鄰居糾紛爆衝突！新竹男怒朝鄰居庭院潑糞水　涉2罪下場曝光

記者潘鳳威／新竹報導

新竹市一名邢姓男子因與鄰居發生糾紛，竟拿糞水潑向鄰居庭院，導致對方機車與衣物受損。法院審理後認定，潑糞水行為屬於公然侮辱，且已觸犯毀損及強暴犯公然侮辱罪。但法官考量男子坦承犯行並道歉，最終依毀損罪判處拘役20日，可易科罰金。

判決書指出，邢男、岳女為鄰居，分別居住於新竹市某公寓3樓、1樓。邢男因細故對岳女心生不滿，2024年7月2日下午2時32分許，持裝有糞水穢物的餅乾盒朝其住處庭院潑灑，糞水波及岳女機車坐墊、安全帽及衣物，致物品無法使用。岳女憤而報警，檢方遂依強暴犯公然侮辱罪將邢男起訴。

新竹地院開庭審理，法官認為所謂公然侮辱不須指摘具體事實，只要在大眾可見可聞的情況下，做出貶低人格的行為即可成立。法官強調，潑糞水這樣的舉動，在一般社會觀感屬於輕蔑人格的象徵，甚至讓人聯想到報復，受害人也會感到羞辱、難堪或屈辱感。且事發時間為下午2點，庭院與外側道路間的大門並未完全遮蔽，所經過的路人皆可輕易看見庭院內被穢物潑灑的物品、聞到糞水穢物所散發的氣味，因此構成刑法強暴犯公然侮辱罪及毀損罪。

法官審酌邢男不以理性方法解決鄰里糾紛，竟然以潑糞水的方式洩憤，讓鄰居名譽和財產都受到傷害，行為毫無可取之處。不過，邢男在庭上坦承犯行，並當庭向岳女表達歉意，顯示態度尚可；雖然他有意願和解，但雙方因和解金額未能達成共識。

法官綜合考量邢男動機、所產生危險或損害、犯後態度、教育程度，且邢男已退休，經濟狀況不佳等情狀，依毀損罪判處邢男拘役20日，可易科罰金。