獨／營主軍職兒涉性侵再爆2案　性騷女同學...還聯手堂弟硬上少女

記者白珈陽／台中報導

南投縣仁愛鄉某露營區負責人的兒子，日前被指控性侵1名未成年少女，家屬憤而報警。但目前是現役陸軍52工兵群軍人的許，性犯罪惡行恐怕不只一樁，近日有民眾投訴，許男在高中時是空手道校隊，曾涉嫌性騷隊上女同學，不過目前校方不願證實；另有1名女子指出，2年前與閨蜜同樣前往該露營區，也遭到許男性侵，事後父親控告妨害性自主罪，還提供報案單為證。

▲少女家屬聽聞許男有多次不良紀錄，表示「許男太過分了！」目前家長替少女延後開學，先讓少女在家休養，撫平創傷。（圖／記者白珈陽攝）

針對相關指控，許男的母親表示，「不知情，希望靜待司法調查」，並強調若無證據報導刊出就提告。

少女家屬日前於社群網站爆料，指控一家人前往仁愛鄉某露營區，遇到每逢部隊休假就會返回幫忙自家露營區生意的許男，許僅因「眼神對到、覺得喜歡」就將少女帶往密閉空間性侵得逞，少女於事發後數小時向家人反映，隔天由家人陪同前往台中市住家附近派出所報案。爆料文更指控，對方一再否認強制性交，甚至表示將尋求證人作證，以延遲案件移送地檢署的進度，又邊找律師想談和解，令人心痛。

但《東森新媒體ETtoday》接獲讀者爆料，許男就讀南投某高中，高中時期是校內的空手道隊員，當時就涉嫌性騷女隊員，爆料人說，經女隊員告知教練，此部分疑有被通報性平程序，許男事後也轉學到北部。

記者詢問校方以及南投縣府教育處，疑因該案是未成年案件（許男當時未滿18歲），校方僅透露「轉學與案情無關」，不願證實許男是否被申訴曾性騷女隊員；教育處則表示，因當時許男是學生，「依照性平案件要保護未成年當事人」，就不願再多說。

另名女子小元（化名）則控訴，她2年前因暗戀許的堂弟，跟閨蜜前往許的露營區遊玩，未料當晚喝太醉，被許以照顧為由，抱到露營區的某房間性侵得逞。事後父親得知相當生氣，認為許的堂弟是共犯，將2人一併提告，但後來開庭時，她因不願牽連到堂弟，加上許男承諾不會再犯，她心軟撤告，想不到許現在竟一犯再犯，可惡至極。

▲女子小元透露，2年前與閨蜜前往許的露營區，遭到許性侵。（圖／小元提供）



有關另外2起疑似性侵案的指控，記者致電詢問許男母親是否屬實？對於高中性騷女隊員，許母表示「一切已進入司法程序，不便多談」；女子小元部分，許母堅稱「不知情」，若媒體在沒證據的情況下報導，一定會提告。

▲小元提供當時父親提告的報案證明。（圖／小元提供）



這次被害的少女家屬聽聞許男先前已有多次不良紀錄，悲憤表示「許男太過分了！」雖大人都裝作不知情，但少女現在情緒相當低落，還私下跟姊姊說想輕生，目前家長替少女延後開學，先讓少女在家休養，撫平創傷。

家屬痛批，許姓母子慣性說謊，在證據披露在陽光下之前，只會一直否認，絲毫沒有悔意，對許姓母子的行為感到「很火大」，也替其他被害人感到難過。

針對少女疑遭性侵案，南投仁愛警分局表示，在接獲由台中市警察局轉報轄內發生之刑案訊息後，於第一時間即依規定展開積極調查，經初步調查確認，男方已成年，相關行為涉及違反妨害性自主罪責，目前案件已移送南投地檢署。

陸軍十軍團指揮部指出，網路社群指稱「士兵涉犯妨害性自主」，轄屬許姓士兵日前休假期間疑涉相關犯行，全案刻由檢警偵辦中，後續將全力配合檢警調查，並依「刑懲併行」原則重懲列汰，也將持恆強化官兵軍法紀及性別分際教育，確維軍譽。