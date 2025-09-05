國中生換獎品起衝突！麻吉撕破臉　美工刀劃腿9公分慘縫12針

▲男學生膝蓋選遭劃傷。（圖／翻拍林姓網友臉書）



記者陳崑福／屏東報導

屏東一所國中驚傳校園暴力事件！一名林姓網友在社群平台發文指出，指朋友的小孩在校內與同學發生爭執，竟遭對方持美工刀劃傷腳部，傷口長達7至9公分，須縫合12針。該網友痛批，若劃到大動脈恐釀致命，質疑校方與加害學生家長意圖「息事寧人」，憤怒詢問「若換作是你的小孩，能接受嗎？」

▲教育處學生事務科郭小蘋科長說明情況。

消息一出，引發網友一面倒譴責，直呼「這不是小爭執，是嚴重暴力」、「必須提告，否則恐有下一次」、「這根本是蓄意攻擊」。也有網友提及類似案例，痛批「國中就這樣，長大還得了」。不少留言呼籲報警處理、進少年法庭，並要求加害學生接受心理輔導，相關費用應由家長全額負擔。

該校校長表示，這兩名學生是好朋友，平常玩在一起，當時在課堂上進行交作業換獎品活動，其中一位學生要交作業，另一位用腳去勾對方，阻止他拿到獎品，對方情急之下從鉛筆盒拿出東西要戮對方的腳，要讓他的腳移開，不知拿出來的美工刀，這位同學的膝蓋因此被劃傷。

事發後，膝蓋受傷的同學家長相當氣憤，今早持續在學校溝通，但沒有共識；校長表示，持續與雙方家長溝通，盼事情圓滿處理。

轄區的屏東警分局表示，案發時有接到報案，靜待雙方家長處理結果，決定進一步處理。

對此，屏東縣政府教育處表示，初步了解是學生上課期間因兌換獎品爭執引發肢體衝突，導致其中一名學生受傷，目前已請校方持續關心傷者狀況，修補同學間關係，後續將依校安事件程序辦理。