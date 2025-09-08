台中2少女看電影遭「拖出痛毆」！鄰座男客出腳猛踹、賞耳光

▲台中少女看電影，遭鄰座男客拖出痛毆。（圖／翻攝臉書）



記者柯振中／綜合報導

台中市東區秀泰影城站前館今晚發生暴力衝突，兩名少女疑因看電影時交談、滑手機亮度過高，引起鄰座42歲陳姓男子不滿。陳男情緒失控，竟將其中一名女子拖離座位並拳打腳踢，另一名少女上前制止也遭打耳光。警方獲報到場將陳男逮捕，全案依傷害及毀損罪嫌移送偵辦，意外事件引發外界關注。

據了解，18歲吳姓少女與16歲黃姓少女7日晚間7時許相約觀賞國片，期間疑因交談與手機螢幕過亮，惹惱鄰座陳男。陳男先將吳女拉起並拖離座位，接著出手攻擊，造成吳女雙腳膝蓋擦傷、衣物破損。黃女見狀上前保護友人，也被揮打耳光，導致左耳受傷，隨後陳男才停止攻擊。

警方獲報後趕抵現場，將陳男帶回派出所偵辦。陳男供稱，因受不了兩名少女交談聲音與手機過亮才會動手。第三警分局表示，任何不滿應理性溝通，切勿以暴力解決，警方將依法嚴辦，以維護觀影秩序及公共安全。

案件發生以後，2名少女的家屬在網路上痛批，「台中治安怎麼了」，沒想到2位小女孩一起看電影，竟然遭到拖出攻擊。女兒上前阻止，還遭到打耳光，「這是什麼社會？」

對此台中市警第三分局東區分駐所所長許志弘也透過臉書回應，案件經過偵巡以後，已依照傷害罪、毀損罪，將涉案的陳姓男子移送法辦。