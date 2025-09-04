　
社會 社會焦點 保障人權

看A片噁問繼女「可不可以讓我X兩下」　獸父侵犯578次判12年

▲桃園市19歲林姓男子去年4月認識未滿16歲少女成為男女朋友，交往期間初嘗禁果後3次無套嘿咻害少女懷孕，事後坦承犯行認錯賠償獲原諒。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲新北一名受父侵犯繼女5年，遭判12年。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者郭玗潔／新北報導

新北一名少女小婷(化名)從小就被媽媽丟給繼父阿弘(化名)照顧，兩人同睡一房，長年來被阿弘當成伴侶。阿弘從她小學4年級，就以一周猥褻3次的頻率，一直侵犯到國一，等小婷升上國中時，還逼她口交5次，直到小婷受不了報警，阿弘還嗆「早知道我就上妳」，對犯行毫無悔意。全案經新北地院審理，法官判定阿弘犯573個對未滿14歲之女子強制猥褻罪、5個加重強制性交罪，合併處12年徒刑。

判決指出，阿弘婚後，妻子因故在外租房，剩他和繼女小婷睡同房，由他接送小婷上下學、提供三餐、給零用錢，他便趁照護機會，從小婷念小學4年級開始，對她猥褻573次、強制性交5次，直到小婷升上國一，再也受不了阿弘侵犯，報警處理。

全案審理時，阿弘否認侵犯，控訴小婷因交了男友，不服管教才誣陷他。阿弘的律師也辯稱，並沒有明確證據顯示兩人有性行為，就算有，阿弘也只是提出要求，或用情緒勒索方式，並沒有強迫小婷，小婷也可以拒絕，而且小婷多次徹夜不回家，如果遭到性侵，小婷大可找媽媽或阿姨求助。

不過小婷證稱，母親因工作忙很少回家，和她也比較少聯絡。阿弘會傳一些他想打砲的訊息，並說「我想做愛」就直接伸手摸她私密處，若她抗拒，阿弘就會說「那你去找你媽，不要來找我，你吃住去找你媽不要找我」，案發時母親都在外面，不知道去哪裡，她小4、小5時都有向母親反應遭阿弘亂摸，母親就會叫阿弘滾出家門，但沒多久阿弘又會搬回來住。

小婷的阿姨證稱，小婷報案提告後，小婷向她提到遭阿弘侵犯，且阿弘會在小婷身邊看A片，還問小婷能不能幫他吹喇叭、叫小婷讓他摸，還說「爸爸受不了，可不可以讓我X兩下」，小婷也讓她看阿弘傳來的私訊，表示阿弘的行為「很噁心」，講的時候表現很害怕、有哭。

輔導老師也證稱，事件爆發後，小婷說過阿弘對她性猥褻、洩慾在她肚子上，阿弘還對小婷說「若知道妳會報警早知道我就上妳」，阿弘和小婷相處時，會講到跟她媽性生活不美滿、家裡經濟情況、在小婷交男友時吃醋，把繼女當成情緒配偶，以前阿弘來學校，她觀察兩人互動，發現阿弘會用討好平輩的感覺對小婷講話，小婷和阿弘講話也像大人一樣嫵媚，因為小婷從小和阿弘住，有點混淆長輩跟晚輩的界線。

法官檢視兩人訊息，包含阿弘傳送生殖器照片給小婷說「妳在發春了」、「我每次都說要跟妳愛愛妳就生氣了」，主動提到先前有找她「愛愛」之事，而當小婷質問他要求幫忙口交、打手槍等情，阿弘也沒否認，還說「我沒有勉強妳」，等於承認，加上小婷對阿姨、輔導老師多次講述，都和她在偵查、審理時的證詞一致，可見是親身經歷，判定阿弘以每周3次的頻率侵犯小婷，犯573個對未滿14歲之女子犯強制猥褻罪、5個加重強制性交罪，合併處12年徒刑。可上訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：性侵害就是犯罪,請撥打110、113。

09/03 全台詐欺最新數據

521 3 5708 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

開水龍頭「新青安貸得到」　學者憂：房市休息時間還不夠
蔡依林被抓包晚上10點還沒睡！　限動親回：餐廳服務生也提醒了
7-11美式拿鐵「買20送20」　咖啡優惠一次看
大咖AV女優來台私會36人！　破萬價格曝
「知道錢卡嗎？」　柯文哲曝獄中生活：關一年讓我看到最底層的人
應曉薇暴瘦20公斤　哽咽盼交保：每天抓蟑螂放生
血淚開箱文曝！淫魔「1人蹂躪20女」
快訊／高雄女腐屍死亡證書「寫4字」　遺體發還妹妹
快訊／柯文哲哭了！歎「台灣竟然還有這種冤獄」

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

