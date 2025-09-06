醉衝旅館嘿咻太激烈！2人滾下床她撞斷2門牙　正妹告性侵被打臉

▲台北一名女子在酒吧認識男子後，兩人在旅館發生性行為，過程她門牙慘被撞斷2根。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者郭玗潔／台北報導

台北一名女子小雅(化名)在酒吧認識男子阿龍(化名)，喝酒後與阿龍前往旅店續攤，沒想到在發生性行為時過於激烈，小雅跌下床撞斷2根門牙，憤而對阿龍提告性侵和過失傷害，但經台北地檢署作不起訴處分，小雅又對阿龍提出民事訴訟，求償20萬1340元。全案經台北地院審理，法官認為小雅沒有提出阿龍過失傷害的證據，判阿龍免賠。可上訴。

小雅控訴，她和阿龍於2023年9月2日，在台北市西門町酒吧認識，阿龍趁她喝酒後意識模糊，於凌晨3點將她帶到附近旅店投宿，再趁她爛醉無力抵抗時，在房內性侵她。

小雅表示，她在侵犯過程中驚醒，因無力抵抗只能任由阿龍擺布，且阿龍在性交時，還硬拉她坐起身變換體位，因阿龍用力過猛，她身體前傾從床上摔落，面部朝下撞擊地板，導致她右邊門牙牙根斷裂，左邊門牙牙冠斷裂，需進行拔牙、補骨等手術，身上穿的平口小可愛也破了。

小雅指出，姑且不論是否是乘機性交，阿龍都不應該強迫喝醉、四肢癱軟的人坐立，否則對方有很大的可能因為重心不穩而摔倒。案發後她需要醫藥費，所以和阿龍保持聯絡，阿龍卻推卸責任，讓她至今仍維持缺牙的狀態，她原本喜歡打扮，缺少門牙後，她連出門工作都不敢，造成精神重大創傷，求償精神撫慰金10萬元，加上性自主權遭侵害求償10萬、醫藥費1340元，共要對阿龍求償20萬1340元。

庭審時，阿龍表示兩人在酒吧相談甚歡，相約到旅店延續在酒吧的曖昧氛圍，並合意發生性行為，但由於過程中肢體接觸過於激烈，兩人一起跌下床，小雅因此面部朝下撞擊到他胸口。案發後同月4日，小雅主動關心他頭部傷勢，叮囑他宿醉要小心，他想請小雅喝咖啡，小雅表示要等傷勢痊癒再說，6日他陪小雅到醫院就診，小雅表示有他陪覺得安心，12日小雅更主動約他見面，但未成行，可見小雅對他不但沒有任何害怕的情緒，反而還有幾分曖昧情愫。

阿龍認為，小雅的傷勢雖不是他造成，但基於道義責任，他願意補助一部分醫療費用，但小雅對金額不滿，對他提起刑事乘機性交罪及過失傷害罪告訴，但都已被台北地檢署處分不起訴，小雅也沒提出證據證明撞擊行為是他導致，且和傷害結果有因果關係，他沒有理由賠償小雅。

法官認為，雙方發生性行為後，小雅仍持續和阿龍保持聯絡，甚至關心阿龍的頭部有沒有受傷，並沒有遭性侵後會有的恐懼、害怕情緒，且小雅在警局訊問時自承，阿龍原本承諾要賠她醫藥費，但給了她2150元後，聽到醫生評估治療需要8到10萬元就失聯，因為阿龍不給錢，所以她才來提告，然而小雅只證明她在性行為時受傷，卻沒有證明撞擊行為是阿龍導致，且提告過失傷害也不起訴，因證據不足，判定阿龍免賠。可上訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：尊重身體自主權，請撥打110、113。