普渡不只拜好兄弟　屏東警還送防詐平安符

▲屏東縣政府警察局中元普渡。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

農曆七月中元節是臺灣重要民俗，民間有普渡好兄弟，祈求平安的習慣。屏東縣政府警察局今年特別在剛上任局長甘炎民帶領下，結合傳統與創意舉辦中元普渡，不僅為同仁與縣民祈福，更以寓教於俗的方式，將防詐與交通安全宣導融入祭典，讓「祈安」與「護民」相互呼應。

儀式於4日下午2時在警察局中庭舉行，由局長甘炎民率領各科室（大）隊主管與同仁一同誠心祭拜，並由秘書科陳金彰科長恭讀祈福疏文，祈願風調雨順、國泰民安、警勤順遂。



今年普渡特別準備三牲五果、金銀紙錢之外，還創新加入「平安小語」放置相對祭拜供品上—印有防詐提醒與交通安全標語的小卡片、符袋，擺放於供卓上，一方面象徵祈福庇佑，一方面提醒民眾日常注意安全，守護財產與生命。



屏警大家長甘炎民表示：「中元普渡是傳統習俗，但警察局更希望藉由這樣的儀式，將守護民眾的心意傳達出去。除了為同仁祈求平安賜福，更祈求縣民遠離詐騙陷阱，行車遵守交通安全，屏警護民讓縣民更安心與安居。」

活動現場除祭拜外，也以「祈福結合宣導」的方式，邀請同仁現場分享防詐、交通安全小語所代表的創意，將帶分享給同仁，寓意「好兄弟保庇、警察守護」，讓傳統信仰化為現代守護力量，達到人神齊心，共同維護社會安全。