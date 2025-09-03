夜市買什麼最容易被宰？大票狂點名「1攤位」：聽過1包1200的

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者吳世龍攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

夜市是台灣的特色文化，雖然近年熱度不如以往，但依舊是外國觀光客必訪的景點。不過也因為遊客多半不會回訪，一些攤商就趁機亂喊價，常常引發爭議。有網友便好奇詢問，有沒有去夜市最容易被宰的攤商種類排名？前五名是哪些？話題引發討論。

原PO在PTT八卦板發文表示，雖然夜市文化不像過去那麼熱門，但外國觀光客依舊很愛逛，尤其是日韓客。但也因為觀光客大多是一次性消費，讓不少黑心攤商把人當肥羊宰。他就好奇，夜市中哪些東西最容易被當盤子宰？是否能排出前五名？

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文引發討論，「沒有標價的烤玉米」、「骰子牛、烤玉米」、「烤櫛瓜」、「首推烤玉米，盤子最愛」、「烤玉米太香了，常常差點中計」、「烤玉米都不標價，一根都快200元 = =」、「沒標價的都是」、「竟然沒有關東煮」、「骰子牛，貴、難吃、少」、「我都是繞一圈然後去吃餐廳。」

其中，最多人點名的就是「水果」，「聽過水果1包1200的，應該是水果」、「水果才更黑暗」、「現在不只夜市水果貴，普通你看到的水果也都貴，整個都亂掉」、「八卦版民調水果果然拿第一，大家都被坑過」、「水果一包50的跟500的長一樣，老闆只會跟你說他的是高級進口貨，而且已經切了。」