民眾以為當街抓狗宰殺！警急攔車搜袋…結果竟是「一隻活鴨」

▲警方證實移工袋內裝的是一隻活鴨。（圖／警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

有民眾今(6日)焦急po網指出，一名移工騎機車時手持黃色布袋，腳踏處還放著另一個袋子，且袋內「有東西在動」，引發網友熱烈討論，不少人懷疑袋中可能裝有犬貓，擔心涉及殺狗或是虐待動物，紛紛向警方及彰化縣動物防疫所通報，經警方追查，袋內確實裝著活體，是一隻活鴨，不是狗，虛驚一場。

彰化縣議員吳韋達表示，上午接獲朋友傳來照片，畫面中一名騎士手提黃色布袋，袋內疑似有動物掙扎的跡象。「大家第一時間都聯想到是否又是非法捕抓狗肉的情況？」他立即請警方協助追查。由於照片中車牌清晰，警方迅速鎖定車主，並前往現場了解真相。

▲移工手上抓的袋內會動，民眾懷疑是隻狗。（圖／翻攝自吳韋達議員臉書）

員警找到該名移工後，當場打開黃色袋子檢查，發現裡面竟是一隻活鴨，而非民眾擔心的貓狗。移工向警方表示，這隻鴨是準備帶回家食用的。雖然確認並非虐待犬貓，但警方也當場提醒當事人，依《畜牧法》規定，家禽必須在合格屠宰場宰殺，不得私下屠宰，否則可能面臨罰則。

彰化縣動物防疫所對此表示，近年民眾動保意識逐漸提高，對可疑行為的敏感度也隨著提升，更感謝民眾主動關心動物。並強調，依據《動物保護法》明定禁止宰殺犬貓，違者最重可處2年以下有期徒刑，併科20萬至200萬元罰金，呼籲民眾切勿觸法。

彰化縣農業處補充說明，依據《畜牧法》規定，除家庭自用外，屠宰家禽必須於合格屠宰場進行，並經屠宰衛生檢查。若違法私宰，可處2萬元以上、10萬元以下罰鍰。此次事件雖是烏龍一場，但也提醒民眾無論處理何種動物，都應符合法律規範。

吳韋達議員肯定警方迅速處理的態度，並表示此次事件顯示民眾對非法捕殺行為的高度警覺，感謝民眾持續關注相關議題，社會各界對動物保護的重視值得鼓勵。