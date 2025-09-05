　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／營主軍職兒涉性侵再爆2案　性騷女同學...還聯手堂弟硬上少女

記者白珈陽／台中報導

南投縣仁愛鄉某露營區負責人的兒子，日前被指控性侵1名未成年少女，家屬憤而報警。但目前是現役陸軍52工兵群軍人的許，性犯罪惡行恐怕不只一樁，近日有民眾投訴，許男在高中時是空手道校隊，曾涉嫌性騷隊上女同學，不過目前校方不願證實；另有1名女子指出，2年前與閨蜜同樣前往該露營區，也遭到許男性侵，事後父親控告妨害性自主罪，還提供報案單為證。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲少女家屬聽聞許男有多次不良紀錄，表示「許男太過分了！」目前家長替少女延後開學，先讓少女在家休養，撫平創傷。（圖／記者白珈陽攝）

針對相關指控，許男的母親表示，「不知情，希望靜待司法調查」，並強調若無證據報導刊出就提告

少女家屬日前於社群網站爆料，指控一家人前往仁愛鄉某露營區，遇到每逢部隊休假就會返回幫忙自家露營區生意的許男，許僅因「眼神對到、覺得喜歡」就將少女帶往密閉空間性侵得逞，少女於事發後數小時向家人反映，隔天由家人陪同前往台中市住家附近派出所報案。爆料文更指控，對方一再否認強制性交，甚至表示將尋求證人作證，以延遲案件移送地檢署的進度，又邊找律師想談和解，令人心痛。

但《東森新媒體ETtoday》接獲讀者爆料，許男就讀南投某高中，高中時期是校內的空手道隊員，當時就涉嫌性騷女隊員，爆料人說，經女隊員告知教練，此部分疑有被通報性平程序，許男事後也轉學到北部。

記者詢問校方以及南投縣府教育處，疑因該案是未成年案件（許男當時未滿18歲），校方僅透露「轉學與案情無關」，不願證實許男是否被申訴曾性騷女隊員；教育處則表示，因當時許男是學生，「依照性平案件要保護未成年當事人」，就不願再多說。

另名女子小元（化名）則控訴，她2年前因暗戀許的堂弟，跟閨蜜前往許的露營區遊玩，未料當晚喝太醉，被許以照顧為由，抱到露營區的某房間性侵得逞。事後父親得知相當生氣，認為許的堂弟是共犯，將2人一併提告，但後來開庭時，她因不願牽連到堂弟，加上許男承諾不會再犯，她心軟撤告，想不到許現在竟一犯再犯，可惡至極。

▲▼ 。（圖／小元提供）

▲女子小元透露，2年前與閨蜜前往許的露營區，遭到許性侵。（圖／小元提供）

有關另外2起疑似性侵案的指控，記者致電詢問許男母親是否屬實？對於高中性騷女隊員，許母表示「一切已進入司法程序，不便多談」；女子小元部分，許母堅稱「不知情」，若媒體在沒證據的情況下報導，一定會提告

▲▼ 。（圖／小元提供）

▲小元提供當時父親提告的報案證明。（圖／小元提供）

這次被害的少女家屬聽聞許男先前已有多次不良紀錄，悲憤表示「許男太過分了！」雖大人都裝作不知情，但少女現在情緒相當低落，還私下跟姊姊說想輕生，目前家長替少女延後開學，先讓少女在家休養，撫平創傷。

家屬痛批，許姓母子慣性說謊，在證據披露在陽光下之前，只會一直否認，絲毫沒有悔意，對許姓母子的行為感到「很火大」，也替其他被害人感到難過。

針對少女疑遭性侵案，南投仁愛警分局表示，在接獲由台中市警察局轉報轄內發生之刑案訊息後，於第一時間即依規定展開積極調查，經初步調查確認，男方已成年，相關行為涉及違反妨害性自主罪責，目前案件已移送南投地檢署。

陸軍十軍團指揮部指出，網路社群指稱「士兵涉犯妨害性自主」，轄屬許姓士兵日前休假期間疑涉相關犯行，全案刻由檢警偵辦中，後續將全力配合檢警調查，並依「刑懲併行」原則重懲列汰，也將持恆強化官兵軍法紀及性別分際教育，確維軍譽。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
517 2 2897 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
賣掉農地「傳柯文哲剩不到5000萬」　黃國昌：難以承受的負擔
柯文哲獲交保！律師「檢察官一定抗告」：可能再關3個月
快訊／柯文哲7000萬交保　黃國昌：擔心主席不願接受
快訊／柯文哲獲交保！　柯媽悲喜交加：又要拿7千萬
快訊／江祖平認是「受害者」！　內湖分局通知前往作筆錄
快訊／柯文哲7000萬交保　民眾黨發聲
柯文哲7000萬交保　網喊：這金額就是不想放人！
獨／露營性侵再爆2案！　軍職兒聯手堂弟硬上少女

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

狂A疫情補助款！假租約、名冊詐貸500萬　士林夜市老闆判囚

柯文哲遭押一年今獲交保！柯媽悲喜交加「又要拿7千萬」：心肝艱苦

快訊／江祖平認了是「受害者」！　內湖分局通知前往作筆錄

桃園特斯拉撞迴轉機車！再撞斷自來水節流閥　秒變2米高噴泉

男拒玩3P「卻幫脫衣服壓制」助麻吉硬上少女　重判7年2月

刺青師「牙給」瞎掰機車被偷　警幫找7天發現被騙...誣告罪判刑

2個月提款機狂刷百筆詐騙贓款　士林警快狠準3度拘捕跨境車手

快訊／柯文哲7000萬、應曉薇3000萬交保！北檢將研議是否抗告

中元普渡「燒過頭」！高雄金紙山烈焰沖天畫面曝　警要開罰了

撿到「價值995萬元金條」帶回家　婦：以為是假的

【怪手vs騎士】怪手司機不爽「三角錐被碰」　狂甩鑿頭硬攔騎士

【氣到破音XD】多慧爸爸調椅子沒注意害她摔跤 她氣到鴨子音：爸爸壞人！

【紅燈硬闖】男子酒後過馬路！慘遭男大生撞擊喪命

【北院外心碎】柯文哲今開庭！陳佩琪隔鐵網探夫　掩面痛哭嘆：他犯了什麼罪

【不著痕跡】急「消除」金正恩DNA？　北韓人員被捕捉峰會後「擦桌椅」

【不要再上來了！】2柴犬硬擠上機車踏板　想去兜風完全趕不走XD

【不講武德】貴賓遭喵皇怒賞貓拳...被揍傻眼看鏡頭QQ

血淚開箱文曝！無良人蛇逼賣淫先試車　地獄淫魔「1人蹂躪20女」

【別說了...】開會與女友免提通話　被爆私下說主管多屁話還腳臭XD

【不捨舅舅念大學】4歲娃看他整理宿舍...抱媽偷哭QQ

狂A疫情補助款！假租約、名冊詐貸500萬　士林夜市老闆判囚

柯文哲遭押一年今獲交保！柯媽悲喜交加「又要拿7千萬」：心肝艱苦

快訊／江祖平認了是「受害者」！　內湖分局通知前往作筆錄

桃園特斯拉撞迴轉機車！再撞斷自來水節流閥　秒變2米高噴泉

男拒玩3P「卻幫脫衣服壓制」助麻吉硬上少女　重判7年2月

刺青師「牙給」瞎掰機車被偷　警幫找7天發現被騙...誣告罪判刑

2個月提款機狂刷百筆詐騙贓款　士林警快狠準3度拘捕跨境車手

快訊／柯文哲7000萬、應曉薇3000萬交保！北檢將研議是否抗告

中元普渡「燒過頭」！高雄金紙山烈焰沖天畫面曝　警要開罰了

撿到「價值995萬元金條」帶回家　婦：以為是假的

字母哥率希臘淘汰歐錦賽衛冕軍！西班牙止步小組賽隊史最慘

柯文哲交保7000萬　朱立倫：司法要回歸公正民主才有希望

賣掉農地「傳柯文哲剩不到5000萬」　黃國昌：難以承受的負擔

小宅10年暴增42.7萬宅　雙寶媽：生活空間不足

林昀儒熱愛美食探索　下半年要衝高個人世界排名

醫護惡搞！拍病患體液喊「甜蜜禮物」PO網　下場慘被集體解雇

柯文哲7千萬交保！他4小時前發文「就要交保了」　一票封先知

北院裁定柯文哲7000萬交保換自由　黃國昌憂柯P不接受

柯文哲交保！律師提1狀況喊怪「檢察官一定提抗告」：再被關3個月

道奇忘了怎麼享受比賽　老將羅哈斯對球隊現況「有點羞愧」

【怪手vs騎士】怪手司機不爽「三角錐被碰」　狂甩鑿頭硬攔騎士

社會熱門新聞

9寳爸撐一家突倒下腦死　今拔管留下妻小10人

即／柯文哲7000萬交保　「3限」+電子監控

快訊／孫安佐表姊涉「愛情詐騙」求刑5年

傳產大嫂扮「神鬼會計」涉掏空2.7億　遭聲押禁見

血淚試車開箱文曝　地獄淫魔「1人蹂躪20女」

彰化男想3P　竟硬上國中前女友

媽拋家被女兒通報失蹤　警尋獲已變街頭「喪屍」

快訊／柯文哲、應曉薇交保！北檢將研議是否抗告

女士官喝醉　海軍少校「幫打蟑螂」進房性侵她！

獨／高雄分署公共藝術判定抄襲　法院：賠錢銷毀

快訊／江祖平認是「受害者」！內湖分局通知作筆錄

快訊／裁定3千萬交保！　應曉薇可以回家了

12網紅愛情詐騙削1700萬　林沐希哭演：爸死媽跑了

獨／害命人蛇是寵女魔人　妻懷胎落網頻問產檢

更多熱門

相關新聞

標榜防霸凌！陸兒童指紋解鎖水壺熱銷 電池漏液和材質藏隱憂

標榜防霸凌！陸兒童指紋解鎖水壺熱銷 電池漏液和材質藏隱憂

新學期開學季，大陸一款標榜能「防霸凌」的兒童指紋解鎖水壺成為校園熱賣爆款。根據大陸電商平台數據顯示，9月初，天貓兒童水杯（水壺，下同）熱銷榜前兩名均為指紋水杯，京東智能水杯熱賣榜前八名也全部被這類產品包攬。

計程車運將爬後座性侵女學生　重判8年半

計程車運將爬後座性侵女學生　重判8年半

噁問繼女「讓我X兩下」　獸父侵犯578次判12年

噁問繼女「讓我X兩下」　獸父侵犯578次判12年

議會財產申報　謝典林財力曝光、南投縣議長欠債破5億

議會財產申報　謝典林財力曝光、南投縣議長欠債破5億

日高中男師伸狼爪害4女學生　下場曝光

日高中男師伸狼爪害4女學生　下場曝光

關鍵字：

性侵案南投陸軍露營區校園

讀者迴響

熱門新聞

江祖平深夜再發聲！　掀無意識硬上內幕

9寳爸撐一家突倒下腦死　今拔管留下妻小10人

即／柯文哲7000萬交保　「3限」+電子監控

江祖平：我一定要索賠性侵罪！

龔益霆自爆曾交往江祖平　上月分手了！網抓包說謊

快訊／孫安佐表姊涉「愛情詐騙」求刑5年

台版廣末涼子爆22歲姐弟戀！　江祖平歷任男友曝光

AV男優點名1人「女優教科書」 揭三上悠亞、河北彩伽真面目

江祖平半年前熱擁底迪被拍！照片曝光

德媒警告遊客來台要三思　觀光署：台灣交通比泰國好

江祖平怒回：不如我們一起去驗傷

傳產大嫂扮「神鬼會計」涉掏空2.7億　遭聲押禁見

血淚試車開箱文曝　地獄淫魔「1人蹂躪20女」

江祖平發不自殺聲明！　點名三立副總

江祖平疑是被害者　「一篇發文」露餡

更多

最夯影音

更多

【怪手vs騎士】怪手司機不爽「三角錐被碰」　狂甩鑿頭硬攔騎士

【氣到破音XD】多慧爸爸調椅子沒注意害她摔跤 她氣到鴨子音：爸爸壞人！

【紅燈硬闖】男子酒後過馬路！慘遭男大生撞擊喪命

【北院外心碎】柯文哲今開庭！陳佩琪隔鐵網探夫　掩面痛哭嘆：他犯了什麼罪

【不著痕跡】急「消除」金正恩DNA？　北韓人員被捕捉峰會後「擦桌椅」

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面