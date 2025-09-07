松柏嶺受天宮中元普渡　近3900組贊普祭品與捐贈數量創新高

▲松柏嶺受天宮中元普度，贊普祭品與捐贈數量創新高。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

名間鄉松柏嶺受天宮6日舉辦中元普渡祭典，祭品數量突破歷年紀錄，總計近3900組，其中由善信捐助弱勢家庭的佔比約七成；廟方表示期望透過普度法會安撫陰間孤魂，也將善念化作實際行動、照顧陽世弱勢，庇佑陰陽兩界都能平安。

受天宮中元普度開香祭典普渡昨天分別於廟前廣場與第二停車場開設兩處祭場，由主委陳登岳、副縣長王瑞德擔任主祭官，率領各界來賓與信士們於廟前廣場上香團拜，隨後轉往第二停車場行禮；縣議員蔡宗智、張婉慈、林儒暘、沈夙崢、吳棋楠，名間鄉長陳翰立、鄉代表會主席吳金樹亦到場贊香，召請無主孤魂前來飽食，並透過道長宣演真經寶典助其開悟解脫，庇佑合境平安。

陳登岳指出，今年受天宮中元普渡共募集3853組葷素桌供品、1千多份飯擔，有許多都是外縣市的信眾捐贈，廟方也準備1萬2千公斤的白米和21隻大豬公；陳登岳強調，其實普渡就是布施，晚間八點半進行送孤儀式後，即由社福機構現場領取供品，發送到真正有需要幫助的弱勢家庭或中、低收入戶。

同時，農曆7月15日也是道教中元赦罪地官大帝聖誕，為一年一度赦罪的重要聖日，受天宮亦於中元前夕舉行誦經祝壽法會，為信眾準備疏文、恭誦真經寶懺，以表懺悔祈願，透過此功德迴向，期盼善信獲得赦罪庇佑，開展更清明安樂的人生。

王瑞德表示，每年的7月中元普渡不僅延續傳統祭儀，更是佛教所說的吉祥月、孝親月，是慈悲實踐與社會關懷的融合，期盼透過大眾一同參與，感受普度文化的意義與教化。