　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

醉駕累犯又喝酒上路！屏東男入獄「勞作金被扣光」　姊代繳罰金

▲義務人家屬繳款示意圖。（圖／屏東執行分署提供）

▲義務人家屬繳款示意圖。（圖／屏東執行分署提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東一男子酒駕遭吊銷駕照仍無照上路，喝了高粱酒後騎車上路釀禍送醫，檢測酒測值達每公升0.25毫克。男子不僅被裁罰無照駕駛2萬4000元，酒駕部分也遭判刑，入監後罰單仍未繳清，案件移送屏東分署強制執行，甚至扣押勞作金與保管金。最終因家人探監勸導，姊姊代為繳清，全案落幕。

這名男子已因酒駕遭吊銷駕照，卻仍心存僥倖無照駕駛。2024年間某日午夜飲用高粱酒後，隔日中午騎車外出，不幸發生交通事故送醫。經檢測，其吐氣酒精濃度仍高達每公升0.25毫克，明顯超標。男子因無照駕駛遭裁罰新臺幣2萬4,000元，酒駕部分亦經地檢署聲請簡易判決處刑。

但他收到罰單後遲未繳納，並於今年初入監服刑。交通部公路局高雄區監理所屏東監理站遂於5月底將案件移送法務部行政執行署屏東分署強制執行。

屏東分署受理後，除依法發出傳繳通知，並同步展開財產調查。執行同仁查悉義務人已入監服刑，遂即發函扣押其勞作金與保管金。未料扣押通知寄發數日後，義務人的姊姊即主動到分署表示願意代為繳清罰鍰。

她向執行同仁透露，日前家人探監時，義務人因得知勞作金及保管金遭扣押，深感焦慮並懇求家人協助繳清罰款。執行同仁當場受理繳納，並立即撤銷扣押命令，亦叮囑其姊轉告義務人，無照及酒駕均嚴重危害公共安全，切勿重蹈覆轍。

屏東分署表示，每年9月為「交通安全月」，114年主題為「人本交通－停讓文化」，口號為「車輛慢看停行人安全行」，民眾應牢記交通安全是你我生活的一部分，切記「喝酒不開車、開車不喝酒」，更不可無照上路，不僅危及自身安全，更可能牽連其他無辜用路人，法律也將嚴加制裁。若受裁罰，應及早繳清，切勿心存僥倖，執行分署會秉持決心加強執行；如遇經濟困難，宜主動申請分期繳納，以免個人財產遭查封扣押。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
517 2 2897 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
12網紅削1700萬！　名單曝光
龔益霆自爆交往江祖平！上月分手　「網抓包說謊」PO證據打臉
「塔巴」颱風最快明生成！　連4天降雨西半部一片紅
遊樂設施出包！遊客卡60米高空　義大世界回應
獨／「台北最強宵夜」頂讓！　業者：店名不變、團隊全留任
快訊／PCB概念妖股發威　上沖下洗爆大量
趙少康鬆口：盧秀燕朱立倫郝龍斌都不選「我就選」
家人突開刀「前一周取消出國員旅」！　被討1萬賠償氣炸

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／國8安定段5車連環撞「零件噴滿地」1送醫　後方回堵3公里

81歲阿北找朋友！無照騎車左轉不禮讓　28歲上班族閃不過撞死他

前2次都沒挨罰　回收婦「搬門口引擎變賣」下場慘了

12網紅愛情詐騙削1700萬！林沐希哭演：爸死媽跑了...詐4男近50萬

台南81歲阿北車禍！催油門落跑險撞人　腳踏車遭殃騎士受傷

天天抱怨情勒還施虐！害5月嬰頭骨碎裂+肢障癲癇　惡保母下場曝

想和妹子交朋友　他付款17次驚覺被騙！329萬元飛了

惡賊佛祖面前「撬破功德箱」偷光1萬香油錢　寺方不忍了索賠2萬

知名教練涉性騷還體罰！缺席逼蛙跳操場20圈　她控訴後慘被踢群

獨／網紅醫王銘嶼害2死！醫界怒批衛福部：醫懲覆審拖9個月沒動靜

【怪手vs騎士】怪手司機不爽「三角錐被碰」　狂甩鑿頭硬攔騎士

【氣到破音XD】多慧爸爸調椅子沒注意害她摔跤 她氣到鴨子音：爸爸壞人！

【紅燈硬闖】男子酒後過馬路！慘遭男大生撞擊喪命

【北院外心碎】柯文哲今開庭！陳佩琪隔鐵網探夫　掩面痛哭嘆：他犯了什麼罪

【不著痕跡】急「消除」金正恩DNA？　北韓人員被捕捉峰會後「擦桌椅」

【不講武德】貴賓遭喵皇怒賞貓拳...被揍傻眼看鏡頭QQ

血淚開箱文曝！無良人蛇逼賣淫先試車　地獄淫魔「1人蹂躪20女」

【別說了...】開會與女友免提通話　被爆私下說主管多屁話還腳臭XD

【不捨舅舅念大學】4歲娃看他整理宿舍...抱媽偷哭QQ

【娃故意將牙刷拿顛倒！】爸來回試探卻反被聰明誤XD

快訊／國8安定段5車連環撞「零件噴滿地」1送醫　後方回堵3公里

81歲阿北找朋友！無照騎車左轉不禮讓　28歲上班族閃不過撞死他

前2次都沒挨罰　回收婦「搬門口引擎變賣」下場慘了

12網紅愛情詐騙削1700萬！林沐希哭演：爸死媽跑了...詐4男近50萬

台南81歲阿北車禍！催油門落跑險撞人　腳踏車遭殃騎士受傷

天天抱怨情勒還施虐！害5月嬰頭骨碎裂+肢障癲癇　惡保母下場曝

想和妹子交朋友　他付款17次驚覺被騙！329萬元飛了

惡賊佛祖面前「撬破功德箱」偷光1萬香油錢　寺方不忍了索賠2萬

知名教練涉性騷還體罰！缺席逼蛙跳操場20圈　她控訴後慘被踢群

獨／網紅醫王銘嶼害2死！醫界怒批衛福部：醫懲覆審拖9個月沒動靜

富邦悍將送愛到花蓮！　李雅英為太巴塱、光復少棒球員夢想應援

9月魔咒用好用滿　財金教授曝美股ETF布局大計

林維恩旅美首年火速升2A　初登板3.1局失2分展現壓制力

年領300萬股息達人1招估價　7檔私房股買點全公開

防外來綠色殺手　林業保育署嘉義分署號召社區齊力除蔓種樹

吃完彰化6家爌肉飯！癡情男「大佛魔咒」被分手...網跟著淚崩了

保時捷「無線充電」成真！首搭車型Cayenne E4電動休旅、明年開賣

衛生紙上榜！專家列Costco「科克蘭10大商品」實測翻車

21天女嬰染RSV狂咳嘔吐！傳染力強1次可傳3人　醫：無特效藥

高球名將俞俊安辦攝影展　盼名古屋亞運效力中華隊

【手榴彈投71公尺？】王建民親自證實「都市傳說」：輕鬆丟～

社會熱門新聞

9寳爸撐一家突倒下腦死　今拔管留下妻小10人

傳產大嫂扮「神鬼會計」涉掏空2.7億　遭聲押禁見

快訊／孫安佐表姊涉「愛情詐騙」求刑5年

血淚試車開箱文曝　地獄淫魔「1人蹂躪20女」

彰化男想3P　竟硬上國中前女友

女士官喝醉　海軍少校「幫打蟑螂」進房性侵她！

獨／高雄分署公共藝術判定抄襲　法院：賠錢銷毀

媽拋家被女兒通報失蹤　警尋獲已變街頭「喪屍」

獨／害命人蛇是寵女魔人　妻懷胎落網頻問產檢

酒駕撞死空少　富商神隱遭拘提入獄

「4兒子全死了」百歲獨居阿嬤跌倒求救

不只詐款還倒廢棄物　中研院3480萬弊案曝

即／中和男電梯井墜落　趴電梯上無呼吸送醫

台積電渣男用「公務機」約砲　超美正宮曝光

更多熱門

相關新聞

東港警中元普渡　祈願轄區平安順遂

東港警中元普渡　祈願轄區平安順遂

屏東東港警分局於昨(4)日下午吉時在分局大門前擺設供品，舉辦中元普渡儀式，由分局長高志正率分局各組、隊、中心、分駐(派出)所全體同仁進行中元普渡祭拜，大家持香敬拜以虔誠恭敬之心祭拜普渡公、好兄弟及天地神祇，同時緬懷先人，祈願地方治安平穩、交通順暢、民眾出入平安、全體同仁及其家人平安健康吉祥。

神壇旁民宅清晨突竄火 　鄰居發現急報案

神壇旁民宅清晨突竄火 　鄰居發現急報案

酒駕撞死空少　富商神隱遭拘提入獄

酒駕撞死空少　富商神隱遭拘提入獄

警民合力強化科技偵查 警添利器打擊犯罪

警民合力強化科技偵查 警添利器打擊犯罪

發財車猛撞自小客！雞肉噴滿地　駕駛慘死

發財車猛撞自小客！雞肉噴滿地　駕駛慘死

關鍵字：

酒駕屏東無照駕駛交通安全罰款

讀者迴響

熱門新聞

江祖平深夜再發聲！　掀無意識硬上內幕

江祖平：我一定要索賠性侵罪！

9寳爸撐一家突倒下腦死　今拔管留下妻小10人

台版廣末涼子爆22歲姐弟戀！　江祖平歷任男友曝光

江祖平怒回：不如我們一起去驗傷

AV男優點名1人「女優教科書」 揭三上悠亞、河北彩伽真面目

德媒警告遊客來台要三思　觀光署：台灣交通比泰國好

江祖平半年前熱擁底迪被拍！照片曝光

傳產大嫂扮「神鬼會計」涉掏空2.7億　遭聲押禁見

快訊／孫安佐表姊涉「愛情詐騙」求刑5年

血淚試車開箱文曝　地獄淫魔「1人蹂躪20女」

江祖平發不自殺聲明！　點名三立副總

彰化男想3P　竟硬上國中前女友

江祖平揭醜聞！三立副總認：我兒

日男山中醒來失憶！一旁放60萬現金成謎團

更多

最夯影音

更多

【怪手vs騎士】怪手司機不爽「三角錐被碰」　狂甩鑿頭硬攔騎士

【氣到破音XD】多慧爸爸調椅子沒注意害她摔跤 她氣到鴨子音：爸爸壞人！

【紅燈硬闖】男子酒後過馬路！慘遭男大生撞擊喪命

【北院外心碎】柯文哲今開庭！陳佩琪隔鐵網探夫　掩面痛哭嘆：他犯了什麼罪

【不著痕跡】急「消除」金正恩DNA？　北韓人員被捕捉峰會後「擦桌椅」

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面