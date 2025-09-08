　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

迎新開學　雲林家扶千戶家庭喜獲二林天人宮愛心物資

▲天人宮委員們贈送百萬物資與六千斤白米，讓家扶家庭可以不用擔心生計。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲天人宮住持胡建雄代表捐贈30萬元希望讓家庭可以沒有後故之憂並請雲林家扶陳燦勲主委代表受贈。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

迎接新學期，雲林家扶近千戶家庭，獲得來自濟公師父溫暖的守護。彰化二林天人宮胡建雄住持專車送來超過200桌、6000公斤白米及水果、牲禮，價值逾百萬元的普渡供品，並捐贈30萬元扶幼經費，由雲林家扶中心主委陳燦勲代表受贈。

主委陳燦勲感謝天人宮多年以來的支持，特別是在當前物價高漲、經濟不穩的環境下，這批物資大大減輕了家扶的壓力，確保弱勢家庭不致短缺。他表示，天人宮自2012年以來連續13年捐助雲林家扶，累計善款超過777萬元，是照亮孩子求學路上的一盞明燈。

▲天人宮委員們贈送百萬物資與六千斤白米，讓家扶家庭可以不用擔心生計。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲天人宮住持胡建雄（右）給予雲林家扶家庭關心與慰問，並贈送物資。（圖／記者游瓊華翻攝）

胡建雄住持指出，看到孩子們在課業與打工間奔波，家長又為生活費煩惱，實在心疼不已。「每天吃飯時，我都會想，家扶兒今天有沒有飯吃？」因此持續以濟公師父的慈悲，將愛與溫暖送入需要的家庭，希望成為陪伴孩子走出黑暗的光。

除了天人宮，雲林家扶也感謝虎尾鎮公所、昇樺食品、嘉義三寶們保安府、台北天靈宮、二林天后宮、中壢慈仁基金會、瑞芳青雲殿、保清宮、麥寮天盛宮、林內慈惠天玄堂等單位，以及許多善心人士，在普渡期間匯聚近千份物資，傳遞「扶貧、濟貧、脫貧」的力量。

其中，服務家庭周阿嬤領取物資時，感動落淚表示：「這些米、油、泡麵，就是我們好幾週的保障，不只是物質幫助，更是精神依靠，讓我和孫子知道社會充滿關懷。」陳燦勲說，這份關懷不僅是物資與金額，更是撫平心靈的力量，讓家長肩頭的重擔稍稍放下，讓孩子能安心坐在課桌前追夢。

▲天人宮委員們贈送百萬物資與六千斤白米，讓家扶家庭可以不用擔心生計。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲天人宮委員們贈送百萬物資與六千斤白米，讓家扶家庭可以不用擔心生計。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

►聽Podcast #我在案發現場

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
414 1 6357 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／下班注意！大雷雨炸3縣市
快訊／柯文哲抱怨24小時看不到陽光　北所：有提供
新北發生離奇命案！　死者身分成謎
柯文哲歸來！一票狂洗「兩個太陽」　名醫神比喻笑了
台中2少女看電影被打！女星暖心傳訊、視訊關心
快訊／柯文哲才吃完豬腳麵線！黑衣男「撒冥紙」吼：台灣沒司法了
I’m donut？甜甜圈出包　業者道歉：已全額退款
柯文哲怒轟賴清德演說9分鐘　律師團急提醒：記得明天準時出庭

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

中秋前夕宵小蠢動　里港警出擊守護泰國蝦

彰化婦與家人爭執失蹤　女兒心急報案…潮州警跨縣火速尋獲

一肩挑兩老！屏東婦人獨撐家計　枋寮警+志工送物資助渡難關

迎新開學　雲林家扶千戶家庭喜獲二林天人宮愛心物資

台東稅務局奪財政部年度考核佳績　兩個第一、一個第三全國領先

南消推AI智慧型瓦斯爐　守護長輩廚房安全防乾燒

和逸飯店台南西門館推「抓周＋性別派對」　一站式親子新亮點

攜手守護每個家　台東縣府跨域合作獲衛福部肯定

台東警強化交通執法　暑假後事故數下降

五鮮級野獸霸氣衛冕！Absolute3x3台南站掀熱潮　王志傑燃爆主場

【救護車分秒必針】保時捷駕駛「硬擋不讓」...騎士出手網讚爆！

蔡依林唱〈假裝〉忘詞XD　自嘲：巧虎熬夜不漂亮了

我看完演唱會的精神狀態#李多慧

【暴雨轟炸】台中瞬間淹水！北屯馬路成黃河

【主業車行...副業銀行】客拿硬幣買車，老闆數出新技能XD

劉宇寧直播罕見動怒！遭瞎傳秘戀經紀人

《如懿傳》辛芷蕾奪威尼斯影后！　哽咽：大膽去做，萬一實現了呢？

【國道重大車禍】高雄聯結車撞遊覽車1傷1命危

【忘穿襪的代價】消防員鞋子卡死　3人幫忙扯才脫下XD

【昔日戰友】驚喜現身林智勝引退儀式！林泓育與大師兄擁抱淚崩

中秋前夕宵小蠢動　里港警出擊守護泰國蝦

彰化婦與家人爭執失蹤　女兒心急報案…潮州警跨縣火速尋獲

一肩挑兩老！屏東婦人獨撐家計　枋寮警+志工送物資助渡難關

迎新開學　雲林家扶千戶家庭喜獲二林天人宮愛心物資

台東稅務局奪財政部年度考核佳績　兩個第一、一個第三全國領先

南消推AI智慧型瓦斯爐　守護長輩廚房安全防乾燒

和逸飯店台南西門館推「抓周＋性別派對」　一站式親子新亮點

攜手守護每個家　台東縣府跨域合作獲衛福部肯定

台東警強化交通執法　暑假後事故數下降

五鮮級野獸霸氣衛冕！Absolute3x3台南站掀熱潮　王志傑燃爆主場

快訊／下班注意！大雷雨炸3縣市　警戒範圍曝

99購物節攻略懶人包！電商優惠亮點一次看　省錢精準開搶

李長榮發表先進半導體製程濕式配方　支援晶圓清洗、封裝後清洗

哪些星座是朋友圈的「黏合劑」？這三個星座絕不讓友情消散

柯文哲交保重提在押舍房不見天日　北所澄清：已供保健所需光線通風

蘆洲離奇命案！1女發黑躺床飄濃濃屍臭…「假名租屋6年」身分成謎

讚柯文哲意志力堅定、不屈服　徐巧芯：推司法改革讓眾人受保障

中秋前夕宵小蠢動　里港警出擊守護泰國蝦

陸網紅嗆「捐4億」支持攻台　挨批賺愛國流量

俄軍史上最猛空襲！川普喊「很不開心」　歐洲領袖急訪美拚止戰

【國道重大車禍】高雄聯結車撞遊覽車1傷1命危

地方熱門新聞

快訊／台中太平暴雨「圍牆倒、馬路淹」

雨炸台中！必比登餐廳變「流水席」

9寶爸腦死留妻小10人　縣府出手了

85歲粉圓冰嬤養2中風兒　拒捐款：給更苦的人

高雄中元前驚見誦經車　法師站一排繞街

林奕含父親、名醫林炳煌宣布退休

快訊／雨灌台中！圖書館變「水濂洞」

竹北塑膠臭味查不到！環保局回應了

「幽靈惡臭」肆虐竹北　擬祭檢舉獎金

快訊／台中路樹倒塌！1騎士1轎車被壓

台南麻豆消防廳舍新打卡點！義消、婦宣合力捐宣導品助防災

台南官田天然氣井回饋金首發　兩里居民每人可領1400元

點了恐被騙！詐團寄「交通事件待辦」信件　監理站揭真相

板橋崑崙公園9／9現場徵才　22家廠商550職缺等你來

更多熱門

相關新聞

國光客運告別西螺轉運站！售票員剪票喊「再見」

國光客運告別西螺轉運站！售票員剪票喊「再見」

「真的很不捨！」國光客運在西螺轉運站7日是最後一天行駛，不少乘客特地排隊買票，甚至拿起手機不斷拍照紀錄，留作回憶。西螺轉運站自2013年啟用，由國光客運營運，串聯台西客運與員林客運，一度是鎮內交通中樞。月台共有6席，10年來陪伴無數鄉親南來北往，如今卻因國光停駛8條南部國道路線，被迫走入歷史。

農曆七月傳愛心！南消四大隊普渡做愛心捐1.8噸白米助弱勢

農曆七月傳愛心！南消四大隊普渡做愛心捐1.8噸白米助弱勢

雲林表演廳下半年節目滿滿能量

雲林表演廳下半年節目滿滿能量

YCDC雙館百家品牌市集「選物」看見生活未來

YCDC雙館百家品牌市集「選物」看見生活未來

點了恐被騙！詐團寄「交通事件待辦」信件　監理站揭真相

點了恐被騙！詐團寄「交通事件待辦」信件　監理站揭真相

關鍵字：

捐助家扶中心雲林愛心

讀者迴響

熱門新聞

台中2少女看電影　遭鄰座男客拖出痛毆

柯文哲復仇海嘯掀動！　周玉蔻估：柯2026選「這縣市」毀滅賴清德

勇警跳海救一家四口「雙腿詭發黑」名醫搖頭！乩童：你擋了抓交替

妻子懷孕待產！尪偷吃她閨蜜搞大肚

32歲4寶人妻「遭男友輾斃」背景曝光！雙方抖音認識

大蟑螂攻陷東日本　關鍵原因好意外

幫林智勝跳開場舞被酸　15歲女兒回應

超速67公里抓包！駕駛喊「餘弦效應」

網紅若盈「拍片餵狗喝酒」炎上！狗喝醉狂吠

花蓮9寶爸將拔管！妻淚：別再攻擊了

雪碧驚爆遭性侵

做夢也沒想到「民眾黨這麼乾淨」　柯：賴清德好好想一想

龔美富道歉聲明「隻字未提江祖平」惹怒網

女兒看電影遭暴力男打到腦震盪！父不滿影城作為

澎恰恰賣地瓜還債「從早拚到深夜」？真相曝光

更多

最夯影音

更多

【救護車分秒必針】保時捷駕駛「硬擋不讓」...騎士出手網讚爆！

蔡依林唱〈假裝〉忘詞XD　自嘲：巧虎熬夜不漂亮了

我看完演唱會的精神狀態#李多慧

【暴雨轟炸】台中瞬間淹水！北屯馬路成黃河

【主業車行...副業銀行】客拿硬幣買車，老闆數出新技能XD

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面