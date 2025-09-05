　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

傳種蔥1甲地賺300萬！「木黴菌」挺過極端天候　蔥博士不敗3招曝

▲彰化芳苑蔥農使用木黴菌成功挺過颱風及暴雨。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化芳苑蔥農使用木黴菌成功挺過颱風及暴雨。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

今年夏天連續颱風與豪雨重創中台灣，讓原本該是綠意盎然的青蔥田，出現大面積泡水腐爛的慘況。然而，在災情慘重的彰化芳苑鄉，有蔥田奇蹟似地挺過極端氣候考驗，不僅沒有「爛頭」，還長得特別好，傳出1甲地可賺300萬元！農業專家指出，運用蔥苗及蔥田分開種植，土壤施肥，將可成功在天災中殺出活路。

▲彰化芳苑蔥農使用木黴菌成功挺過颱風及暴雨。（圖／記者唐詠絮翻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲彰化芳苑蔥農使用木黴菌成功挺過颱風及暴雨今天舉辦觀摩會。

彰化縣種植面積達一千九百一十公頃，年產約二萬七千公噸，為全台第一；所產的青蔥與宜蘭三星蔥同屬「粉蔥」品種，夏季通常是青蔥最難熬的季節，今年的極端天氣更讓情況雪上加霜。連續豪雨和淹水讓許多傳統方式栽培的青蔥田幾乎全軍覆没，土壤過濕導致病害爆發，蔥株根部腐爛、葉片黃化，農民辛苦投入的種苗和成本全都付諸流水。

▲彰化芳苑蔥農使用木黴菌成功挺過颱風及暴雨。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化芳苑蔥農使用木黴菌成功挺過颱風及暴雨，逆勢健康成長。

為了幫助農友對抗極端氣候，農業部推動「青蔥韌性穩產栽培擴散計畫」，並於今(5日)在芳苑鄉蔥農洪鈿豐的田裡舉辦觀摩會，展示驚人成果。這片示範田採用了農業試驗所研發的「健康種蔥」苗，結合台中區農業改良場技轉的「生物性堆肥木黴菌」技術，就像是幫青蔥打造了強健的免疫系統。

農試所專家黃晉興博士現場傳授對抗青蔥三大病害「病毒病、疫病、捲葉炭疽病」的韌性農法，強調青蔥續命關鍵：使用健康種苗、菜蔥與種蔥分開管理、以及穩定施肥。而技轉台中改良場陳俊位博士博士研發的木黴菌肥，更是讓青葱在淹水逆境中仍能健康生長的秘密武器。

▲彰化芳苑蔥農使用木黴菌成功挺過颱風及暴雨。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化芳苑鄉長開心的指出，使用木黴菌的青蔥能夠媲美三星蔥。

蔥農洪鈿豐現身說法，他在5分地中進行對照試驗，一半用傳統方式種植，另一半則採用新式管理技術。結果顯示，使用木黴菌等健康資材的實驗組，不僅存活率大幅提升、分蘗數更多，更重要的是順利度過這次水災考驗。也有蔥農種植面積達到一甲地，收入甚至可達300萬元。

泰霖生物科技董事長張國庸強調，看著農民因天災血本無歸令人心痛，特別是種苗成本高昂，因此結合農試所及農業改良場，技轉多項產品，希望透過友善資材、微生物益菌，改善農業種植的困境，穩定農民的收入。。

▲彰化芳苑蔥農使用木黴菌成功挺過颱風及暴雨。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化芳苑蔥農使用木黴菌成功挺過颱風及暴雨，逆勢健康成長。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
517 2 2897 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／中華隊7：0完封中國
江祖平暴瘦10公斤！安排心臟電燒手術
快訊／我國漁船在美國關島海域失聯！
救柯文哲領嘸100萬飆罵行員！YouTuber曝失控原因
幕後／7000萬保釋金有籌足　柯文哲心坎跨不過等2天再決定
江祖平槓三立副總兒「網憂沒戲演遭封殺」　超狂作品資歷起底

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

江祖平遭強制求歡「暴瘦10公斤」！心臟問題加劇　安排電燒手術

傳種蔥1甲地賺300萬！「木黴菌」挺過極端天候　蔥博士不敗3招曝

訂日本餐廳「店員超不耐煩」！情侶曝台人陋習全場轟：丟臉到國外

運安會揭楊梅服務區匝道與竣工圖不符　彎道半徑「比圖更小」

50嵐「他一喝厚奶驚呆了」　免費點法曝光！一票人推：這禮拜喝爆

台灣景色也很美「為何很多人卻選擇出國？」　網點出關鍵原因

吳念真演完1幕就消失⋯掀家庭風暴！劇團「兩層樓住宅」搬上舞台

明天可能有熱帶低壓生成　「水氣灌台」周日雨最猛

雲林表演廳下半年節目滿滿能量　43場演出吸引逾2萬人次進場

江祖平歷任男友「1特點」全場認證！電視台副總兒稱交往遭虧爆

【怪手vs騎士】怪手司機不爽「三角錐被碰」　狂甩鑿頭硬攔騎士

【氣到破音XD】多慧爸爸調椅子沒注意害她摔跤 她氣到鴨子音：爸爸壞人！

【不要再上來了！】2柴犬硬擠上機車踏板　想去兜風完全趕不走XD

【紅燈硬闖】男子酒後過馬路！慘遭男大生撞擊喪命

【不著痕跡】急「消除」金正恩DNA？　北韓人員被捕捉峰會後「擦桌椅」

【北院外心碎】柯文哲今開庭！陳佩琪隔鐵網探夫　掩面痛哭嘆：他犯了什麼罪

血淚開箱文曝！無良人蛇逼賣淫先試車　地獄淫魔「1人蹂躪20女」

【不講武德】貴賓遭喵皇怒賞貓拳...被揍傻眼看鏡頭QQ

【別說了...】開會與女友免提通話　被爆私下說主管多屁話還腳臭XD

【不捨舅舅念大學】4歲娃看他整理宿舍...抱媽偷哭QQ

江祖平遭強制求歡「暴瘦10公斤」！心臟問題加劇　安排電燒手術

傳種蔥1甲地賺300萬！「木黴菌」挺過極端天候　蔥博士不敗3招曝

訂日本餐廳「店員超不耐煩」！情侶曝台人陋習全場轟：丟臉到國外

運安會揭楊梅服務區匝道與竣工圖不符　彎道半徑「比圖更小」

50嵐「他一喝厚奶驚呆了」　免費點法曝光！一票人推：這禮拜喝爆

台灣景色也很美「為何很多人卻選擇出國？」　網點出關鍵原因

吳念真演完1幕就消失⋯掀家庭風暴！劇團「兩層樓住宅」搬上舞台

明天可能有熱帶低壓生成　「水氣灌台」周日雨最猛

雲林表演廳下半年節目滿滿能量　43場演出吸引逾2萬人次進場

江祖平歷任男友「1特點」全場認證！電視台副總兒稱交往遭虧爆

超準黑色食物測驗　營養師：每天1種抗發炎、提高免疫力

三星平價機S25 FE台灣上市　2萬入手再送6個月Google AI Pro

情牽近30年！　五月天阿信被喊「Honey」公開熱吻他...全場暴動

軍公教明年不調薪衝擊醫院　醫療工會憂人力加速流向診所、醫美

江祖平遭強制求歡「暴瘦10公斤」！心臟問題加劇　安排電燒手術

U18世界盃／鍾亦恩4局狂飆8K、蘇嵐鴻KKK關門！台灣7：0完封中國

全國績優社政人員表揚　新北8基層同仁脫穎而出

「夢幻三本柱」合體粉絲瘋狂！李雅英、南珉貞、李珠垠大聊保養祕訣

月砸近25萬住豪宅！陸男咳嗽過敏　一驗才知甲醛超標近3倍

快訊／東港「勝隆漁61號」美國關島海域失聯　今早發出遇險訊號

【手榴彈投71公尺？】王建民親自證實「都市傳說」：輕鬆丟～

生活熱門新聞

龔益霆自爆曾交往江祖平　上月分手了！網抓包說謊

台版廣末涼子爆22歲姐弟戀！　江祖平歷任男友曝光

德媒警告遊客來台要三思　觀光署：台灣交通比泰國好

沒藝人出來挺江祖平？大票吐「現實一主因」

江祖平疑是被害者　「一篇發文」露餡

又有颱風最快明晚生成　連4天降雨明顯「西半部一片紅」

台中學霸妹絕美宣傳照曝　暴擊2萬人：戀愛了

柯文哲交保！律師提1狀況「可能再被關3個月」

最美檢察官轉當律師心聲曝！曬婚紗照辣翻

江祖平歷任1特點全認證！龔益霆稱交往遭虧

普渡11禁忌一次看！　誤觸小心被跟回家

他4小時前發文「就要交保了」　一票封先知

應曉薇「高顏值女兒」首度亮相！　網歪樓認岳母

建德國中招生跳票！棒球隊變社團體育生傻眼

更多熱門

相關新聞

不爽彩券被弄壞「放鞭炮」洩憤　暴走男無罪

不爽彩券被弄壞「放鞭炮」洩憤　暴走男無罪

彰化一名男子因不滿彰化市農會人員處理兌獎時損壞其彩券，先是到農會前燃放鞭炮，隔天更打電話嗆聲「會照三餐來亂」，讓接電話的農會職員心生恐懼報警處理。全案經彰化地院審理後，但法官認為證據不足，判他無罪。

1.2秒鬼切無法閃　貨車撞死騎士判無罪

1.2秒鬼切無法閃　貨車撞死騎士判無罪

男拒玩3P只幫脫衣服壓制　噁男重判7年2月

男拒玩3P只幫脫衣服壓制　噁男重判7年2月

吃完彰化6家爌肉飯　癡情男「大佛魔咒」被分手

吃完彰化6家爌肉飯　癡情男「大佛魔咒」被分手

教練涉性騷還體罰　缺席罰蛙跳操場20圈

教練涉性騷還體罰　缺席罰蛙跳操場20圈

關鍵字：

彰化青蔥芳苑木黴菌農試所農業部

讀者迴響

熱門新聞

9寳爸撐一家突倒下腦死　今拔管留下妻小10人

江祖平深夜再發聲！　掀無意識硬上內幕

即／柯文哲7000萬交保　「3限」+電子監控

江祖平也是被害人！三立副總兒下藥性侵還跟親友視訊

江祖平：我一定要索賠性侵罪！

龔益霆自爆曾交往江祖平　上月分手了！網抓包說謊

江祖平認「求救文模糊身分是怕媽傷心」！

學妹控龔益霆！噁男對話曝光

快訊／孫安佐表姊涉「愛情詐騙」求刑5年

江祖平遭龔益霆動粗！門竟被打爆3洞

快訊／江祖平認是「受害者」！內湖分局通知作筆錄

台版廣末涼子爆22歲姐弟戀！　江祖平歷任男友曝光

傳產大嫂扮「神鬼會計」涉掏空2.7億　遭聲押禁見

德媒警告遊客來台要三思　觀光署：台灣交通比泰國好

AV男優點名1人「女優教科書」 揭三上悠亞、河北彩伽真面目

更多

最夯影音

更多

【怪手vs騎士】怪手司機不爽「三角錐被碰」　狂甩鑿頭硬攔騎士

【氣到破音XD】多慧爸爸調椅子沒注意害她摔跤 她氣到鴨子音：爸爸壞人！

【不要再上來了！】2柴犬硬擠上機車踏板　想去兜風完全趕不走XD

【紅燈硬闖】男子酒後過馬路！慘遭男大生撞擊喪命

【不著痕跡】急「消除」金正恩DNA？　北韓人員被捕捉峰會後「擦桌椅」

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面