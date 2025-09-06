學長級逃逸移工！印尼男躲了3897天打零工維生　躲超商被逮

▲印尼勞工跑路10年，躲超商引起警員注意，當場抓包。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市文山二分局萬盛派出所警員，日前在羅斯福路一帶巡邏，發現一名外籍男子形跡可疑，躲在便利商店四處張望，警方上前盤查，發現該名男子竟是逃逸移工，且逾期居留3897天，已經超過10年之久，將男子交由移民署專勤隊收容，擇期遣返。

警方調查，32歲的印尼籍移工NA，日前在北市文山區羅斯福路上，為了躲避警員查緝躲進一家超商，文山第二分局萬盛派出所警員張育維、劉育銨驚覺有異，立刻前往超商盤查NA，但NA卻沒辦法拿出有效證件證明身分。

警方事後將NA帶回派出所查驗身分，發現NA在10多年前就已經來台打工，但是2014年逾期居，留在台灣沒有返回印尼，且一跑就是3897天，光跑路就超過10年之久，警方也將他解送移民署北市專勤隊收容，再行擇日遣返。

NA到案後向警方表示，因為不想回印尼，所以逾期居留在台灣，平時都在工地打零工，居無定所，主要都是靠同鄉幫忙接濟過日子。

警方也提醒，雇主聘用未經勞動部許可之移工，一經查獲確認違法，依就業服務法可處新臺幣15萬元以上75萬元以下罰鍰，5年內再犯更涉及刑事責任，恐將面臨3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣120萬元以下罰金。