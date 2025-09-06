入境隨俗！AIT中元普渡祭品曝光　谷立言首次用中文誦讀祝禱文

實習記者石嘉豪／台北報導

美國在台協會（AIT）今（6日）在社群平台發文透露，處長谷立言（Raymond Greene）帶領全體員工舉行中元普渡祭拜儀式，並首次使用中文誦讀祝禱文，此外，AIT在貼文中點出部分祭品在文化上的意義，讓網友們紛紛驚嘆，「長知識了，謝謝」、「看得出很有心」、「謝謝AIT對我國的尊重」。

美國在台協會今日在臉書發文指出，處長谷立言帶領全體員工舉行中元普渡祭拜儀式，同時，也是谷處長首次用中文誦讀祝禱文，在氤氳繚繞的香煙之中，充滿了AIT誠摯祝禱的心意。

據了解，谷立言誦讀的祝禱文內容為，「美國在台協會處長谷立言帶領全體員工，值逢七月普渡擇今日良辰吉時，於台北市內湖區金湖路100號，一心虔誠讚中元，敬備鮮花、素果、素三牲、酒禮、供品、金紙獻禮，供養十方法界眾生靈及本址建造過程中受傷生靈。伏願庇佑眾子弟身體健康、家旺人和、出入平安、萬事如意、男添百福、女獲千祥，斯至疏者上達」。

▲美國在台協會（AIT）處長谷立言帶領同仁中元普渡，並首次以中文誦讀祝禱文。（圖／翻攝自Facebook／美國在台協會）

此外，AIT也依循傳統習俗，準備了滿桌祭品祭拜好兄弟，其中包含素三牲、乖乖、王子麵、科學麵等各種台灣在地零嘴。AIT還擺放了香菜餅乾、香菜拌麵，並打趣地說，「好兄弟應該也有香菜控，我們懂，不客氣喔！」。

至於各式祭品在普渡文化中的意義，AIT相當接地氣地指出，像是「龍眼」，在外殼的部分，被視為「米籃簍」，龍眼枝與香腳則作為「扁擔」，象徵好兄弟能將供品打包帶走，而用黑白米排成「太極圖」，則象徵陰陽平衡、五穀豐收、家宅安泰，是對天地與好兄弟的一份誠心與巧思。

AIT進一步說明，拜「空心菜湯」的重點是不能煮熟，象徵「半生不熟」，意指請好兄弟吃飽就走，勿留戀人間，且空心菜的「空心」也代表「無心」，是一種委婉的送客之意。

最後，AIT表示，「五色豆」不僅是供品，更是一種充滿象徵意義的文化符號，分別對應五行，木、火、土、金、水，象徵天地間的平衡與和諧。綠豆屬木，象徵生機與希望；紅豆屬火，象徵熱情與驅邪；黃豆屬土，代表穩定與財富；白豆屬金，寓意清淨與庇佑；黑豆屬水，象徵智慧與避邪。

對於AIT在臉書發布的普渡貼文內容，網友們則紛紛驚嘆，「比我們還懂！」、「長知識了，謝謝」、「看得出很有心」、「謝謝AIT對我國的尊重」、「感動AIT在台灣習俗上慎重和細膩用心」等語。

▼美國在台協會（AIT）處長谷立言帶領同仁中元普渡，擺滿整桌各式零嘴與具文化意涵的祭品。（圖／翻攝自Facebook／美國在台協會）