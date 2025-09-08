國光客運告別西螺轉運站！售票員剪票喊「再見」　乘客揮手不捨

▲車內乘客揮手、拍手道別。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／雲林報導

「真的很不捨！」國光客運在西螺轉運站7日是最後一天行駛，不少乘客特地排隊買票，甚至拿起手機不斷拍照紀錄，留作回憶。西螺轉運站自2013年啟用，由國光客運營運，串聯台西客運與員林客運，一度是鎮內交通中樞。月台共有6席，10年來陪伴無數鄉親南來北往，如今卻因國光停駛8條南部國道路線，被迫走入歷史。





「這是小妹最後一次服務大家」，上午11點10分，一班自高雄北上的國光客運緩緩駛進站。售票員小姐在剪票時，忍不住哽咽說：「謝謝，再見！」清點人數後，她在車門口再次鞠躬致意，並對車上乘客喊話：「感謝大家這幾年的搭乘，這是小妹最後一次為大家服務了，拜拜！」車廂內乘客有人拍手致意，有人揮手喊再見，氣氛既溫暖又揪心，場面讓許多在場民眾紅了眼眶。

住在西螺的蘇小姐說，她搭國光已經超過10年，聽到停駛消息「完全不敢相信」。二崙的廖先生則表示，自己長年習慣在西螺轉運站搭車北上，如今卻只能改變習慣，心裡很不是滋味。曾姓民眾也直言，西螺轉運站地點方便，現在被迫改到西螺交流道搭統聯，「那邊車流量大又危險，對老人家、小孩都不方便」。

縣府交通工務局長汪令堯表示，已將地方聲音反映給監理所與業者，後續會再開會討論。西螺鎮長廖秋萍則強調，許多鎮民反應需到交流道附近搭乘統聯客運，恐有交通不便問題，近日將與統聯客運公司會談，協調是否能進駐西螺轉運站內，讓民眾上下車既安全又方便。

