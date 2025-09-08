　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

12星座9/8〜9/14週運！雙子座工作備受矚目、獅子座迎來濃烈愛情能量

▲▼星座,十二星座,運勢,愛情,幸運,工作,人際。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲新一週12星座運勢揭曉，占星解析帶你掌握愛情、事業與健康的關鍵轉機。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

每週都要關注自己的星座運勢，來看日本網站《TRILL》占星師Mimi’s本週9/8〜9/14要傳遞給大家的星象訊息，從牡羊的「內心整理」、金牛的人際啟發，到雙魚的「勇敢展現自我」，無論是戀愛、人際、事業還是健康，都有值得留意的小提醒，透過星語，或許你會發現，生活中的轉機就藏在細節裡；你的運勢如何？快來看看吧！

牡羊座

[廣告]請繼續往下閱讀...

整體運勢

這週的重點不在外在展現，而是「整理你的內心」。是時候放下長久累積的雜念與情緒，劃下過去的句點，或聽見夢境與潛意識的提醒。安靜下來，反而能帶來強大的療癒效果。

人際／愛情運

在人際互動中，你可能會在「想一個人靜靜」與「想親近他人」之間來回擺盪。愛情上不必勉強經營，只要能共享一份柔軟的安全感就足夠。適度保持距離，反而能重新喚起對彼此的體貼。

工作／財務運

金錢容易流向「無形價值」，像是捐款或奉獻，會帶給你內心的充實感。與其買大件物品，不如將資源投入在心靈或內在的整理上。

美容／健康運

你可能在不知不覺間累積了不少疲憊，這週務必把休息放在第一位。冥想、芳療或悠閒泡澡都能幫助你放鬆。別忽略夢境中的啟示。

幸運內褲

帶點透明感的白色內褲，能洗去多餘的雜念，淨化你的心靈。

金牛座

整體運勢

這週你會從人際交流中獲得不少啟發。與朋友、同事的對話中隱藏著靈感，別人的想法也可能成為推動你的動力。就算是你自己構思的點子，與人互動後也會展現全新面貌。別宅在家，勇敢踏出一步吧！

人際／愛情運

共同的話題或興趣將拉近你與心儀對象的距離。單身者在團體互動中可能擦出火花；情侶則適合和朋友們一起活動，能讓彼此看見對方更多的優點。

工作／財務運

社交上的開銷可能增加，但本週別吝嗇，因為這些「共享的花費」最後會以好運的形式回到你身上。

美容／健康運

與朋友一起運動最能提振精神。推薦瑜伽或團體運動，既能增進體能，也能帶來好心情。

幸運內褲

海軍藍內褲能帶來安心氛圍，讓你更自在享受朋友相聚的時光。

雙子座

整體運勢

這週你的工作與角色將備受關注。努力很可能獲得肯定，甚至有機會被邀請公開發言。雖然可能會緊張，但這些經驗將成為你自信的來源。勇敢站上舞台，不要害怕被看見。

人際／愛情運

透過工作或活動場合，有機會認識到有份量的人物。單身者可能會被值得敬佩的對象吸引；情侶則會更強烈感受到彼此的支持與陪伴。

工作／財務運

將資源投入在專業學習或資格考試上會很有價值，未來也能回報豐厚。相對地，避免為了面子或炫耀而消費。

美容／健康運

注意外在形象，保持乾淨俐落，會提升你的運勢。簡單而高品質的保養與打扮特別適合你。

幸運內褲

黑色內褲能給你自信與氣場，在關鍵時刻替你加分。

巨蟹座

整體運勢

這週非常適合跳脫日常，拓展視野。新的學習、閱讀、電影或旅行計畫，都能激起靈感，帶來全新觀點。別怕突破舊有框架，這是自我成長的契機。

人際／愛情運

你有機會認識與自己價值觀不同的人，並從中獲得啟發。遠距或跨文化的人脈也容易展開。情侶可藉由共同學習來加深連結；單身者則可能透過知識或文化交流找到心動的對象。

工作／財務運

投資在學習與進修最有價值，像是語言或專業資格。但要避免衝動旅遊或過度消費。

美容／健康運

身心向外拓展，活動力提升。參與戶外運動或走在不同的環境中，都能讓你煥然一新。

幸運內褲

深綠色內褲能激發你的探索精神，帶來勇氣迎接新挑戰。

獅子座

整體運勢

這週聚焦在人際的深度連結上。你可能會接收到他人的心意，或願意將自己的心聲分享出去，這會改變彼此的關係。那些長久以來獨自承受的煩惱，也能因傾訴而變得輕鬆。

人際／愛情運

愛情氛圍濃厚。單身者可能會被帶點神秘感的人吸引；情侶則能透過分享秘密、展露真心來深化感情。越真誠，越能拉近距離。

工作／財務運

共同財務成為主題。你可能需要與伴侶、家人討論金錢問題，或處理遺產、借貸等相關事務。保持透明與坦誠是關鍵。

美容／健康運

排毒有助於運勢。建議透過清理雜物、按摩、半身浴等方式，幫助身心釋放不需要的累贅。

幸運內褲

酒紅色內褲，喚醒熱情，強化你與他人的情感連結。

處女座

整體運勢

這週的人際互動會顯得格外敏感，別人的一言一行可能影響到你的心情。不過，這正是檢視關係平衡的好時機。試著維持平等、健康的互動，會讓你安心許多。

人際／愛情運

單身者有望遇見「值得託付」的對象；情侶則會有更多時間彼此理解。但要注意，避免過度依賴。

工作／財務運

涉及合約、談判的財務議題可能浮現，例如婚姻或同居開銷。保持尊重的同時，也要明確表達自己的意見。

美容／健康運

情緒起伏可能讓身體緊繃。建議與伴侶或好友一起運動，或嘗試伸展、雙人運動，幫助你舒緩壓力。

幸運內褲

淡紫色內褲，能溫柔安撫緊張情緒，讓人際關係更和諧。

天秤座

整體運勢

這週主題是「調整生活節奏」。把日常的小事做好，你就能獲得安全感與自信。比起不斷增加新事物，先把眼前環境整理好才是關鍵。

人際／愛情運

愛情契機就在日常裡。單身者可能與同事或熟人擦出火花；情侶透過分工合作完成家務，能加深感情。

工作／財務運

生活與健康相關的支出可能增加。不過現在先整理好，之後會更輕鬆。記得分辨「必需」與「非必要」的消費。

美容／健康運

身體節奏變得敏感，改善飲食與睡眠能立即見效。輕度運動或伸展也有幫助。

幸運內褲

條紋內褲，替你的日常增添節奏感，營造舒適步調。

天蠍座

整體運勢

這週充滿樂趣與創意。你可能會鼓起勇氣嘗試平常不敢做的事。投入在興趣或娛樂裡，能讓心靈煥然一新；與孩子或寵物的互動，也會療癒你的心。

人際／愛情運

愛情有戲劇化的發展。單身者可能遇到讓你心動的人，情侶則有機會重拾浪漫。製造驚喜或準備小禮物，能為關係增添火花。

工作／財務運

你會想把錢花在娛樂或嗜好上。這段時間適合為「快樂」投資，例如活動或藝術。但避免涉足高風險的賭博。

美容／健康運

亮眼的外表是運勢加分點。換髮型、試新彩妝，都能讓你煥發自信。情緒會影響身體狀態，記得適時轉換心情。

幸運內褲

紅色內褲，能激發熱情，展現獨特魅力。

射手座

整體運勢

這週重心在家庭與居所。你會感覺待在家比外出更有價值。打理環境、重新佈置，都能讓心情平靜。

人際／愛情運

愛情主題是「安全感」。單身者可能與老朋友或家庭圈的人有新進展；情侶則適合一起做家務或共度溫馨時光，比外出更能增進感情。

工作／財務運

家庭相關開銷可能增加。投資家居或生活用品會帶來長遠的舒適感。大額消費時，記得以「是否能安心生活」為標準。

美容／健康運

與其外出排解壓力，不如在家好好休息。溫暖的食物與充足睡眠會讓身心回到最佳狀態。

幸運內褲

象牙色內褲，溫柔的色彩能療癒心靈，讓居家時光更舒適。

摩羯座

整體運勢

這週你的日常互動變得活躍。與親友的閒聊或短途出遊，都可能帶來有價值的訊息。行動起來，能讓心情更輕鬆。

人際／愛情運

愛情關鍵在於溝通。單身者可能透過訊息往來自然拉近距離；情侶保持頻繁交流，能讓感情更穩固。傾聽是加分關鍵。

工作／財務運

投資在書籍、學習工具或通訊設備最值得。選擇能讓生活更便利的物品，比衝動購物更有滿足感。

美容／健康運

腦力使用過度，容易出現眼睛與肩頸疲勞。短暫休息或簡單散步，能幫助放鬆。

幸運內褲

淺灰色內褲，沉穩色調能讓心情清新，思緒更清楚。

水瓶座

整體運勢

這週你會重新審視自己的價值觀與擁有的事物。什麼要保留、什麼該放下，都會更清晰。這能讓你意識到自身真正的強項。

人際／愛情運

愛情以「安全感」為主題。單身者容易被價值觀、金錢觀契合的人吸引；情侶則可透過共同規劃生活或選購物品，加深彼此信任。

工作／財務運

這週適合檢視收支，特別是固定開銷。購買物品時，記得以「能否長期使用」為標準，避免後悔。

美容／健康運

投資身體保養會帶來好處。按摩、均衡飲食，或滿足五感的療癒方式，都能提升健康運。

幸運內褲

棕色內褲，帶來安定感，幫助你更清楚意識到自身價值。

雙魚座

整體運勢

這週spotlight聚焦在你身上！你會更想表達自我，展現平常隱藏的情感。也可能迎來更多被關注的場合。勇敢站出來，這會帶來嶄新的機會。

人際／愛情運

愛情能量強烈。單身者可能迎來命中註定般的邂逅；情侶則會更深入確認彼此的心意，甚至自然談到未來。真誠表達愛意，就是好運的關鍵。

工作／財務運

你可能會花更多錢在自我提升上，但這些投資會在未來開花結果。時尚或嗜好上的消費，能帶來高度滿足。

美容／健康運

展現「自我風格」正是重點。嘗試改造造型，會讓你更有自信。身體狀態偏敏感，記得適度休息。

幸運內褲

白色內褲，象徵透明與純淨，幫助你自然展現真實的自己。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
414 1 6357 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／柯文哲抱怨24小時看不到陽光　北所：有提供
新北發生離奇命案！　死者身分成謎
柯文哲歸來！一票狂洗「兩個太陽」　名醫神比喻笑了
台中2少女看電影被打！女星暖心傳訊、視訊關心
快訊／柯文哲才吃完豬腳麵線！黑衣男「撒冥紙」吼：台灣沒司法了
I’m donut？甜甜圈出包　業者道歉：已全額退款
柯文哲怒轟賴清德演說9分鐘　律師團急提醒：記得明天準時出庭

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

哪些星座是朋友圈的「黏合劑」？這三個星座絕不讓友情消散

明起連6天西半部防午後雷雨　3地高溫飆36度以上

泡麵調味包「先放or.後放」？日大廠曝關鍵：這樣煮麵Q湯濃

協尋「雙箱黃帽男」！搭捷運爽中商務艙雙人機票　9/30不領就註銷

柯文哲喊冤獄！網刷一排「關鍵1人」：就信民眾黨是乾淨的

柯文哲歸來！一票狂洗「兩個太陽」　蘇一峰神比喻笑了

國光客運告別西螺轉運站！售票員剪票喊「再見」　乘客揮手不捨

2025臺北城市盃國際電競大賽盛大登場　雙賽事開放報名「總獎金高達26萬」

六大國際級企業齊聚清華　2025梅竹黑客松推動創新解方

吃I’m donut？甜甜圈竟發現「長毛」　業者道歉：已全額退款

【救護車分秒必針】保時捷駕駛「硬擋不讓」...騎士出手網讚爆！

蔡依林唱〈假裝〉忘詞XD　自嘲：巧虎熬夜不漂亮了

我看完演唱會的精神狀態#李多慧

【暴雨轟炸】台中瞬間淹水！北屯馬路成黃河

【主業車行...副業銀行】客拿硬幣買車，老闆數出新技能XD

劉宇寧直播罕見動怒！遭瞎傳秘戀經紀人

《如懿傳》辛芷蕾奪威尼斯影后！　哽咽：大膽去做，萬一實現了呢？

【國道重大車禍】高雄聯結車撞遊覽車1傷1命危

【忘穿襪的代價】消防員鞋子卡死　3人幫忙扯才脫下XD

【昔日戰友】驚喜現身林智勝引退儀式！林泓育與大師兄擁抱淚崩

哪些星座是朋友圈的「黏合劑」？這三個星座絕不讓友情消散

明起連6天西半部防午後雷雨　3地高溫飆36度以上

泡麵調味包「先放or.後放」？日大廠曝關鍵：這樣煮麵Q湯濃

協尋「雙箱黃帽男」！搭捷運爽中商務艙雙人機票　9/30不領就註銷

柯文哲喊冤獄！網刷一排「關鍵1人」：就信民眾黨是乾淨的

柯文哲歸來！一票狂洗「兩個太陽」　蘇一峰神比喻笑了

國光客運告別西螺轉運站！售票員剪票喊「再見」　乘客揮手不捨

2025臺北城市盃國際電競大賽盛大登場　雙賽事開放報名「總獎金高達26萬」

六大國際級企業齊聚清華　2025梅竹黑客松推動創新解方

吃I’m donut？甜甜圈竟發現「長毛」　業者道歉：已全額退款

李長榮發表先進半導體製程濕式配方　支援晶圓清洗、封裝後清洗

哪些星座是朋友圈的「黏合劑」？這三個星座絕不讓友情消散

柯文哲交保重提在押舍房不見天日　北所澄清：已供保健所需光線通風

蘆洲離奇命案！1女發黑躺床飄濃濃屍臭…「假名租屋6年」身分成謎

讚柯文哲意志力堅定、不屈服　徐巧芯：推司法改革讓眾人受保障

中秋前夕宵小蠢動　里港警出擊守護泰國蝦

陸網紅嗆「捐4億」支持攻台　挨批賺愛國流量

俄軍史上最猛空襲！川普喊「很不開心」　歐洲領袖急訪美拚止戰

彰化婦與家人爭執失蹤　女兒心急報案…潮州警跨縣火速尋獲

明起連6天西半部防午後雷雨　3地高溫飆36度以上

《如懿傳》辛芷蕾奪威尼斯影后！　哽咽：大膽去做，萬一實現了呢？

生活熱門新聞

幫林智勝跳開場舞被酸　15歲女兒回應

做夢也沒想到「民眾黨這麼乾淨」　柯：賴清德好好想一想

15年最長血月登場　命理師曝觀賞禁忌

柯文哲逆轉交保　命理師預言「2028選舉結果」

UNIQLO隱藏福利曝！這1物竟能免費帶走

半年甩24公斤！醫曝訣竅：不用戒碳水

午後大雷雨！　塔巴颱風最新路徑曝

午後全台變天　塔巴颱風最新路徑曝

自己聞不到！妹子1壞習慣「身體竟飄腐爛味」

全美內陸州最紅炸雞竟是「台灣來的」！

全台有雨！　午後下最大

iPhone 17「全系列價格」外洩！最低2萬7入手

自己住水費1500元　過世夫託夢「找某某來」揪出原因

超市驚見倉鼠　真相讓她傻眼：不只一隻

更多熱門

相關新聞

最愛陰陽別人的三大星座！

最愛陰陽別人的三大星座！

在日常生活中，有些人表面上說的話看似關心、正面，實則暗藏諷刺意味，讓人聽了不是滋味，這種說話方式被稱為「陰陽」，從星座個性角度來看，有些星座就特別容易用這種帶刺的語氣表達，既像在開玩笑，又像在暗暗批評，以下就整理出三大最常陰陽別人的星座。

12星座「9月中旬」愛情轉運指南上線！

12星座「9月中旬」愛情轉運指南上線！

這3個月份出生的人「秋季財運」快伸手迎接！

這3個月份出生的人「秋季財運」快伸手迎接！

「隱藏性自私」星座Top 5　冠軍讓人猜不到

「隱藏性自私」星座Top 5　冠軍讓人猜不到

鬼月3星座運勢下滑！天秤感覺被孤立

鬼月3星座運勢下滑！天秤感覺被孤立

關鍵字：

星座十二星座運勢愛情幸運工作人際

讀者迴響

熱門新聞

台中2少女看電影　遭鄰座男客拖出痛毆

柯文哲復仇海嘯掀動！　周玉蔻估：柯2026選「這縣市」毀滅賴清德

勇警跳海救一家四口「雙腿詭發黑」名醫搖頭！乩童：你擋了抓交替

妻子懷孕待產！尪偷吃她閨蜜搞大肚

32歲4寶人妻「遭男友輾斃」背景曝光！雙方抖音認識

大蟑螂攻陷東日本　關鍵原因好意外

幫林智勝跳開場舞被酸　15歲女兒回應

超速67公里抓包！駕駛喊「餘弦效應」

網紅若盈「拍片餵狗喝酒」炎上！狗喝醉狂吠

花蓮9寶爸將拔管！妻淚：別再攻擊了

雪碧驚爆遭性侵

做夢也沒想到「民眾黨這麼乾淨」　柯：賴清德好好想一想

龔美富道歉聲明「隻字未提江祖平」惹怒網

女兒看電影遭暴力男打到腦震盪！父不滿影城作為

澎恰恰賣地瓜還債「從早拚到深夜」？真相曝光

更多

最夯影音

更多

【救護車分秒必針】保時捷駕駛「硬擋不讓」...騎士出手網讚爆！

蔡依林唱〈假裝〉忘詞XD　自嘲：巧虎熬夜不漂亮了

我看完演唱會的精神狀態#李多慧

【暴雨轟炸】台中瞬間淹水！北屯馬路成黃河

【主業車行...副業銀行】客拿硬幣買車，老闆數出新技能XD

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面