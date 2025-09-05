醉駕累犯又喝酒上路！屏東男入獄「勞作金被扣光」　姊代繳罰金

▲義務人家屬繳款示意圖。（圖／屏東執行分署提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東一男子酒駕遭吊銷駕照仍無照上路，喝了高粱酒後騎車上路釀禍送醫，檢測酒測值達每公升0.25毫克。男子不僅被裁罰無照駕駛2萬4000元，酒駕部分也遭判刑，入監後罰單仍未繳清，案件移送屏東分署強制執行，甚至扣押勞作金與保管金。最終因家人探監勸導，姊姊代為繳清，全案落幕。

這名男子已因酒駕遭吊銷駕照，卻仍心存僥倖無照駕駛。2024年間某日午夜飲用高粱酒後，隔日中午騎車外出，不幸發生交通事故送醫。經檢測，其吐氣酒精濃度仍高達每公升0.25毫克，明顯超標。男子因無照駕駛遭裁罰新臺幣2萬4,000元，酒駕部分亦經地檢署聲請簡易判決處刑。

但他收到罰單後遲未繳納，並於今年初入監服刑。交通部公路局高雄區監理所屏東監理站遂於5月底將案件移送法務部行政執行署屏東分署強制執行。

屏東分署受理後，除依法發出傳繳通知，並同步展開財產調查。執行同仁查悉義務人已入監服刑，遂即發函扣押其勞作金與保管金。未料扣押通知寄發數日後，義務人的姊姊即主動到分署表示願意代為繳清罰鍰。

她向執行同仁透露，日前家人探監時，義務人因得知勞作金及保管金遭扣押，深感焦慮並懇求家人協助繳清罰款。執行同仁當場受理繳納，並立即撤銷扣押命令，亦叮囑其姊轉告義務人，無照及酒駕均嚴重危害公共安全，切勿重蹈覆轍。

屏東分署表示，每年9月為「交通安全月」，114年主題為「人本交通－停讓文化」，口號為「車輛慢看停行人安全行」，民眾應牢記交通安全是你我生活的一部分，切記「喝酒不開車、開車不喝酒」，更不可無照上路，不僅危及自身安全，更可能牽連其他無辜用路人，法律也將嚴加制裁。若受裁罰，應及早繳清，切勿心存僥倖，執行分署會秉持決心加強執行；如遇經濟困難，宜主動申請分期繳納，以免個人財產遭查封扣押。