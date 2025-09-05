傳種蔥1甲地賺300萬！「木黴菌」挺過極端天候　蔥博士不敗3招曝

▲彰化芳苑蔥農使用木黴菌成功挺過颱風及暴雨。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

今年夏天連續颱風與豪雨重創中台灣，讓原本該是綠意盎然的青蔥田，出現大面積泡水腐爛的慘況。然而，在災情慘重的彰化芳苑鄉，有蔥田奇蹟似地挺過極端氣候考驗，不僅沒有「爛頭」，還長得特別好，傳出1甲地可賺300萬元！農業專家指出，運用蔥苗及蔥田分開種植，土壤施肥，將可成功在天災中殺出活路。

彰化縣種植面積達一千九百一十公頃，年產約二萬七千公噸，為全台第一；所產的青蔥與宜蘭三星蔥同屬「粉蔥」品種，夏季通常是青蔥最難熬的季節，今年的極端天氣更讓情況雪上加霜。連續豪雨和淹水讓許多傳統方式栽培的青蔥田幾乎全軍覆没，土壤過濕導致病害爆發，蔥株根部腐爛、葉片黃化，農民辛苦投入的種苗和成本全都付諸流水。

為了幫助農友對抗極端氣候，農業部推動「青蔥韌性穩產栽培擴散計畫」，並於今(5日)在芳苑鄉蔥農洪鈿豐的田裡舉辦觀摩會，展示驚人成果。這片示範田採用了農業試驗所研發的「健康種蔥」苗，結合台中區農業改良場技轉的「生物性堆肥木黴菌」技術，就像是幫青蔥打造了強健的免疫系統。

農試所專家黃晉興博士現場傳授對抗青蔥三大病害「病毒病、疫病、捲葉炭疽病」的韌性農法，強調青蔥續命關鍵：使用健康種苗、菜蔥與種蔥分開管理、以及穩定施肥。而技轉台中改良場陳俊位博士博士研發的木黴菌肥，更是讓青葱在淹水逆境中仍能健康生長的秘密武器。

蔥農洪鈿豐現身說法，他在5分地中進行對照試驗，一半用傳統方式種植，另一半則採用新式管理技術。結果顯示，使用木黴菌等健康資材的實驗組，不僅存活率大幅提升、分蘗數更多，更重要的是順利度過這次水災考驗。也有蔥農種植面積達到一甲地，收入甚至可達300萬元。

泰霖生物科技董事長張國庸強調，看著農民因天災血本無歸令人心痛，特別是種苗成本高昂，因此結合農試所及農業改良場，技轉多項產品，希望透過友善資材、微生物益菌，改善農業種植的困境，穩定農民的收入。。

