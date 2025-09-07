鹿耳門媽大愛濟世　台南正統鹿耳門聖母廟中元普渡捐2500供品禮盒

▲台南正統鹿耳門聖母廟舉辦「中元普渡供品捐贈記者會」，現場由民政局副局長吳明熙、社會局秘書呂維胤、立委陳亭妃、聖母廟主委鄭清池，廟方委員及多家弱勢團體代表共同參與。（圖／記者林東良攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南正統鹿耳門聖母廟於9月7日（農曆七月十六日）上午，舉辦「2025年度中元普渡供品捐贈記者會」，現場由民政局副局長吳明熙、社會局秘書呂維胤、立委陳亭妃、聖母廟主委鄭清池，廟方委員及多家弱勢團體代表共同參與，氣氛溫馨隆重。

聖母廟主委鄭清池指出，本次普渡供品係由各地善信大德慷慨捐助，共募集2500盒供品禮盒，由廟方正式捐贈予台南市政府社會局食物銀行及多個弱勢團體。受贈單位代表感謝廟方與信眾的愛心，並表示這批物資將立即投入社會公益，幫助更多需要協助的家庭。

聖母廟表示，鹿耳門媽自古以來以慈悲濟世、大愛無私著稱，本次捐贈不僅是延續傳統中元普渡的文化意涵，更是踐信仰濟世精神的具體行動。藉由媽祖的慈悲胸懷鼓舞社會大眾共同投入公益，讓善念持續傳遞，形成良善循環，未來將持續推動公益善舉，並號召更多信眾共同參與，以媽祖的慈悲大愛，為社會注入温暖力量。

現場由與會來賓與社會局代表共同主持捐贈儀式，見證「信仰化為公益」的美好一刻。活動最後，全體來賓、廟方委員及信眾合影留念，場面溫馨感人。