　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台中2少女看電影遭「拖出痛毆」！鄰座男客出腳猛踹、賞耳光

▲▼台中少女看電影，遭鄰座男客拖出痛毆。（圖／翻攝臉書）

▲台中少女看電影，遭鄰座男客拖出痛毆。（圖／翻攝臉書）

記者柯振中／綜合報導

台中市東區秀泰影城站前館今晚發生暴力衝突，兩名少女疑因看電影時交談、滑手機亮度過高，引起鄰座42歲陳姓男子不滿。陳男情緒失控，竟將其中一名女子拖離座位並拳打腳踢，另一名少女上前制止也遭打耳光。警方獲報到場將陳男逮捕，全案依傷害及毀損罪嫌移送偵辦，意外事件引發外界關注。

據了解，18歲吳姓少女與16歲黃姓少女7日晚間7時許相約觀賞國片，期間疑因交談與手機螢幕過亮，惹惱鄰座陳男。陳男先將吳女拉起並拖離座位，接著出手攻擊，造成吳女雙腳膝蓋擦傷、衣物破損。黃女見狀上前保護友人，也被揮打耳光，導致左耳受傷，隨後陳男才停止攻擊。

警方獲報後趕抵現場，將陳男帶回派出所偵辦。陳男供稱，因受不了兩名少女交談聲音與手機過亮才會動手。第三警分局表示，任何不滿應理性溝通，切勿以暴力解決，警方將依法嚴辦，以維護觀影秩序及公共安全。

案件發生以後，2名少女的家屬在網路上痛批，「台中治安怎麼了」，沒想到2位小女孩一起看電影，竟然遭到拖出攻擊。女兒上前阻止，還遭到打耳光，「這是什麼社會？」

對此台中市警第三分局東區分駐所所長許志弘也透過臉書回應，案件經過偵巡以後，已依照傷害罪、毀損罪，將涉案的陳姓男子移送法辦。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
399 1 9411 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
半年狂甩24公斤！醫師曝訣竅：不用戒碳水

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台中2少女看電影遭「拖出痛毆」！鄰座男客出腳猛踹、賞耳光

妻子懷孕待產「閨蜜扒光她老公」！完事炫耀：08做口碑的

快訊／新店轎車撞分隔島「衝入對向」再撞懷恩專車　3人受傷

快訊／國道重大車禍！高雄聯結車撞遊覽車1傷1命危

快訊／高雄駁二驚傳落海！加拿大男疑酒醉失足「命危搶救中」

快訊／內湖77歲女駕駛連撞7機車　疑大雨視線差釀禍

快訊／台中大雨溪水暴漲！夫妻受困1小時　警消順利救出

快訊／澎湖出租套房飄惡臭　破門驚見1男屍

勇警跳海救一家四口「雙腿詭發黑」名醫搖頭！乩童：你擋了抓交替

台南首例！市警局交通助理員「勤務表現不佳」遭解僱

【救護車分秒必針】保時捷駕駛「硬擋不讓」...騎士出手網讚爆！

【主業車行...副業銀行】客拿硬幣買車，老闆數出新技能XD

我看完演唱會的精神狀態#李多慧

【暴雨轟炸】台中瞬間淹水！北屯馬路成黃河

劉宇寧直播罕見動怒！遭瞎傳秘戀經紀人

《如懿傳》辛芷蕾奪威尼斯影后！　哽咽：大膽去做，萬一實現了呢？

【忘穿襪的代價】消防員鞋子卡死　3人幫忙扯才脫下XD

【巨型鋼梁翻落】聯結車載運中突掉落！側翻重砸路面

【牛牛側躺睡太爽】媽喊2次才醒：以為你死掉了QQ

【現場響起歡呼】基隆中元祭封路！民眾雨中大秀舞技

台中2少女看電影遭「拖出痛毆」！鄰座男客出腳猛踹、賞耳光

妻子懷孕待產「閨蜜扒光她老公」！完事炫耀：08做口碑的

快訊／新店轎車撞分隔島「衝入對向」再撞懷恩專車　3人受傷

快訊／國道重大車禍！高雄聯結車撞遊覽車1傷1命危

快訊／高雄駁二驚傳落海！加拿大男疑酒醉失足「命危搶救中」

快訊／內湖77歲女駕駛連撞7機車　疑大雨視線差釀禍

快訊／台中大雨溪水暴漲！夫妻受困1小時　警消順利救出

快訊／澎湖出租套房飄惡臭　破門驚見1男屍

勇警跳海救一家四口「雙腿詭發黑」名醫搖頭！乩童：你擋了抓交替

台南首例！市警局交通助理員「勤務表現不佳」遭解僱

台中2少女看電影遭「拖出痛毆」！鄰座男客出腳猛踹、賞耳光

任天堂結束最後一款3DS主機維修服務　零件用盡14年回憶劃下句點

快看天空！15年最長「血月」登場　命理師曝觀賞禁忌：恐招厄運

天降富翁！美樂透連槓3月「547億頭獎」開出　2人均分史上第2獎

斯里蘭卡金獎遊程　限定團第二人減4千

東北雪國童話！森吉山賞樹冰、銀山溫泉大正浪漫

狂歡義大利！一年一度威尼斯面具嘉年華新春盛大登場

【主業車行...副業銀行】客拿硬幣買車，老闆數出新技能XD

社會熱門新聞

勇警跳海救一家四口「雙腿詭發黑」名醫搖頭！乩童：你擋了抓交替

即／國10車禍　高雄遊覽車遭撞1傷1命危

花蓮9寶爸將拔管！妻淚：別再攻擊了

超速67公里抓包！駕駛喊「餘弦效應」

妻子懷孕待產！尪偷吃她閨蜜搞大肚

上衣、安全帶護套「完美融合」婦竟被開單

轎車撞分隔島衝入對向　再撞懷恩專車3傷

台中2少女看電影　遭鄰座男客拖出痛毆

快訊／內湖77歲女駕駛連撞7機車

撿到價值995萬金條　婦：以為是假的

澎湖出租套房飄惡臭　破門驚見1男屍

快訊／台中大雨溪水暴漲！夫妻困1小時

即／高雄駁二驚傳落海！加拿大男命危送醫

新竹殯儀館「燒錯阿嬤」　家屬怒揍禮儀人員

更多熱門

相關新聞

2週內第3起！大遠百電梯故障關4人

2週內第3起！大遠百電梯故障關4人

台中大遠百今（7日）晚間再度發生電梯關人事件。傍晚約5點半，一部電梯在自1樓下地下1樓時突然卡住，內有4名民眾受困約40分鐘，直到工作人員從外部打開電梯門後順利脫困。現場民眾聽到巨響後一度誤以為電梯「掉下地下1樓」，但百貨公司澄清，電梯並非掉落，而是在下降途中卡住。這起意外也是近兩周來大遠百的第三起電梯關人事件。

快訊／台中大雨溪水暴漲！夫妻困1小時

快訊／台中大雨溪水暴漲！夫妻困1小時

快訊／雨灌台中！圖書館變「水濂洞」

快訊／雨灌台中！圖書館變「水濂洞」

快訊／台中太平暴雨「圍牆倒、馬路淹」

快訊／台中太平暴雨「圍牆倒、馬路淹」

快訊／台中路樹倒塌！1騎士1轎車被壓

快訊／台中路樹倒塌！1騎士1轎車被壓

關鍵字：

台中秀泰影城暴力衝突少女攻擊

讀者迴響

熱門新聞

勇警跳海救一家四口「雙腿詭發黑」名醫搖頭！乩童：你擋了抓交替

龔美富道歉聲明「隻字未提江祖平」惹怒網

快訊／龔美富證實請辭三立副總！

快訊／藍心湄發聲了：罪犯就去坐牢！力挺江祖平

即／國10車禍　高雄遊覽車遭撞1傷1命危

花蓮9寶爸將拔管！妻淚：別再攻擊了

超速67公里抓包！駕駛喊「餘弦效應」

半年狂甩24公斤！醫師曝訣竅：不用戒碳水

抖音女團被台人狂刷國昌清德　主持人崩潰飄國罵

英籍媒體人辭職離台　萬字批大罷免

雪碧驚爆遭性侵

快訊／台中太平暴雨「圍牆倒、馬路淹」

午後全台變天　塔巴颱風最新路徑曝

虞書欣「習慣性霸凌」逼她輕生！搶救3天才活

貴賓室內看片聲音狂炸　王齊麟提醒反被嗆

更多

最夯影音

更多

【救護車分秒必針】保時捷駕駛「硬擋不讓」...騎士出手網讚爆！

【主業車行...副業銀行】客拿硬幣買車，老闆數出新技能XD

我看完演唱會的精神狀態#李多慧

【暴雨轟炸】台中瞬間淹水！北屯馬路成黃河

劉宇寧直播罕見動怒！遭瞎傳秘戀經紀人

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面