　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

學長級逃逸移工！印尼男躲了3897天打零工維生　躲超商被逮

▲▼印尼勞工跑路10年，躲超商引起警員注意，當場抓包。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲印尼勞工跑路10年，躲超商引起警員注意，當場抓包。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市文山二分局萬盛派出所警員，日前在羅斯福路一帶巡邏，發現一名外籍男子形跡可疑，躲在便利商店四處張望，警方上前盤查，發現該名男子竟是逃逸移工，且逾期居留3897天，已經超過10年之久，將男子交由移民署專勤隊收容，擇期遣返。

警方調查，32歲的印尼籍移工NA，日前在北市文山區羅斯福路上，為了躲避警員查緝躲進一家超商，文山第二分局萬盛派出所警員張育維、劉育銨驚覺有異，立刻前往超商盤查NA，但NA卻沒辦法拿出有效證件證明身分。

警方事後將NA帶回派出所查驗身分，發現NA在10多年前就已經來台打工，但是2014年逾期居，留在台灣沒有返回印尼，且一跑就是3897天，光跑路就超過10年之久，警方也將他解送移民署北市專勤隊收容，再行擇日遣返。

NA到案後向警方表示，因為不想回印尼，所以逾期居留在台灣，平時都在工地打零工，居無定所，主要都是靠同鄉幫忙接濟過日子。

警方也提醒，雇主聘用未經勞動部許可之移工，一經查獲確認違法，依就業服務法可處新臺幣15萬元以上75萬元以下罰鍰，5年內再犯更涉及刑事責任，恐將面臨3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣120萬元以下罰金。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
578 3 2524 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
WBC經典賽票價揭曉！最低618元
恐怖瞬間曝！新店BMW飆車競速　30歲工人揮汗工作慘死
快訊／新店BMW高速撞爛！　1人死亡
快訊／淨灘發現「墜機殘骸」！
台中小草集結了！柯文哲7千萬交保　周一衝台北帶阿北回家
江祖平案「不建議媒體公審」挨轟　衛福部澄清：是提醒慎防2次傷

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

屏東阿北領錢要買土地　警銀聯手揭穿騙局...及時阻詐85萬

桃園男賭場收千元偽鈔超不爽　竟開300公里到台東...加油用掉

恐怖瞬間曝！新店BMW疑飆車競速　30歲工人揮汗工作慘死

台南「這2里」9／8領1400元回饋金　9／30沒領視同放棄

快訊／新店BMW高速衝撞施工貨車！　30歲工人傷重不治

口罩男超商認真做美勞「裁切證件+合約書」　警秒逮白目車手

台東淨灘找到「巨型」鈑金！　軍方證實：2月墜機勇鷹殘骸

保時捷男醉駕！衝進騎樓玻璃門全碎　這銀行超慘...14年前就被撞

19人登山隊攀玉山！女山友摔傷失溫　直升機緊急吊掛送醫

學長級逃逸移工！印尼男躲了3897天打零工維生　躲超商被逮

【監視器神救援】阿嬤給500堅稱付1000？一查真相曝光…

李珠珢訪到一半往前走...　看記者舉麥辛苦幫忙拿

阿嬤給500「卻堅持付1000」　店家現場調監控化解糾紛！

【誰更瘋誰就贏】送信遇狗狗狂吠 超狂郵差追回去：來啊一起瘋XD

【男生都這麼幼稚嗎？】Gary模仿精上身狂鬧邊荷律 根本小學男生XD

【柯文哲可回家過中秋？】跑銀行籌7000萬 陳佩琪「笑容藏不住」

郵差送信遇田邊狗狗狂吠　他耍狠反追：不怕陪你瘋

見毛巾遮車牌阿伯抽起後就騎走？原來那是洗車場老闆遺漏的啦！

【不用再抓蟑螂】應曉薇「完成交保」　面帶微笑雙手合十現身

是元介掀回憶殺！ 開唱元衛覺醒〈夏天的風〉

屏東阿北領錢要買土地　警銀聯手揭穿騙局...及時阻詐85萬

桃園男賭場收千元偽鈔超不爽　竟開300公里到台東...加油用掉

恐怖瞬間曝！新店BMW疑飆車競速　30歲工人揮汗工作慘死

台南「這2里」9／8領1400元回饋金　9／30沒領視同放棄

快訊／新店BMW高速衝撞施工貨車！　30歲工人傷重不治

口罩男超商認真做美勞「裁切證件+合約書」　警秒逮白目車手

台東淨灘找到「巨型」鈑金！　軍方證實：2月墜機勇鷹殘骸

保時捷男醉駕！衝進騎樓玻璃門全碎　這銀行超慘...14年前就被撞

19人登山隊攀玉山！女山友摔傷失溫　直升機緊急吊掛送醫

學長級逃逸移工！印尼男躲了3897天打零工維生　躲超商被逮

總統賴清德參拜七堵慶濟宮　邱佩琳盼中央助力基隆升級

繼光平安餅堅持手工原味！勇奪日本金牌　魏嘉良喊讚

屏東阿北領錢要買土地　警銀聯手揭穿騙局...及時阻詐85萬

當年退休沒儀式不遺憾　葉總：引退一次剛剛好、比較有價值

桃園男賭場收千元偽鈔超不爽　竟開300公里到台東...加油用掉

入境隨俗！AIT中元普渡祭品曝光　谷立言首次用中文誦讀祝禱文

「百坪桃園宅打8折」他心動想進場！網見2缺點搖頭：有錢也不買

貿易緊張緩解　陸延長對加拿大油菜籽反傾銷調查半年

恐怖瞬間曝！新店BMW疑飆車競速　30歲工人揮汗工作慘死

自家度假村辦G20峰會！　川普喊「我賺不到錢」僅收成本價

粉絲求被蠍子哥罵...懷秋超配合：看P啊

社會熱門新聞

撿到價值995萬金條　婦：以為是假的

江祖平「擠牙膏爆料」三立副總兒性侵　1原因沒人敢挺

9寳爸撐一家突倒下腦死　今拔管留下妻小10人

摩鐵戰女網友「塞沐浴乳罐、遙控器」拍片　法官看片判北市男無罪

新竹殯儀館「燒錯阿嬤」　家屬怒揍禮儀人員

即／江祖平遭性侵！　心情平復後將赴警局說明

救柯文哲領嘸100萬飆罵行員　柯粉直播主曝失控原因

快訊／交流道奪命車禍！男拋飛車外當場慘死

江祖平被性侵！　陳沂：女權集體沈默是怎樣

兒子「放學沒回家」爸四處尋　真相鼻酸

新竹殯儀館燒錯阿嬤！業者疑2年前也退錯冰

即／新店自小客離奇爆衝！　波及3工人「1命危」

江祖平「毀滅式爆料」三立副總兒性侵　恐造成滅證

傳產大嫂扮「神鬼會計」涉掏空2.7億　遭聲押禁見

更多熱門

相關新聞

新北移工多元文化戲劇巡演9／14啟動

新北移工多元文化戲劇巡演9／14啟動

為推廣多元文化理解與共融，新北市政府勞工局連續11年舉辦「移工多元文化戲劇巡演」。今年再度與「六藝劇團」合作，推出全新互動親子劇《紅心女王的心願之旅》，首場社區演出將於9月14日在新北市立圖書館總館登場，即日起開放線上預約，本活動全程免費，每場社區演出前10天開放早鳥報名，前20名完成報名的小朋友可獲精美小禮物。

印尼直升機墜毀　殘骸尋獲

印尼直升機墜毀　殘骸尋獲

害命人蛇夫妻曝光！　「1天接客10組」只給500

害命人蛇夫妻曝光！　「1天接客10組」只給500

男客印尼女助逃魔爪　囂張人蛇竟2度登門要人

男客印尼女助逃魔爪　囂張人蛇竟2度登門要人

人蛇拐8印尼女來台　1人心臟衰竭身亡

人蛇拐8印尼女來台　1人心臟衰竭身亡

關鍵字：

印尼移工跑路

讀者迴響

熱門新聞

江祖平痛揭遭硬上過程！龔益霆得意嗆：妳不爽嗎

重機正妹北宜跑山照瘋傳！本尊找到了

演藝圈發聲再＋1！　金曲女星力挺江祖平開砲

三立御用男星開第一槍　3句話力挺江祖平

竹北吊車大王「激情過後」出事了！

百萬YTR「大圖書館」羅棟鉉陳屍家中　消防員破門「發現他已斷氣」

學妹控龔益霆！噁男對話曝光

江祖平暴瘦10公斤！安排心臟電燒手術

江祖平爆「自己就是性侵受害者」　衛福部：不建議透過媒體公審

沒藝人出來挺江祖平？大票吐「現實一主因」

60歲院長陳屍醫院！　搶助理女友遭斷命根

江祖平歷任1特點全認證！龔益霆稱交往遭虧

江祖平認「求救文模糊身分是怕媽傷心」！

柯文哲滿血回歸！吳子嘉喊「他必做1事」：賴清德慘了

ATM隱藏彩蛋！他領1千「竟爽中Switch2」　大票人悔炸

更多

最夯影音

更多

【監視器神救援】阿嬤給500堅稱付1000？一查真相曝光…

李珠珢訪到一半往前走...　看記者舉麥辛苦幫忙拿

阿嬤給500「卻堅持付1000」　店家現場調監控化解糾紛！

【誰更瘋誰就贏】送信遇狗狗狂吠 超狂郵差追回去：來啊一起瘋XD

【男生都這麼幼稚嗎？】Gary模仿精上身狂鬧邊荷律 根本小學男生XD

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面