中元普渡玩環保創意　桃園農業局千台斤「好農神豬」米做公益

▲桃園農業局千台斤「好農神豬」，拜拜後的米做公益。（圖／農業局提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府5日於市府前廣場，舉辦中元節普渡祭祀典禮並辦理「普渡祭祀環保創意競賽」，以創新潮流環保祭祀取代傳統賽神豬；其中農業局重達1000台斤桃園在地好米堆疊而成的「好農神豬」，成為全場焦點；而祭拜後的「好農神豬」也將透過社會局的「優食基地」，分送至轄內社區關懷據點及弱勢家庭，以普渡結合環保及公益很有意義。

農業局長陳冠義表示，因應市府中元節普渡祭祀，農業局推出「8豬呈祥」，不僅與觀音區農會合作，以50包12公斤的觀音區荷田香米，堆疊而成1000台斤巨型白米神豬，於主桌供奉祭祀，成為全場焦點，也行銷在地優質農特產。農業局亦集結7個科室以「豬事大吉」為主題發揮創意，並採用「桃園好農」導購行銷網普渡特賣所販售在地優質農產，打造7隻環保小神豬，加入祭祀行列。

▲中元普渡桃園市政府玩環保創意，農業局長陳冠義(中)、副局長黃玉詩(左)和主秘劉秀卿共同行銷桃園農特產。（圖／農業局提供）

農業局7隻小神豬包含：「農務科-好茶豬」以東方美人茶、桃映紅茶、拉拉山高山茶、龍泉茶、蘆峰茶、壽山茶、金壺茶、秀才茶等桃園好茶，打造出滿溢茶香的祭祀小神豬；「休閒農業科有-好花豬」，利用各個休區代表產品及花卉打造，象徵桃園休區韭菜花季、花彩節、仙草花季、繡球金針花季等四季花彩農遊趣；「漁牧科-鮪魚豬」則以永安、竹圍2漁港販售的伴手禮鮪魚糖果製成，結合祭祀行銷漁業。

「林務科-永續豬」更新復興老竹、增加碳匯，以回收竹簍做為容器盛裝祭品，簡單環保；「農地管理科-神農大地豬」則匯集蘋果、蔬菜等各種蔬果貢品製作而成，象徵桃園物產豐饒；「秘書室-黑米豬」，採用桃園黑米做成黑米豬，象徵桃園黑豬肉鮮嫩多汁最品質佳；「輔導科-好農秈米豬」採用桃園在地好米、平鎮區農會開發的秈米棒製成，象徵桃園市政府農業局近年推動桃園好農品牌農業的成果。

陳冠義說，農業局普渡祭品皆採用「桃園好農限定普渡專區特賣品」，包含薯條、米香脆菓、米糧餅乾、纖蔬甘糀、桃園黑毛香腸禮盒組、厚豬肉乾禮盒組、，以及龍潭放牧蛋等皆為桃園地產優質農特產。