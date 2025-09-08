醫院家族內鬥！　原因曝光

▲阮馨嬅（圖）指控堂姊鳩占鵲巢，把她跟父親趕出博田醫院。



上個月3日凌晨3點多，位於高雄市左營區的博田國際醫院，突然闖入了20多名男子，他們與醫院保全爆發激烈口角和肢體衝突，轄區高雄市警局左營分局獲報後，派出快打部隊前往處理，最後逮捕陳姓男子等16人。

警方調查，陳男是博田醫院的前員工，其他人則自稱是「瀚皇公司」的保全，初步偵訊後，警方將一干人等依違反《組織犯罪防制條例》等罪名移送地檢署，雖然檢方聲請羈押陳男，但法院審理後，裁定10萬元交保候傳。

▲高雄博田國際醫院（圖）爆發經營權之爭，阮家堂姊妹為此對簿公堂。（翻攝博田醫院臉書）

▲阮蘭婷（圖）指控堂妹挪用公款，今年3月解除堂妹的職務。（翻攝博田醫院官網）

事發後，博田醫院負責人兼副院長阮蘭婷發布新聞稿，表示瀚皇公司原本是醫院的合作廠商，承攬社群媒體經營等大小醫療管理服務事務，並出租醫療器材給醫院，該公司負責人阮馨嬅曾擔任醫院的會計主任，但阮馨嬅涉嫌挪用醫院資金6千萬元，被院方發現，今年3月已將她開除，並告上法院。

▲今年8月，阮馨嬅找了二十多人準備接管博田醫院，引發肢體衝突。（翻攝畫面）

阮蘭婷表示，阮馨嬅為阻止院方清查她挪用公款，宣稱博田醫院的產權為瀚皇公司所有，還發文稱醫院為其父阮仲炯設立，更疑似與不法組織共謀，以強暴脅迫方式侵入醫院、損壞物品，院方將依法追究相關人士的法律責任。

▲阮馨嬅指出，堂姊阮蘭婷領他們的薪水跟獎金，只是醫院的掛名負責人。

不過，被堂姊阮蘭婷指控的阮馨嬅氣憤向本刊表示：「我跟父親阮仲炯才是博田醫院的實際出資者、經營者，醫院開幕時，高雄市長陳其邁、副市長林欽榮、衛生局長黃志中以及議長康裕成等人都前來祝賀，也知道醫院是我父親獨資成立，這些都有新聞報導為證。阮蘭婷的作為才是鳩占鵲巢，怎麼會變成我侵占、挪用醫院資產？根本就是惡意抹黑！」



