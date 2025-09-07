　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

松柏嶺受天宮中元普渡　近3900組贊普祭品與捐贈數量創新高

▲松柏嶺受天宮中元普度，贊普祭品與捐贈數量創新高。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲松柏嶺受天宮中元普度，贊普祭品與捐贈數量創新高。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

名間鄉松柏嶺受天宮6日舉辦中元普渡祭典，祭品數量突破歷年紀錄，總計近3900組，其中由善信捐助弱勢家庭的佔比約七成；廟方表示期望透過普度法會安撫陰間孤魂，也將善念化作實際行動、照顧陽世弱勢，庇佑陰陽兩界都能平安。

受天宮中元普度開香祭典普渡昨天分別於廟前廣場與第二停車場開設兩處祭場，由主委陳登岳、副縣長王瑞德擔任主祭官，率領各界來賓與信士們於廟前廣場上香團拜，隨後轉往第二停車場行禮；縣議員蔡宗智、張婉慈、林儒暘、沈夙崢、吳棋楠，名間鄉長陳翰立、鄉代表會主席吳金樹亦到場贊香，召請無主孤魂前來飽食，並透過道長宣演真經寶典助其開悟解脫，庇佑合境平安。

▲松柏嶺受天宮中元普度，贊普祭品與捐贈數量創新高。（圖／南投縣政府提供）

▲松柏嶺受天宮中元普度，贊普祭品與捐贈數量創新高。（圖／南投縣政府提供）

陳登岳指出，今年受天宮中元普渡共募集3853組葷素桌供品、1千多份飯擔，有許多都是外縣市的信眾捐贈，廟方也準備1萬2千公斤的白米和21隻大豬公；陳登岳強調，其實普渡就是布施，晚間八點半進行送孤儀式後，即由社福機構現場領取供品，發送到真正有需要幫助的弱勢家庭或中、低收入戶。

▲松柏嶺受天宮中元普度，贊普祭品與捐贈數量創新高。（圖／南投縣政府提供）

同時，農曆7月15日也是道教中元赦罪地官大帝聖誕，為一年一度赦罪的重要聖日，受天宮亦於中元前夕舉行誦經祝壽法會，為信眾準備疏文、恭誦真經寶懺，以表懺悔祈願，透過此功德迴向，期盼善信獲得赦罪庇佑，開展更清明安樂的人生。

王瑞德表示，每年的7月中元普渡不僅延續傳統祭儀，更是佛教所說的吉祥月、孝親月，是慈悲實踐與社會關懷的融合，期盼透過大眾一同參與，感受普度文化的意義與教化。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
399 1 9411 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／美政府突襲逮捕逾300韓移民　南韓：已完成談判
俄開戰以來最大空襲！　澤倫斯基發聲
金邊重機網美遭輾斃！　夫現場痛哭
快訊／藍心湄24字發聲了！
已推演柯文哲明受訪地點、動線　黃國昌：他應有一段不短的話想說
她驗DNA驚見「手足恐達350人」　生父瘋狂捐精

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

松柏嶺受天宮中元普渡　近3900組贊普祭品與捐贈數量創新高

花蓮文旦柚國際布局！直通沃爾瑪會員店　大陸一線城市同步嚐鮮

剖腹產突發羊水栓塞！花蓮婦大出血腎衰竭瀕死　醫搶命死神放手

基隆長庚情人湖健走2000人響應　供水站取代瓶裝水減碳383公斤

好湯泡起來！溫泉環島遊啟動　沈文程自創神曲讚縱谷「四神湯」

台南做工行善團齊力修繕風災戶　市長夫人探視傳遞暖心關懷

最划算1日遊花蓮！台灣好行2路線懶人最愛　電子票券限時免費

鷄籠中元祭主普壇普度大典　副市長邱佩琳：凝聚基隆文化記憶

永康連棟鐵皮火警！　3人受困驚險脫困疑電氣設備釀災

羅漢松母株結實累累！　台南水道博物館掀起「秋日拾果潮」

【高速猛撞】新店BMW疑過彎太快！　衝撞施工貨車30歲工人傷重不治

【男以置信】怎麼有被Kiss Cam強制GAY婚的問題？

【舞力全開！】女兒林禹融引退賽熱跳開場舞　林智勝：彩排很久她蠻認真的

【林智勝引退賽應援曲】 #李多慧 與大師兄女兒同框熱舞！

【致敬大師兄】張惠妹帶領全場4萬人哼唱林智勝應援曲

【銅中一點白】白瘦男為朋友勇闖健美比賽意外成為焦點！

林智勝引退賽登台合唱忍不住哭了QQ　蕭敬騰「舞台細節滿滿」超用心

【瞬間就不嘻嘻了】黑柴轉身看帥哥被摸笑超爽！ 換小姐姐摸就...

舒淇「導演處女作」登威尼斯！ 全場為她鼓掌15分鐘...激動落淚

【小姊姊太懂照顧人】弟弟農曆七月睡不好 她奶音唸平安語求七娘媽保佑

松柏嶺受天宮中元普渡　近3900組贊普祭品與捐贈數量創新高

花蓮文旦柚國際布局！直通沃爾瑪會員店　大陸一線城市同步嚐鮮

剖腹產突發羊水栓塞！花蓮婦大出血腎衰竭瀕死　醫搶命死神放手

基隆長庚情人湖健走2000人響應　供水站取代瓶裝水減碳383公斤

好湯泡起來！溫泉環島遊啟動　沈文程自創神曲讚縱谷「四神湯」

台南做工行善團齊力修繕風災戶　市長夫人探視傳遞暖心關懷

最划算1日遊花蓮！台灣好行2路線懶人最愛　電子票券限時免費

鷄籠中元祭主普壇普度大典　副市長邱佩琳：凝聚基隆文化記憶

永康連棟鐵皮火警！　3人受困驚險脫困疑電氣設備釀災

羅漢松母株結實累累！　台南水道博物館掀起「秋日拾果潮」

一堆外國人「想買日本房屋、土地」　他列5風險：免費的都不買

悍將本土先發下半季走跌　鋒總：適應全季強度是成長過程

快訊／美政府突襲韓廠逮捕475移民　南韓：已與美方「完成談判」

太平山蹦蹦車10月全線復駛　搭黃色小火車直奔山林秘境

道奇火牛棚敗掉山本由伸勝投　羅伯斯替終結者史考特緩頰

可申請租補下句「須外加租金10%」　他開批爆共鳴：黑市真可笑

「以前說4隊飽和」 洪一中看中職破300萬人：未來第7、8隊有可能

俄開戰最大空襲派805無人機！基輔政府大樓遇襲　澤倫斯基發聲

中華女子拔河隊世錦賽4連霸　教練郭昇讚選手心智堅定

江祖平自揭遭下藥性侵　醫曝 「3大可怕之處」難留證據

Cardi B新專輯封面　推出「法庭迷因版」

地方熱門新聞

林奕含父親、名醫林炳煌宣布退休

「幽靈惡臭」肆虐竹北　擬祭檢舉獎金

桃園體育表揚　張善政感謝選手爭光

桃園觀旅局前進越南　推廣多元旅遊體驗

羅漢松母株結實累累！台南水道博物館掀起「秋日拾果潮」

竹北塑膠臭味查不到！環保局回應了

台東3姊妹疑集體食物中毒！緊急送醫

永康連棟鐵皮火警！3人受困驚險脫困疑電氣設備釀災

點了恐被騙！詐團寄「交通事件待辦」信件　監理站揭真相

台南永康區強化防災應變！跨區桌演＋避難收容實作提升守護力

2025竹塹中元城隍祭熱鬧登場

新北攜手佛光山中元動物法會　超薦萬靈動物祈福

高雄50年現泡手搖飲收攤　老闆鞠躬曝最後營業日

台南做工行善團齊力修繕風災戶市長夫人探視傳遞暖心關懷

更多熱門

相關新聞

入境隨俗！AIT中元普渡祭品曝光　谷立言首次用中文誦讀祝禱文

入境隨俗！AIT中元普渡祭品曝光　谷立言首次用中文誦讀祝禱文

美國在台協會（AIT）今（6日）在社群平台發文透露，處長谷立言（Raymond Greene）帶領全體員工舉行中元普渡祭拜儀式，並首次使用中文誦讀祝禱文，此外，AIT在貼文中點出部分祭品在文化上的意義，讓網友們紛紛驚嘆，「長知識了，謝謝」、「看得出很有心」、「謝謝AIT對我國的尊重」。

中元普渡玩創意　桃園「好農神豬」米做公益

中元普渡玩創意　桃園「好農神豬」米做公益

桃市府中元普渡　首度舉辦環保創意祭品競賽

桃市府中元普渡　首度舉辦環保創意祭品競賽

嘉義中元普渡　祭拜「獸魂碑」

嘉義中元普渡　祭拜「獸魂碑」

普渡不只拜好兄弟　警還送防詐平安符

普渡不只拜好兄弟　警還送防詐平安符

關鍵字：

松柏嶺受天宮中元普渡祭品捐贈

讀者迴響

熱門新聞

花蓮9寶爸將拔管！妻淚：別再攻擊了

午後全台變天　塔巴颱風最新路徑曝

撿到價值995萬金條　婦：以為是假的

沒人敢幫江祖平！他警世：嚴重度堪比李宗瑞

柯文哲仍深思是否交保　司改黨主席：不要

路遇車禍救人　護士驚見死者是男友

超速67公里抓包！駕駛喊「餘弦效應」

李燕一路爆哭回台中！繼子摔車滾5圈傷勢曝

柯文哲逆轉交保　命理師預言「2028選舉結果」

江祖平深夜突貼全黑圖！　憂龔家父子埋伏住處外：我真的好累

江祖平：我沒什麼好失去的

《如懿傳》辛芷蕾奪威尼斯影后！

性侵案「遭轟檢討江祖平」！李怡貞道歉了

江祖平揭性侵真相！范雲點名三立

95%工程師出軌？徵信社曝「7大外遇對象」

更多

最夯影音

更多

【高速猛撞】新店BMW疑過彎太快！　衝撞施工貨車30歲工人傷重不治

【男以置信】怎麼有被Kiss Cam強制GAY婚的問題？

【舞力全開！】女兒林禹融引退賽熱跳開場舞　林智勝：彩排很久她蠻認真的

【林智勝引退賽應援曲】 #李多慧 與大師兄女兒同框熱舞！

【致敬大師兄】張惠妹帶領全場4萬人哼唱林智勝應援曲

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面