「好兄弟」也做環保　桃市府中元普渡...舉辦環保創意祭品競賽

▲桃園市政府中元普渡，首度舉辦環保創意祭品競賽。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

中元節前夕，桃園市政府5日於市府前廣場，舉辦「中元節普渡祭祀典禮暨環保創意祭品競賽」。市府表示，今（114）年中元節普渡祭祀典禮首度加入環保創意祭品競賽，期鼓勵各局處以環保、減少浪費為核心，透過巧思增添同仁間互動交流的樂趣，進而達到永續發展的目標。

市長張善政說，市府除了推廣創意環保祭祀，也積極倡導惜食理念，不僅以象徵性儀式取代大量供品，更鼓勵將祭拜後的物資妥善運用，透過捐贈至「食享冰箱」轉送給弱勢家庭，讓物資發揮最大功效，真正發揮祭典的社會價值。

同時，也期盼藉此拋磚引玉，帶動民間共同響應，讓傳統節慶不僅保留文化意涵，也能更符合現代永續精神。市府各局處的環保創意祭品競賽，其中，農業局以50包觀音區荷田香米，堆疊出1,000台斤的「好農神豬」於主桌供奉祭祀，並預計於祭拜後分送至本市各社區關懷據點及弱勢家庭。

▲市府同仁發揮巧思的環保創意祭品。（圖／市府提供）

主計處則發揮業務特色與永續理念，利用回收看板與紙箱佈置具有「瑪利歐」風格的祭品箱，並優先選購裸裝新鮮水果及市府1樓喜憨兒商品券，以實際行動支持庇護工場、減少過度包裝，兼顧環境意識與社會責任。

地政局發揮創意，利用飲料罐作為土地界標的紅色裝飾，更運用餅乾盒組合成青塘園與桃園市立兒童美術館創意造型，巧妙呼應地政守護民眾產權及區段徵收的努力成果，打造市政建設隱形推手。

觀旅局則特別以桃園城市特色觀光特產「水蜜桃」為創作概念，以回收舊報紙創作成大型「平安桃」，並搭配紅色及粉色的摺紙，做成160顆小桃子作為供品，皆由同仁親自手作而成，寓意桃（討）平安，展現創新潮流環保祭祀，讓傳統民俗活動更加有意義。

秘書處表示，今年中元節普渡祭祀典禮根據「桃園市低碳環保祭祀指引」，特別舉辦環保創意祭品競賽鼓勵各機關發揮創意，並以桃園在地蔬果作為祭品，展現對生態環境的尊重與對在地文化、產業的支持，不僅呼應國際淨零碳排趨勢，也展現市府推動永續發展的決心。