制性交罪，判處他有期徒刑9年，全案仍可上訴。

