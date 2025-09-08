迎新開學　雲林家扶千戶家庭喜獲二林天人宮愛心物資

▲天人宮住持胡建雄代表捐贈30萬元希望讓家庭可以沒有後故之憂並請雲林家扶陳燦勲主委代表受贈。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

迎接新學期，雲林家扶近千戶家庭，獲得來自濟公師父溫暖的守護。彰化二林天人宮胡建雄住持專車送來超過200桌、6000公斤白米及水果、牲禮，價值逾百萬元的普渡供品，並捐贈30萬元扶幼經費，由雲林家扶中心主委陳燦勲代表受贈。

主委陳燦勲感謝天人宮多年以來的支持，特別是在當前物價高漲、經濟不穩的環境下，這批物資大大減輕了家扶的壓力，確保弱勢家庭不致短缺。他表示，天人宮自2012年以來連續13年捐助雲林家扶，累計善款超過777萬元，是照亮孩子求學路上的一盞明燈。

▲天人宮住持胡建雄（右）給予雲林家扶家庭關心與慰問，並贈送物資。（圖／記者游瓊華翻攝）

胡建雄住持指出，看到孩子們在課業與打工間奔波，家長又為生活費煩惱，實在心疼不已。「每天吃飯時，我都會想，家扶兒今天有沒有飯吃？」因此持續以濟公師父的慈悲，將愛與溫暖送入需要的家庭，希望成為陪伴孩子走出黑暗的光。

除了天人宮，雲林家扶也感謝虎尾鎮公所、昇樺食品、嘉義三寶們保安府、台北天靈宮、二林天后宮、中壢慈仁基金會、瑞芳青雲殿、保清宮、麥寮天盛宮、林內慈惠天玄堂等單位，以及許多善心人士，在普渡期間匯聚近千份物資，傳遞「扶貧、濟貧、脫貧」的力量。

其中，服務家庭周阿嬤領取物資時，感動落淚表示：「這些米、油、泡麵，就是我們好幾週的保障，不只是物質幫助，更是精神依靠，讓我和孫子知道社會充滿關懷。」陳燦勲說，這份關懷不僅是物資與金額，更是撫平心靈的力量，讓家長肩頭的重擔稍稍放下，讓孩子能安心坐在課桌前追夢。

▲天人宮委員們贈送百萬物資與六千斤白米，讓家扶家庭可以不用擔心生計。（圖／記者游瓊華翻攝）