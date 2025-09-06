　
社會 社會焦點 保障人權

屏東開學首週2起校暴！美工刀劃腿縫12針　男遇死對頭怒毆她

▲男學生膝蓋選遭劃傷。（圖／翻拍臉書）

▲男學生膝蓋遭劃傷。（圖／翻拍臉書）

文／中央社

開學首週屏東校園4日發生2起校園暴力。屏東市某國中1名學生持美工刀劃傷同學小腿，傷口縫12針；縣內某國立高職則有1名女學生遭男學生毆打，臉部瘀青、流血。

遭美工刀劃傷學生家長今(6日)接受媒體聯訪表示，孩子與傷人的同學平時是朋友，「玩在一起玩過頭」，不過拿刀行為讓她相當憂心，也認為校方不夠積極，希望縣府與學校重視後續輔導、教育；另因與對方家長沒共識，將提出告訴。

校方表示，2名學生皆成績優秀，平時會一起討論功課。昨天學校老師提出回收有問題課本換獎勵，遭劃傷學生要搶同學課本，搶來搶去過程中踢到同學下巴，同學被踢後拿出美工刀，將對方小腿劃傷。

校方表示，遭劃傷學生平時會鬧這名同學，後者表示不喜歡被觸碰。校方不斷強調零肢體接觸、不帶包含美工刀在內違禁品，後續會再加強教育，雙方各別給予對應懲處。

屏東縣政府教育處表示，此件突發事件為學生戲弄翻臉造成衝突，已請學校持續關心受傷學生狀況，同時協助學生之間關係修復。

某國立高職學生毆人案則於社群平台Threads曝光，照片可見遭毆女學生眼周瘀傷，嘴唇、耳朵有血跡。校方以新聞稿回應，校內2名新生不同班，不過因國中時同校、積怨已久，在走廊偶遇時，男學生對女學生施暴，造成女學生身體受傷。校方立即啟動校安通報機制，並於第一時間通知雙方家長到校，共同協助處理後續事宜。

校方表示，網路上流傳相關影片與照片，呼籲社會大眾勿再轉傳或評論，以免造成學生二次傷害；相關行為也可能涉及個資及法律責任。孩子仍在成長階段，懇請外界給予空間與機會，讓教育與輔導發揮正面效果。

