印女遭拐來台賣淫哭訴　好心男客助逃...囂張人蛇竟2度登門要人

▲印尼女子被誘拐來台賣淫，身體不適也不能休息，遭剝削1年後心臟衰竭死亡。（示意圖／取自Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

檢警破獲人蛇集團誘拐印尼女子來台逼賣淫，發現有被害人莫名其妙背債20萬元，被迫滯留台灣1年從事性交易，即使心臟不適也得持續每天至少接客7人，直到病發送醫不治身亡，也有較幸運的被害人，來台10多天就遇到好心客人協助逃脫，但客人卻因此惹禍上身，慘遭人蛇集團肉搜登門恐嚇「找你真的不難」。

男子胡恆銓與越南籍女子武阮薔薇成立的人蛇集團，以高薪誘拐印尼弱勢女子簽約來台工作，還假好心安排被害人到日本旅遊，再把旅費都灌進合約，以各種名目要求印尼女賣淫償還債務，集團成員扣留被害人護照，恐嚇若隨意外出遭查獲被遣返，還是會被追討債務及違約金，讓本來就在印尼謀生不易的被害人只能在異鄉任由宰割。

檢警查獲最早入境的1名被害人是在2023年間來台，先由綽號阿風(Feng)的集團成員方清俊「試車」，之後扣除月經例休外，每天至少要接待7位客人才能休息，賣淫所得都由據點負責人簡鼎元收走抵償20萬元債務，被害人每天只能靠著200元伙食費及300元薪水過活。

▲男客協助印尼女子脫離人蛇集團，反遭惡煞登門恐嚇要人。（示意圖／Pixabay）

被害人曾因身體不適，向武阮薔薇、簡鼎元請假，但因外觀並不明顯，被認為是在裝病，硬逼被害人繼續接客，直到2024年7月間，因心臟衰竭被客人發現，協助打119送台安醫院急救，期間社工與印尼代表處專員前往探視，被害人以手機打字表示，不願回到老闆身邊，之後意識陷入模糊，10天後因呼吸衰竭、右心衰竭、肺水腫被醫院宣告死亡，結束在台遭剝削的悲慘生活。

另有1名被害人誤信來台從事SPA、卡拉OK伴唱打工，在2025年2月間入境，隨即遭人「試車」，接著每天從下午1點到凌晨2點半接客，在被迫賣淫5天後，忍不住向男客哭訴受騙，獲得好心男客協助逃離人蛇集團控制，向印尼在台辦事處求救。

幫助被害人脫逃的男客卻成了人蛇集團的眼中釘，武阮薔薇開始向其他應召站業者打聽男客資料，蒐集男客與家人的個資後，傳訊息恐嚇「說真的找你真的不難，我等你訊息」，「我覺得應該不想為了1個女生而是去(失去)工作吧」，甚至明示已查到男客工作地點「離我家不遠」，主嫌胡恆銓還真的2度帶人登門，要求男客交出印尼女子。

除了不幸喪命與幸運獲救的被害人，還有3名印尼女子因為無法接受來台工作內容與報酬當初說好的差太多，偷偷溜走並向印尼辦事處自首，或是打1955申訴專線求救，檢警根據情資，逐一查緝人蛇集團用來藏匿印尼被害人的套房，陸續又救出3名受困的印尼籍女子。

檢察官根據搜扣帳冊等證據，估計人蛇集團拐女賣淫，至少在2025年1月到5月為止，獲利362萬9600元，已知至少8名女子遭剝削、1名台灣男性遭恐嚇，依人口販運、組織犯罪、媒介性交易、恐嚇、非法蒐集利用個資等罪嫌，起訴8名集團成員，並對暱稱「LUNA」的印尼籍SITI MUNAWAROH發布通緝。