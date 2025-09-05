不爽彩券被弄壞「放鞭炮」洩憤！嗆：照三餐來亂　暴走男無罪

▲男子不滿彩券遭農會人員毀損先放鞭炮再打電話洩憤。（圖／翻攝自彰化市農會）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名男子因不滿彰化市農會人員處理兌獎時損壞其彩券，先是到農會前燃放鞭炮，隔天更打電話嗆聲「會照三餐來亂」，讓接電話的農會職員心生恐懼報警處理。全案經彰化地院審理後，但法官認為證據不足，判他無罪。

這起事件發生在今年3月間。男子因為認為農會人員用指甲摳壞他中獎彩券的條碼，導致無法順利兌獎，一氣之下，於當晚7點多跑到彰化市農會門口燃放鞭炮洩憤，導致農會的鐵捲門損壞。

隔天上午9點，又直接打電話到農會，男子在電話中怒嗆「農會都在這，會照三餐來亂」，讓農會職員感到非常害怕，擔心對方會繼續用激烈手段破壞農會財產，因此決定報警提告。檢方隨後依刑法恐嚇危害安全罪將他起訴。

面對指控，男子在法庭上坦承確實因為氣憤而去放鞭炮、打電話，但堅決否認有出言恐嚇。他辯稱「我是因為農會人員弄壞我的彩券才去放鞭炮表達抗議，隔天打電話也只是要主張自己的權益，可能講話大聲一點、口氣不好，但我絕對沒有說那些威脅的話！」

法官審理後發現，雖然農會職員指證歷歷，但全案除了他的單一證詞外，監視器畫面只能證明李男有來放鞭炮，卻完全無法證明他「在電話中說了哪些話」。由於缺乏通話錄音或其他佐證，無法證明證人指述的真實性。

法官更特別指出，檢察官原先認為男子在警詢時已自白，但仔細查看筆錄後發現，李男當時只承認有「打電話」這個行為，從未承認說過「照三餐來亂」等威脅言語，因此認定檢方起訴基礎有誤。

最終，法官認為檢方提出的證據無法達到「讓一般人確信犯罪」的程度，基於「罪證有疑，利於被告」的原則，判決男子無罪全案仍可上訴。