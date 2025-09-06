年薪420萬老總退休打工狂講古　結果客人全走光、員工也辭職

▲日本一名年薪數百萬的退休老伯至居酒屋打工，因太愛提過往職場經歷而造成客人反感。（示意圖，取自Pexels）

圖文／鏡週刊

日本一間居酒屋近期遇到「退休高管再就業」的慘痛教訓。一名曾任總經理、年薪高達2,000萬日圓（約台幣420萬元）的退休阿伯，決定到常光顧的居酒屋打工。原本店裡40歲的年輕經理A先生還很開心，認為能多一名員工幫忙。但沒想到，短短1個月內，店裡卻因為他接連發生員工離職、顧客退訂的慘況。

根據日媒報導，這位退休高管B先生一開始服務並無大礙，甚至讓顧客覺得「菁英主管為人上菜」很新鮮，沒想到後來B開始熱衷與客人「講古」，動不動就坐在顧客身旁大談自己的職場成就，還自豪說，「能免費聽到像我這樣成功人士的演講，很難得！」他甚至覺得這是店家的「加值服務」，完全無視顧客反應。

面對問題，A經理好心提醒B，服務人員應保持適當距離，不要打擾客人。沒想到，B卻反過來「訓話」，語帶優越感地表示，「你還年輕不懂，這些話在外面得花幾十萬才能聽到，客人應該很高興。」不僅拒絕改進，還堅稱「我總是對的」。

結果，短短1個月，已有員工受不了辭職，更有一位老顧客取消原定的商務聚餐。對A經理而言，本來是想多一名幫手，卻成了壓力來源，只能感嘆錄用B是「天大錯誤」。

報導指出，高齡者再就業並非壞事，既能確保財務安全，也能保持生活充實。但若過度帶著「過去光環」行事，不僅破壞團隊氛圍，還可能嚴重影響生意。專家呼籲，退休人士投入新環境時，應先適應規則與文化，而不是把昔日的地位搬進新職場。



更多鏡週刊報導

桃色陷阱？陸交換生戀上大16歲「間諜學姊」遭控洩國安機密 矢板明夫揭離奇點

13歲少年夜釣搏鬥30分鐘！成功收服「80公斤巨比目魚」 挑戰世界紀錄

Tinder大騙徒+1 渣洋男詐戀愛財8200萬！婦仇者聯盟揭他恐怖事蹟