人蛇拐8印尼女來台「逼賣淫還試車」　她接客到一半心臟病猝死

台灣男子胡恆銓與越南籍女子武阮薔薇成立人蛇集團，專門在印尼當地以高薪打工名義，誘拐女子借道日本觀光，輾轉來台後，再強行扣留護照，並由專人「試車」逼迫賣淫，至少8名被害女子每天最多只拿到500元生活費，其中1女在接客時心臟病發不治。台北地檢署3日起訴8人，胡、武兩人被從重求刑6年。

起訴指出，這個應召集團是利用臉書刊登廣告，或是透過友人介紹，以從事SPA及卡拉OK伴唱可獲得高額薪資為由，誘騙經濟狀況不佳、生活困頓、家庭支援系統薄弱的印尼女子來台工作，被害人上當後，會先跟著旅行團到日本旅遊，原以為是快樂出行，一等入境台灣就跌入地獄。

原來應召集團看似大方地招待旅行，其實想利用日本觀光簽證效期內，可免簽來台14天的好處，藉此將被害人引入台灣後，直接將被害人載去拍攝清涼照，並扣留護照、手機、電腦、現金等物品，逼被害人賣淫，償還赴日旅遊、簽證費等憑空而來的債務，依相關帳冊資料，至少在2025年1月到5月14日止，不法獲利362萬9600元。

集團攬客收費1500元到4000元不等，被迫賣淫的女子卻每天只能拿到200元到500元的生活費，有被害人不勘凌辱，身體開始感覺不舒服，卻仍被迫賣淫，直到因心臟衰竭，由男客協助打119送醫，被害人告訴社工不想再回老闆身邊，10天後死在醫院；另有被害人靠恩客幫忙逃脫，結果恩客接到集團成員恐嚇「不想為了1個女生失去工作吧」；也有人趁隙聯絡印尼在台辦事處求救。

檢警獲報展開調查，發現除首腦胡恆銓、武阮薔薇分別負責招攬男客、吸引印尼女子來台並記帳，另有暱稱LUNA的印尼籍男子負責在當地接洽安排；綽號阿風(Feng)的方清俊則擔任測試人員，負責指導印尼女子性交易流程並進行測試後，撰寫體驗心得刊登在論壇作為廣告。

檢察官起訴指出，跨國跨境人口販運，侵害人權甚鉅，是聯合國以公約明定打擊的跨國有組織犯罪，犯行影響我國國際形象，建請從重量處胡恆銓、武阮薔薇有期徒刑6年以上，負責管理、接觸被害人的陳俊佑與簡鼎元求刑2年以上，同時另案通緝印尼籍男子LUNA。