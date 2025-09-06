波蘭首座！克拉科夫機場廢100毫升液體限制　最多可帶公升

▲ 克拉科夫機場取消隨身行李100毫升液體限制。（圖／翻攝自粉專）

記者陳宛貞／綜合外電報導

波蘭克拉科夫機場（Kraków Airport）3日正式宣布取消手提行李100毫升液體限制，成為該國首座實施此項新措施的機場，乘客現可攜帶最多2公升液體登機，同時免除安檢時取出電子設備與化妝品的程序。

《波蘭筆記》（Notes From Poland）報導，這項改變仰賴10台最新CT掃描設備的技術支援，機場方面表示，新型掃描器可生成精密3D圖像，進行「數位開箱」檢查，「從今天起，你可以攜帶容量最多達2公升的液體容器」，且安檢過程中無需取出電子產品和化妝品。

此舉預計將大幅縮短30%的安檢時間，即使在客流量最高峰時段，多數旅客等待時間也不會超過10分鐘，對日益繁忙的克拉科夫機場意義重大。

液體攜帶限制源於2006年一起跨大西洋航班恐攻陰謀事件，此後各國機場實施嚴格的100毫升規定。近年隨著檢測系統進步，部分機場開始廢除此規定，歐盟雖在去年夏季因技術問題暫時恢復，但今年7月正式核准配備先進CT掃描器的機場取消這項限制，英美也已跟進實施。

作為波蘭第二大機場，克拉科夫機場去年創下1110萬人次旅客紀錄，僅次於華沙蕭邦機場的2130萬人次，今年8月更達到單月130萬人次的歷史新高，預估今年底旅客總數將突破1300萬人次，再度刷新年度紀錄。