【廣編】寧夏夜市限定！女神曾莞婷完美演繹2大神器「鹼」去負擔

▲夜市女神曾莞婷與寧夏夜市理事長林定偉共同為快閃活動揭幕。

圖、文／統一提供

這個夏天要怎麼吃夜市才夠潮？統一PH9.0鹼性水攜手寧夏夜市，獨家推出「逛夜市神器」，減少大家雙手負擔，輕鬆享受夜市美食。人氣女星曾莞婷驚喜現身，親自示範，她笑說：「我很常偷偷一個人去逛夜市，喜歡那種邊走邊買邊吃的感覺，今天這個行動餐盤真的就是幫我把『邊走邊吃』變成了『邊吃邊美』！」

曾莞婷補充：「女生逛夜市要拿包包、拿手機、又想吃東西，真的太忙了！這個神器可以輕鬆吃美食，簡直就是逛夜市的必備單品。」除了實用與「食」尚兼具，她也分享：「吃多吃膩的時候，還可以拿起統一PH9.0鹼性離子水喝一口，真的『鹼』少了很多負擔。統一PH9.0這次以「鹼去負擔」為核心，提出一種全新的補水方法，在大啖美食的同時，也要記得補水顧體質。這款專為夜市打造的行動餐盤，可重複使用、輕巧方便，揹上身就能行動自如，讓補水變得順手又輕鬆。

統一PH9.0希望透過這樣的方式，讓補水成為日常中一種自然又有感的選擇。本次快閃活動自即日起至8月31日（日）晚間6點至9點於蓬萊國小前熱鬧登場，民眾於現場完成指定任務，即可獲得「寧夏夜市逛夜市神器」與統一PH9.0鹼性離子水，還能現場玩轉轉樂抽夜市抵用券，最大獎直接送$500！好玩、好吃又有好康，真的不能錯過。（數量有限，送完為止）

