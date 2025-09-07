台中大遠百電梯又關人！2周內第3起「4人受困地下室40分鐘」

▲台中大遠百電梯接連傳出故障事故。（圖／民眾提供）

記者閔文昱／綜合報導

台中大遠百今（7日）晚間再度發生電梯關人事件。傍晚約5點半，一部電梯在自1樓下地下1樓時突然卡住，內有4名民眾受困約40分鐘，直到工作人員從外部打開電梯門後順利脫困。現場民眾聽到巨響後一度誤以為電梯「掉下地下1樓」，但百貨公司澄清，電梯並非掉落，而是在下降途中卡住。這起意外也是近兩周來大遠百的第三起電梯關人事件。

據了解，上個月23、24日，同部或同區電梯曾兩度關人，其中一次電梯卡在2至3樓間，造成19名消費者受困近一小時。當時台中市都發局已勒令停止使用，並要求百貨公司全面檢修。大遠百上月底完成12部電梯全面檢修後，相關電梯在9月初重新開放使用，沒想到今日又發生故障。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台中大遠百電梯上月24日才傳出突然停擺，導致19人受困1小時。（圖／民眾提供）

大遠百說明，上次事件經檢查後判定設備過熱，確認無問題才再開放使用，今日意外為單一設備突發故障與上次出狀況的不同，目前已暫停使用，並將請電梯廠商再度維護檢查原因，為慰問受困民眾，館方也提供每人1000元禮券。百貨公司強調，全館電梯均經檢修，並已加強日常巡檢，確保消費者安全。