生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

江祖平遭質疑「為何當下不報案」！她解析背後困境：日子還要過嗎

江祖平再揭新受害者，並將IG大頭貼換成全黑，引發外界憂心。（翻攝自江祖平臉書）

▲江祖平再揭新受害者，並將IG大頭貼換成全黑，引發外界憂心。（翻攝自江祖平臉書）

圖文／鏡週刊

47歲女星江祖平近期接連發聲，公開指控三立副總龔美富之子龔益霆涉性侵、偷拍，引爆演藝圈風暴。昨（6）日她再度透過社群揭露「第三名受害者」，並將個人Instagram大頭貼換成全黑，情緒低落表態，引發外界關注其身心狀況。

隨著案件延燒，社會各界也出現不同聲音。對於部分人質疑「為何受害者當下不立即報案」，家醫科醫師王姿允則在臉書發文，提出專業觀點，解析受害者選擇沉默的原因。

王姿允指出，許多性侵案件並非發生在陌生人之間，而是發生在熟人、同圈子的人之間。當加害者擁有更多資源與地位時，受害者往往陷入艱難抉擇。

「告發後，日子還要不要過？要撕破臉嗎？職涯怎麼辦？夢想怎麼辦？會不會被封殺？」王姿允直言，當小蝦米對上大鯨魚，除可能遭遇外界質疑揭發動機，還可能承受二次甚至三次傷害。

「沒有任何有知名度的女性，會用這種事來刷流量或當作報復的籌碼」。王姿允強調：「我們會希望世人記得的是我們事業的成功，我們的發光發熱，而不是跟哪個渣男有任何牽扯，如果不得已說出來，都是因為不希望有更多人受害。」

王姿允提醒，性侵不只存在於陌生人之間，婚姻或戀愛關係中同樣可能發生非自願的侵犯。即使當下清醒，也可能因權力不對等而被迫，更遑論在失去意識時的情境。

王姿允提最後呼籲，社會應給予所有願意說出真相的女性更多支持與尊重，「願所有人生父母養的寶貝女兒們，都可以好好被尊重被對待，遠離身心靈的侵害。」

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


人正真好！舒華買衣服「長太漂亮被打折」

江祖平具名指控三立電視台資深副總龔美富之子龔益霆涉嫌性侵，引發社會高度關注。網紅鬼才阿水也發表看法，直言此事件未引起關注，與電視台內部的勢力有關，心疼她從獨自發聲到獲得聲援，這一路並不好走，「只能說，這事件的嚴重程度，堪比當年的李宗瑞。」

