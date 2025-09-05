無號誌路口別搶快！里港警9/8起大執法　未停讓將重罰

▲里港警分局宣布8日起展開「無號誌路口大執法」專案。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導



屏東近期交通事故頻傳，其中無號誌路口事故比例最高。里港警分局宣布8日起展開「無號誌路口大執法」專案，針對汽、機車及微型電動二輪車駕駛人，行經閃光紅燈、停車再開或「停」字標線路口未依規定停讓者，將依法嚴格取締，期望藉由強力執法促使駕駛養成「停、看、再行」習慣，降低事故發生。

里港警分局指出，經統計近期屏東地區交通事故，其中以發生於無號誌路口者居多，為有效遏止此類事故發生，該分局自8日（下週一）起啟動「無號誌路口大執法」專案，加強取締行車未依規定停讓之違規行為，維護用路人安全。

交通組組長巴龍祥表示，此次執法重點針對汽、機車及微型電動二輪車駕駛人，行經設有「閃光紅燈」號誌、「停車再開」標誌或「停」字標線之路口時，未依規定停讓者，將依道路交通管理處罰條例進行取締。希望透過強力執法，促使用路人養成「停、看、再行」的安全駕駛習慣，進而降低路口事故發生率。

分局長邱逸樵提醒所有用路人，行經無號誌路口務必減速慢行並停讓幹道車輛及行人，以確保行車安全。更強調，分局將持續透過執法與宣導並進的方式，展現守護轄區交通安全的堅定決心，營造更安全友善的道路環境。