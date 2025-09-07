　
國際

韓男橫跨477km尋回AirPods爆紅　上班族靠「尋找」揪出同事是賊

南韓自從4月開放蘋果的「尋找」功能，網路上開始流傳找回遺失AirPods的故事；示意圖。（Pixabay／Image by Maximilian Waidhas）

▲南韓自從4月開放蘋果的「尋找」功能，網路上開始流傳找回遺失AirPods的故事。示意圖。（Pixabay／Image by Maximilian Waidhas）

圖文／鏡週刊

無線耳機是不少現代人的必需品，但不時可見網路上分享蘋果的「尋找」發現AirPods遺落在某處，也有人靠該功能找回，因此竊賊千萬別心存僥倖！南韓1名濟州島男子就跨越477公里之外，在釜山找回自己的AirPods，目前警方著手追查竊賊身分。

據《朝鮮日報》報導，蘋果早在2010年就推出「尋找我的iPhone」，後續整合成「尋找（Find My）」，然而南韓自4月才開啟尋找的功能後，陸續出現不少人利用該功能抓到竊賊的案例，該功能可在地圖上顯示遺失耳機的位置，並發出提示音協助尋找，即使裝置關機，附近的其他蘋果裝置亦可部份協助定位。

「去年丟的AirPods找回來了！」「為什麼我的耳機會出現在日本海邊？」最近南韓網路就流傳一則「477公里追蹤記」的分享故事引發熱議！濟州島男子A某1個月前在當地遺失AirPods，結果突然收到App通知，赫然發現他的耳機出現在477公里之外的釜山蓮山洞，讓他趕緊啟程前往尋回，當班機降落後，AirPods與他的距離僅剩20公里。

A男使用「尋找」四處奔走，直至在某間餐廳門口顯示他與AirPods距離僅0.5公尺，手機還提示「就在附近」，他最終走進餐廳，隨著提示音發現AirPods就被放在靠窗的桌子上，推測是有人拿著耳機，但疑似察覺有失主正在追蹤，便棄置後離開。A男隨後向警方報案，並提交證據以追查小偷身分。

靠「尋找」找回自己的AirPods也不少！一名男子B某在公司弄丟AirPods，在登記遺失後，透過「尋找」發現耳機陸續出現在忠清南道公州市、世宗特別自治市、京畿道光明市、京畿道安城市，最後鎖定是在安城一處公寓裡。警方調查發現，正在使用者是透過二手平台購入，結果進一步追查發現竊賊竟是B某同事。最終B某與竊賊以60萬韓元達成和解，竊賊也向B某道歉並辭職。


低消不人道？4中客狂踩規定還罵「忘祖忘本」　金門店家：農曆7月鬼客人
努力籌柯文哲交保金　陳佩琪曝差2000萬「不排除抵押房子」
和平高中英文課播「中共閱兵片」　師嗆學生不喜歡可離開！校方回應了

09/06 全台詐欺最新數據

快訊／暴雨轟炸大台中！馬路成黃河、餐廳秒變「流水席」
金鐘國結婚後「首次發文」　粉絲笑哭
林智勝傳奇謝幕　葉君璋：全壘打不可思議、最後一球成唯一可惜
李妍瑾發聲力挺江祖平！
暗諷柯建銘？　綠委：石破茂被黨內連署逼宮後決定請辭
傳奇謝幕！林智勝告別戰轟305轟　龍隊11比1大勝
新北死亡意外！男摔落不治

AirPods尋找Find My南韓濟州日韓要聞鏡週刊

