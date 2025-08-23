　
生活 生活焦點

一票人不愛國旅！外國客來台「被6件事驚艷」：美食比東京有特色

首次來台旅遊就很滿意！　外國旅客曝「6優點」：是個相當神奇的地方

▲一名外國網友分享，台灣的夜市、食物等讓他印象深刻。（示意圖／翻攝自photoAC）

文／CTWANT

台灣2024年觀光人次為785萬7686人，較前一年增長了超過100萬人，而夜市更成為國外觀光客最愛的景點之一。就有一名外國網友分享了初次到台北旅遊的感想，認為台灣的食物、交通、夜市、飲酒文化等都很好，更大讚「我喜歡台北的氛圍」、「是個相當神奇的地方」。

這位外國網友在Reddit上以「台北是一個很棒的旅遊目的地」為題發文表示，自己在日本生活了十多年，直到最近初次造訪台北，才發現是個相當神奇的地方。首先，他到永和豆漿大王吃了早餐，便讓他驚豔到隔天再去吃了一次，「那些油條太好吃了，這家店外觀看起來樸實無華，但我還是很想再吃。」

原PO說到，悠遊卡讓出遊變得十分輕鬆，只要使用Google地圖就可以簡單搭公車、捷運到每個地方，加上公車站都有電子即時更新功能，方便使用者能隨時確認即將抵達的公車。

原PO提及，他這次在天母棒球場看了味全龍的比賽，雖然場地不大，但現場氣氛非常熱鬧，主持人和啦啦隊員都讓觀眾們興奮不已；台灣的夜市也讓人印象深刻，日本並沒有類似的場所，他認為日本的美食選擇過於美化和商業化了，而士林夜市地下美食廣場、南機場夜市的攤販，其實比東京更有特色。

原PO坦言，雖然日本店員很有禮貌，但他會因為這種太過「正式」的行為而感到尷尬，反觀在台北，店員們同樣友善，卻不會有刻意裝腔作勢的感覺，而街上民眾在走路聊天時似乎更有活力。

原PO指出，他本人很喜歡喝酒，台灣的每家便利商店都有賣酒，但他並沒有在晚間的街頭遇過真的喝得爛醉的人；有趣的是，很多人都喝不含酒精的飲料，到處都能看見有人拿著保溫瓶裝飲品。

此外，原PO也點出來台旅遊觀察到的缺點，像是垃圾處理不便、公共廁所太難找、檳榔等等，且台北車站的換乘讓他感到費解，「無論如何，我喜歡台北的氛圍，想學習更多的中文，以便下次更好地去旅行。」

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

郭台銘白髮打球被目擊　 曾馨瑩：接受自己也很好

