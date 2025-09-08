這3個月份出生的人「秋季財運」快伸手迎接！占星師點名：錢來得實在又穩健

▲秋季財富魔法門悄悄打開，占星師點名3個出生月吸金力大爆發！（圖／Pexels，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

進入秋季，天氣轉涼、氣氛沉穩，不少人開始重新盤整財務、規劃未來收入走向。對某些出生月份而言，今年秋天的宇宙能量不只是轉換節氣那麼簡單，更像是開啟了一扇「財富魔法門」。根據國外占星師Alexa Dawn的最新分析，有3個特定出生月份，將在這個秋季「吸金力爆棚」，財運旺得宛如施展魔法，錢不只是流進來，還是帶著自信、價值感與宇宙祝福一同湧現。

五月出生

穩健型吸金術上線，「我不追錢，錢自己會來！」

金星不只是守護五月出生者的行星，更像是他們的專屬贊助商。Alexa指出，當金星決定對這群金牛座能量滿點的族群灑下豐盛魔法時，展現出來的可不是曇花一現的暴富，而是實實在在的好消息，包括：

1. 帳戶升級、意外進帳

2. 薪資提升、職涯轉機

3. 高質感又實用的消費力解鎖

五月出生者近年來默默努力，不論是穩健投資、專注工作，或是堅持不委屈自己，如今終於等到回報時機。「這不是樂透型暴衝，而是複利型穩定進帳。」Alexa強調，金錢會流入他們的生活，是因為他們早就懂得自己的價值，並耐心等候適當時機。不是追錢，而是用磁場吸引錢來，這就是五月出生者的魔法！

八月出生

氣場太強，宇宙都幫忙對上焦距！

出生於八月的朋友，天生自帶華麗光環，Alexa觀察到，近期宇宙開始「看見他們的願景版」，創意能量與財富能量雙雙爆棚，在職場、社群、副業上表現得特別亮眼。秋季對他們而言，不只是有機會，根本是才華兌現期，包括：

1. 客戶毫不猶豫下單

2. 粉絲直接轉為消費者

3. 熱情專案突然獲得合作與贊助

Alexa建議，八月出生者只要說「YES」給那些需要表演、領導或創作的機會，財富便會緊跟其後。這不是偶然，是宇宙終於把你的價值「匯入帳戶」了。過去沒人質疑你的實力，現在只是時機到了，讓這些能力真正變現。

十月出生

不是短線暴衝，而是打造傳世級財富能量！

與其說十月出生者要的是錢，不如說他們追求的是底蘊、格局與長線的財富轉化。當其他人還在搜尋「快速致富法」時，Alexa指出，十月出生者早已在進行財富心態的大掃除，轉念、重構、深入規劃，讓人連財經作家都佩服，包括：

1. 宇宙點亮「共享資源、投資、長期財富」領域

2. 出現意外財務支援或繼承資源

3. 長期經營的項目開始收割回報

值得一提的是，Alexa特別指出，十月出生者的直覺力正處巔峰。如果此時對某筆投資、某個合作有突然的靈感，建議立刻跟進，因為這不是迷信，而是宇宙與專注力共同調頻的結果。這樣的財富組合，堪稱秋季最強潛力股。