爭奪經營權！　醫院家族全武行內鬥

▲高雄博田國際醫院（圖）爆發經營權之爭，阮家堂姊妹為此對簿公堂。（翻攝博田醫院臉書）

圖文／鏡週刊

高雄知名的阮綜合醫院6年前爆發家族內鬥，老四被迫出走後成立博田醫院，沒想到，家族內鬥的戲碼如今再度上演。博田醫院負責人、阮家老二的女兒阮蘭婷，上月指控堂妹，也就是其四叔的女兒阮馨嬅挪用公款、教唆黑衣人到醫院破壞，報警處理；阮馨嬅則強調，醫院是父親獨資，堂姊只是領薪水的掛名負責人，卻鳩占鵲巢，今年3月無預警解除他們的權限，父女倆無法接受，已經提告，找人重回醫院是為了奪回經營權。雙方各執一詞，內鬥持續延燒。

上個月初，高雄市左營區的博田國際醫院，突然闖進20多人，他們控制保全，企圖接管醫院，警方出動快打部隊，逮捕陳姓男子等16人，依組織犯罪等罪嫌移送法辦。院方發表聲明，表示醫院會計主任阮馨嬅挪用6千萬公款，還教唆黑衣人前來爭奪經營權，案件鬧上社會版面。

▲阮蘭婷（圖）指控堂妹挪用公款，今年3月解除堂妹的職務。（翻攝博田醫院官網）

不過，阮馨嬅向本刊投訴，指控博田醫院一直都是她父親阮仲炯獨資經營，她擔任副董事長兼執行長，阮蘭婷鳩占鵲巢，對她栽贓抹黑。阮馨嬅說，6年前阮綜合醫院家族內鬨，母親遭黑衣人毆打，她與父親也被趕出醫院，因此自立門戶，在左營另外創設博田醫院。但依法醫院負責人必須是醫師，所以找了原本與他們友好的二伯女兒阮蘭婷掛名負責人兼副院長，她提出合約、簽單等證據，證明的阮蘭婷領他們付的薪水及提成。

▲阮馨嬅（圖）指控堂姊鳩占鵲巢，把她跟父親趕出博田醫院。

▲今年8月，阮馨嬅找了二十多人準備接管博田醫院，引發肢體衝突。（翻攝畫面）

沒想到，今年3月底，阮蘭婷突然以公款被挪用等理由，無預警解除阮馨嬅的職務及權限，並更換保全，將她與父親趕出醫院。更發聲明對外宣稱自己是實際經營者，雙方撕破臉。8月初，阮馨嬅與弟弟找來醫院的前員工等人，欲進入醫院搶回經營權，才會發生衝突。

▲阮蘭婷曾說自己喜歡當醫生，要身為經營者的阮馨嬅在管理上多費心。（讀者提供）

▲阮蘭婷（右1）與堂妹阮馨嬅（右2）原本關係不錯，如今卻撕破臉。（翻攝博田醫院臉書）



更多鏡週刊報導

新聞內幕／堂姊妹爭搶博田醫院經營權 阮綜合醫院家族內鬥燒不停

醫院家族再內鬥1／獨資辦博田醫院竟被整碗捧 阮馨嬅怒控堂姊鳩占鵲巢

醫院家族再內鬥2／缺一資格不能親任負責人 她爆阮蘭婷奪走醫院手段