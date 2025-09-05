免費親子劇來了！新北移工多元文化戲劇巡演9／14啟動

▲新北移工文化戲劇巡演9月14日啟動，社區場前20名報名送小禮物。（圖／新北市勞工局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為推廣多元文化理解與共融，新北市政府勞工局連續11年舉辦「移工多元文化戲劇巡演」。今年再度與「六藝劇團」合作，推出全新互動親子劇《紅心女王的心願之旅》，首場社區演出將於9月14日在新北市立圖書館總館登場，即日起開放線上預約，本活動全程免費，每場社區演出前10天開放早鳥報名，前20名完成報名的小朋友可獲精美小禮物。

今年戲劇巡演以「寓教於樂+文化體驗」為主軸，透過生動活潑的劇情引導觀眾學習包容、尊重差異，並在互動過程中培養同理心，拉近彼此距離。社區場次更特別邀請來自越南、印尼、泰國及菲律賓的朋友參與演出，讓民眾在觀戲的同時，親身感受東南亞文化的魅力與溫度。

▲民眾開心與移工、新住民合照。

除了社區場之外，為讓多元文化教育深入校園，今年巡演也安排25場校園演出，自9月15日起開跑。首場校園演出選定首次申請、同時也是偏遠學校的「新北市立猴硐—蒙特梭利實驗小學」，後續將持續巡演至11月。勞工局表示，每年均以未曾參與及偏遠學校為優先申請對象，今年共有4所學校為首次申辦，其中新店屈尺國小及汐止保長國小屬偏遠學校，格外具有意義。

勞工局長陳瑞嘉指出，新北市移工人數截至今年7月底已近10萬人，主要來自越南、印尼、泰國及菲律賓。過去10年來，戲劇巡演已辦理校園場250場、社區場60場，參與人數超過8萬人次，活動廣受好評，甚至出現每年追劇的「鐵粉」。

本活動全程免費，每場社區演出前10天開放早鳥報名，前20名完成報名的小朋友可獲精美小禮物。現場還設有互動式文化體驗與闖關活動，驚喜不斷。相關資訊請持續關注「新北市移工多元文化戲劇巡演」臉書粉專。