哪些星座是朋友圈的「黏合劑」？這三個星座絕不讓友情消散

▲▼星座,十二星座,友情,人際,巨蟹,處女,天秤。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲這三個星座被譽為朋友圈的『黏合劑』，總能在友情即將冷卻時，把大家重新聚在一起。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

要讓一個朋友圈維持長久並不容易。隨著年齡增長、搬家、換工作或回到校園，彼此的聯繫往往會漸漸減少，甚至不知不覺中就失去聯絡。雖然部分友情隨時間淡去是自然現象，但有些星座不會袖手旁觀。他們天生就是朋友圈的「黏合劑」，會盡全力維繫大家的感情。當群組聊天陷入沉默，他們總能第一時間察覺，主動開話題、安排聚會，甚至提議來場姐妹旅行，讓友情再次升溫。

有些星座天生重視人際關係，他們再忙也會抽空關心朋友；只要傳個T影片或可愛狗狗的照片，就能維繫情感，特別在大家忙得無法見面的時候更顯珍貴。也有些星座擅長規劃，這讓友情始終保持活力。當他們察覺大家漸行漸遠，就會立刻發出聚會邀請，並不斷確認大家的出席狀況。這份堅持，讓他們擁有一輩子的好友，也讓朋友圈始終緊密不散。以下就是國外網站《Bustle》占星師認為最可靠的「友情守護者」三大星座，快看看誰上榜了？

巨蟹座

▲▼星座,十二星座,友情,人際,巨蟹,處女,天秤。（圖／取自免費圖庫pexels）

如果你的朋友圈能歷經起伏仍然緊緊相依，很可能背後有個巨蟹在默默付出。身為直覺敏銳的水象星座，巨蟹特別擅長察覺團體的情緒氛圍，絕不會讓小爭執或誤會拆散大家。

有人感覺被忽略？巨蟹會立刻把對方拉回群體。兩位朋友起爭執？巨蟹會站出來當和事佬，安撫情緒、化解矛盾。只要有巨蟹在，群組不可能被冷落太久。他們甚至會主動舉辦溫馨小聚，提醒大家最初為何成為朋友。

同時，巨蟹也極度懷舊，懂得用過往的回憶來維繫情感。他們會分享舊照片、過去的趣事，讓友情不斷延續。也因此，巨蟹往往能與第一份工作的同事、大學室友保持聯繫多年。他們不允許朋友就這樣慢慢疏遠，至少不會在他們眼皮底下發生。

處女座

▲▼星座,十二星座,友情,人際,巨蟹,處女,天秤。（圖／取自免費圖庫pexels）

朋友圈裡只要有處女座，友情就不容易散。這個土象星座是天生的組織者，總能精心安排聚會、旅行或小型同樂會，讓大家持續保持連結。

對處女座來說，給大家一個共同期待的活動，是最好的友情黏合劑。即使有人忙著籌備婚禮、有人照顧新生兒、有人埋頭研究所課業，只要有一趟女生旅行或一次團聚計畫在前方，彼此就會保持聯絡。

處女座同時由「溝通之星」水星守護，這讓他們在經營群組聊天上特別在行。他們會根據大家的興趣開設不同群組，還會取一些可愛的名字，比如「電影俱樂部」或「早午餐小隊」，讓對話源源不絕，始終保持新鮮感。

天秤座

▲▼星座,十二星座,友情,人際,巨蟹,處女,天秤。（圖／取自免費圖庫pexels）

天秤座擁有天生的社交雷達，能敏銳察覺朋友圈即將出現裂縫的徵兆。當群組突然安靜、聚餐邀約銳減，他們會立刻行動，發送一連串訊息，甚至直接敲定聚會日期，把大家再度拉回來。

身為風象星座，天秤特別擅長社交，能確保每個人都保持聯繫。他們會在群組中發送生日祝福、關心最近少露面的朋友，還會規劃盛大的派對，為友情注入新活力。

天秤同時由愛與美的守護星金星掌管，讓他們格外重視人際關係。即便朋友圈本來就很穩固，他們仍會想辦法讓每個人都感受到被珍惜與被包容。也正因如此，天秤往往擁有能維持一生的友誼。

每週都要關注自己的星座運勢，來看日本網站《TRILL》占星師Mimi's本週9/8〜9/14要傳遞給大家的星象訊息，從牡羊的「內心整理」、金牛的人際啟發，到雙魚的「勇敢展現自我」，無論是戀愛、人際、事業還是健康，都有值得留意的小提醒，透過星語，或許你會發現，生活中的轉機就藏在細節裡。

星座十二星座友情人際巨蟹處女天秤

