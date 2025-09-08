3小姊弟獲救！「通緝犯父」爆槍戰被警擊斃　荒野逃亡4年破功

▲ 菲利普斯在與警方的槍戰中被擊斃。（示意圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

紐西蘭通緝犯菲利普斯（Tom Phillips）帶著3名子女在荒野中躲藏近4年，8日凌晨在與警方的激烈槍戰中被擊斃，失蹤多年的3名孩子也終於獲救。

綜合CNN等外媒，紐西蘭警方表示，菲利普斯凌晨約2點半在懷卡托（Waikato）皮奧皮奧鎮（Piopio）一間農具店行竊時被發現，帶著一個孩子騎四輪農用機車逃逸。警方在於路口設置刺胎器，成功讓機車停下，但菲利普斯隨即近距離開槍襲擊員警，警方隨即開槍回擊。

槍戰中一名員警頭部中彈受到重傷，已送醫進行手術，菲利普斯則被當場擊斃。警官羅傑斯（Jill Rogers）證實，「我們相信死者就是菲利普斯」，現場也發現多把槍械。

3名失蹤兒童分別為9歲的恩伯（Ember）、10歲的馬弗里克（Maverick）及12歲的杰達（Jayda），杰達在槍戰現場被尋獲，另外2人則於當天下午約4點半在偏遠營地獲救。羅傑斯說明，「孩子們都很健康且未受傷，今晚將接受醫療檢查。」

孩子們的母親凱特（Cat）擁有3名子女的單獨監護權，但菲利普斯2021年12月帶著他們消失無蹤，此後曾涉嫌多起犯罪，包括2023年5月持武器搶劫銀行。警方曾懸賞8萬紐幣（約144萬台幣）尋人，直到去年10月有獵人目睹他們戴面具在樹林中行走，才得知孩子們還活著。

凱特在孩子獲救後發出聲明表示，「對於孩子們的磨難終於結束深感欣慰」，但同時也為事態發展感到難過，「我們一直希望能以和平且安全的方式讓孩子回家。」