　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

不爽彩券被弄壞「放鞭炮」洩憤！嗆：照三餐來亂　暴走男無罪

▲男子不滿彩券遭農會人員毀損先放鞭炮再打電話洩憤。（圖／翻攝自彰化市農會）

▲男子不滿彩券遭農會人員毀損先放鞭炮再打電話洩憤。（圖／翻攝自彰化市農會）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名男子因不滿彰化市農會人員處理兌獎時損壞其彩券，先是到農會前燃放鞭炮，隔天更打電話嗆聲「會照三餐來亂」，讓接電話的農會職員心生恐懼報警處理。全案經彰化地院審理後，但法官認為證據不足，判他無罪。

這起事件發生在今年3月間。男子因為認為農會人員用指甲摳壞他中獎彩券的條碼，導致無法順利兌獎，一氣之下，於當晚7點多跑到彰化市農會門口燃放鞭炮洩憤，導致農會的鐵捲門損壞。

隔天上午9點，又直接打電話到農會，男子在電話中怒嗆「農會都在這，會照三餐來亂」，讓農會職員感到非常害怕，擔心對方會繼續用激烈手段破壞農會財產，因此決定報警提告。檢方隨後依刑法恐嚇危害安全罪將他起訴。

面對指控，男子在法庭上坦承確實因為氣憤而去放鞭炮、打電話，但堅決否認有出言恐嚇。他辯稱「我是因為農會人員弄壞我的彩券才去放鞭炮表達抗議，隔天打電話也只是要主張自己的權益，可能講話大聲一點、口氣不好，但我絕對沒有說那些威脅的話！」

法官審理後發現，雖然農會職員指證歷歷，但全案除了他的單一證詞外，監視器畫面只能證明李男有來放鞭炮，卻完全無法證明他「在電話中說了哪些話」。由於缺乏通話錄音或其他佐證，無法證明證人指述的真實性。

法官更特別指出，檢察官原先認為男子在警詢時已自白，但仔細查看筆錄後發現，李男當時只承認有「打電話」這個行為，從未承認說過「照三餐來亂」等威脅言語，因此認定檢方起訴基礎有誤。

最終，法官認為檢方提出的證據無法達到「讓一般人確信犯罪」的程度，基於「罪證有疑，利於被告」的原則，判決男子無罪全案仍可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
517 2 2897 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／中華隊7：0完封中國
江祖平暴瘦10公斤！安排心臟電燒手術
快訊／我國漁船在美國關島海域失聯！
救柯文哲領嘸100萬飆罵行員！YouTuber曝失控原因
幕後／7000萬保釋金有籌足　柯文哲心坎跨不過等2天再決定
江祖平槓三立副總兒「網憂沒戲演遭封殺」　超狂作品資歷起底

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／東港「勝隆漁61號」美國關島海域失聯　今早發出遇險訊號

救柯文哲領嘸100萬飆罵行員！柯粉直播主曝失控原因　銀行低調回應

摩鐵戰女網友「塞沐浴乳罐、遙控器」拍片　法官看片判北市男無罪

不爽彩券被弄壞「放鞭炮」洩憤！嗆：照三餐來亂　暴走男無罪

快訊／不用再抓蟑螂！應曉薇「完成交保」 面帶微笑雙手合十現身

快訊／傳產家族「大嫂變神鬼會計」！掏空公司2.7億遭收押禁見

備500萬援救柯文哲！小草直播主衝銀行領百萬碰壁　暴走飆罵行員

工廠二氧化碳外洩！業者凍傷「黏在儲存槽上」　消防噴水解凍救人

柯文哲交保「2關鍵」卡關續住看守所　法界曝最終可能「2結果」

雙向道慘變停車場！網狂酸「彰化日常」　警：沒畫線可停車

【怪手vs騎士】怪手司機不爽「三角錐被碰」　狂甩鑿頭硬攔騎士

【氣到破音XD】多慧爸爸調椅子沒注意害她摔跤 她氣到鴨子音：爸爸壞人！

【不要再上來了！】2柴犬硬擠上機車踏板　想去兜風完全趕不走XD

【紅燈硬闖】男子酒後過馬路！慘遭男大生撞擊喪命

【不著痕跡】急「消除」金正恩DNA？　北韓人員被捕捉峰會後「擦桌椅」

【北院外心碎】柯文哲今開庭！陳佩琪隔鐵網探夫　掩面痛哭嘆：他犯了什麼罪

血淚開箱文曝！無良人蛇逼賣淫先試車　地獄淫魔「1人蹂躪20女」

【不講武德】貴賓遭喵皇怒賞貓拳...被揍傻眼看鏡頭QQ

【別說了...】開會與女友免提通話　被爆私下說主管多屁話還腳臭XD

【不捨舅舅念大學】4歲娃看他整理宿舍...抱媽偷哭QQ

快訊／東港「勝隆漁61號」美國關島海域失聯　今早發出遇險訊號

救柯文哲領嘸100萬飆罵行員！柯粉直播主曝失控原因　銀行低調回應

摩鐵戰女網友「塞沐浴乳罐、遙控器」拍片　法官看片判北市男無罪

不爽彩券被弄壞「放鞭炮」洩憤！嗆：照三餐來亂　暴走男無罪

快訊／不用再抓蟑螂！應曉薇「完成交保」 面帶微笑雙手合十現身

快訊／傳產家族「大嫂變神鬼會計」！掏空公司2.7億遭收押禁見

備500萬援救柯文哲！小草直播主衝銀行領百萬碰壁　暴走飆罵行員

工廠二氧化碳外洩！業者凍傷「黏在儲存槽上」　消防噴水解凍救人

柯文哲交保「2關鍵」卡關續住看守所　法界曝最終可能「2結果」

雙向道慘變停車場！網狂酸「彰化日常」　警：沒畫線可停車

前主播喝醉1舉動「手指腫成豬頭」　求助消防局剪婚戒：人生第一次

超準黑色食物測驗　營養師：每天1種抗發炎、提高免疫力

三星平價機S25 FE台灣上市　2萬入手再送6個月Google AI Pro

情牽近30年！　五月天阿信被喊「Honey」公開熱吻他...全場暴動

軍公教明年不調薪衝擊醫院　醫療工會憂人力加速流向診所、醫美

江祖平遭強制求歡「暴瘦10公斤」！心臟問題加劇　安排電燒手術

U18世界盃／鍾亦恩4局狂飆8K、蘇嵐鴻KKK關門！台灣7：0完封中國

全國績優社政人員表揚　新北8基層同仁脫穎而出

「夢幻三本柱」合體粉絲瘋狂！李雅英、南珉貞、李珠垠大聊保養祕訣

月砸近25萬住豪宅！陸男咳嗽過敏　一驗才知甲醛超標近3倍

【怪手vs騎士】怪手司機不爽「三角錐被碰」　狂甩鑿頭硬攔騎士

社會熱門新聞

9寳爸撐一家突倒下腦死　今拔管留下妻小10人

即／柯文哲7000萬交保　「3限」+電子監控

快訊／孫安佐表姊涉「愛情詐騙」求刑5年

快訊／江祖平認是「受害者」！內湖分局通知作筆錄

傳產大嫂扮「神鬼會計」涉掏空2.7億　遭聲押禁見

媽拋家被女兒通報失蹤　警尋獲已變街頭「喪屍」

血淚試車開箱文曝　地獄淫魔「1人蹂躪20女」

彰化男想3P　竟硬上國中前女友

新竹殯儀館「燒錯阿嬤」　家屬怒揍禮儀人員

柯文哲交保4大理由曝　「橘子」逃亡應續押被打臉

為救柯文哲衝銀行領嘸錢　暴走飆罵行員

即／7千萬交保！律師2點聲明曝光　柯文哲：需再行深思

柯文哲遭押一年今「７千萬交保」！　柯媽反應曝光

台東大亂鬥2派混戰整夜　酒店被砸有人中槍

更多熱門

相關新聞

1.2秒鬼切無法閃　貨車撞死騎士判無罪

1.2秒鬼切無法閃　貨車撞死騎士判無罪

社頭鄉去年8月發生一起離奇死亡車禍，一名許姓騎士在路口未依規定提前左轉，與直行的陳姓駕駛發生碰撞，送醫後6天傷重不治。家屬悲痛提告，近日地院審結，法官根據關鍵監視器畫面與科學鑑定，認定許男「突然切入快車道」的行為，僅留給直行車約1.2秒的反應時間，遠低於人類生理極限的1.6秒，屬於「無法閃避的意外」，因而判決被告無罪。

男拒玩3P只幫脫衣服壓制　噁男重判7年2月

男拒玩3P只幫脫衣服壓制　噁男重判7年2月

吃完彰化6家爌肉飯　癡情男「大佛魔咒」被分手

吃完彰化6家爌肉飯　癡情男「大佛魔咒」被分手

教練涉性騷還體罰　缺席罰蛙跳操場20圈

教練涉性騷還體罰　缺席罰蛙跳操場20圈

和美2犬躲草叢追咬學童　今誘捕1隻另1隻黑狗在逃

和美2犬躲草叢追咬學童　今誘捕1隻另1隻黑狗在逃

關鍵字：

彰化放鞭炮彰化市農會彩券恐嚇無罪

讀者迴響

熱門新聞

9寳爸撐一家突倒下腦死　今拔管留下妻小10人

江祖平深夜再發聲！　掀無意識硬上內幕

即／柯文哲7000萬交保　「3限」+電子監控

江祖平也是被害人！三立副總兒下藥性侵還跟親友視訊

江祖平：我一定要索賠性侵罪！

龔益霆自爆曾交往江祖平　上月分手了！網抓包說謊

江祖平認「求救文模糊身分是怕媽傷心」！

學妹控龔益霆！噁男對話曝光

快訊／孫安佐表姊涉「愛情詐騙」求刑5年

江祖平遭龔益霆動粗！門竟被打爆3洞

快訊／江祖平認是「受害者」！內湖分局通知作筆錄

台版廣末涼子爆22歲姐弟戀！　江祖平歷任男友曝光

傳產大嫂扮「神鬼會計」涉掏空2.7億　遭聲押禁見

德媒警告遊客來台要三思　觀光署：台灣交通比泰國好

AV男優點名1人「女優教科書」 揭三上悠亞、河北彩伽真面目

更多

最夯影音

更多

【怪手vs騎士】怪手司機不爽「三角錐被碰」　狂甩鑿頭硬攔騎士

【氣到破音XD】多慧爸爸調椅子沒注意害她摔跤 她氣到鴨子音：爸爸壞人！

【不要再上來了！】2柴犬硬擠上機車踏板　想去兜風完全趕不走XD

【紅燈硬闖】男子酒後過馬路！慘遭男大生撞擊喪命

【不著痕跡】急「消除」金正恩DNA？　北韓人員被捕捉峰會後「擦桌椅」

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面