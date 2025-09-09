夜市驚見「摔角秀」引發圍觀！影片掀兩派論戰　廟方回應了

記者趙蔡州／綜合報導

夜市除了各種有販賣美食，以及套圈圈、打靶、彈珠台等玩樂活動外，現在竟然還出現了摔角。有網友表示，他近日到中壢仁海宮夜市逛街時，發現現場竟出現摔角擂台，台上還有選手在激情搏鬥，影片曝光後立刻引發網友熱議，直呼「現在夜市的活動越來越狂了」。

▲中壢仁海宮夜市上演摔角秀，影片曝光引發網友討論。（圖／網友yujing授權使用）

原PO在Threads貼出影片，2位摔角手在擂台上激烈搏鬥，其中一名選手的手臂被另一名長髮選手壓住使用關節技，痛的倒在舞台上的地板不斷翻滾，下一秒更被長髮選手直接壓制。另一段畫面則是另外2名選手使用打擊技互擊，以及4名選手在擂台上大戰，場面相當熱血激情，引發大批民眾圍觀

貼文一出立刻引發網友熱議，有人覺得「超荒唐，現場很多小朋友唉」、「帶小孩看這個好嗎」，但也有人認為，「我覺得超讚，有人說小孩子看到不適合，以往廟會一堆請人跳鋼管給小孩看，有比較好嗎」、「如果我阿公還在，一定帶他去看」、「滿滿的回憶，很小很小時，都會跟家人看Z的摔角節目」、「長髮兄弟怎麼長得這麼像柔道部的主將黑熊啊，快找蒙面加菲貓來跟他打」。

針對網路上的討論，中壢仁海宮表示，為了歡慶建廟200週年，除了舉辦夜市外，也決定安排職業摔角秀，還邀請日本沖繩的面具摔角手 GURUKUN MASK 與台灣選手同場對打，更開放小小摔角體驗，讓小朋友在專業教練的帶領下，上台體驗一些簡單的摔角動作。

中壢仁海宮指出，選手、裁判都有經過專業訓練，也有使用安全護具，選手過招時都是絕對安全的，活動主要是想展現運動家的精神，還有自我挑戰，至於有民眾覺得不合適，未來安排節目時會多加注意。