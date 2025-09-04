計程車運將爬後座性侵女學生！還尾隨上樓討車資　重判8年半

▲居住在台北的范姓男子開計程車，2度侵犯女乘客。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者郭玗潔／屏東報導

范姓計程車司機於2023年2月早上，搭載未滿20歲的女學生從台北返回她桃園住家，見女學生因喝酒熟睡，竟鑽到後座猥褻她，女學生雖驚醒，仍被范男壓制性侵得逞，女學生隔日報警。全案經桃園地院審理，依范男犯利用駕駛供不特定人運輸之交通工具之機會犯強制性交罪，處8年6月徒刑。可上訴。

判決指出，女學生小萱(化名)於2023年2月26日上午7時20分許，在台北和友人喝酒聚會，回家時因精神不佳，友人特地陪同小萱下樓，見有輛計程車停在路邊，便目送小萱獨自上車，還拍下汽車車牌，並將照片傳給小萱，要她「小心安全喔」，沒想到隨後仍發生憾事。

小萱上車後便沉沉睡著，范姓司機開車抵達小萱指定的巷子，見她仍在後座右方熟睡，竟鑽到汽車左後座，讓小萱趟在他腿上摸胸猥褻，並試圖解開小萱的褲子，見小萱驚醒，范男立即戴上口罩遮臉，再強行壓制小萱，撬開她嘴巴性侵得逞，過程曉萱奮力反抗，導致頸部、腹部、右大腿挫傷。

范男得逞後，見小萱要下車離開，還拉著她討車資1500元，小萱付了1000元，范男繼續尾隨她上樓，小萱又從家裡拿了1000元給范男，范男還一度拒絕找錢，直到小萱堅持才歸還她500元。小萱下車後向友人哭訴，並於隔日報警、驗傷。

全案審理時，范男否認犯行，辯稱小萱、她的朋友和母親都不能當證人，醫師都是拿錢辦事，小萱身上的挫傷都是造假，還誣指小萱和她母親都是性工作者，並嗆檢察官濫訴，將因藐視國會罪立法後，成為第一位遭立法委員強制質詢問案的公務人員，態度相當囂張。

小萱母親作證，案發前小萱活潑愛笑，會和她分享生活發生的事情，案發後就像變了一個人，每天都很抑鬱，母女也變得像陌生人，因她聽到小萱被性侵，第一時間斥責小萱為何在車上睡著，小萱因此情緒很不穩定，全身發抖流淚說「我也不喜歡這種事情發生」，現在她也很後悔、很難過。

法官指出，范男為靠行在知名計程車行的司機，而當時路邊的計程車不只一台，小萱僅是偶然上了范男的車，兩人素不相識，她沒有誣陷范男的動機，且案發後小萱抗拒搭計程車，重述案發經過及細節時，更是情緒激動、哭到講不出話，如果小萱沒被性侵，不會在案發後出現重大轉變，可見范男犯行屬實，審酌他犯後態度不佳，未和被害人達成和解，且在同年9月10日，再度用類似犯案手法猥褻另一名女子，遭判2年徒刑等情，依他犯利用駕駛供不特定人運輸之交通工具之機會犯強制性交罪，處8年6月徒刑。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：性侵害就是犯罪,請撥打110、113。