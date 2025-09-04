德媒警告遊客來台要三思　觀光署：台灣交通比泰國好

▲德媒狠批台灣道路是開發國家中最危險之一，呼籲旅客來台要三思，衝擊我國觀光形象。（示意圖／桃園機場公司）

記者李姿慧／台北報導

台灣還沒撕下「行人地獄」標籤，德國媒體《bne IntelliNews》又報導，台灣交通死傷高於美國911恐攻喪生的總人數，提醒遊客來台前要三思，恐衝擊台灣力拚千萬國際旅客的目標。觀光署坦言對台灣觀光形象有傷害，外媒有片面誤解，泰國交通比台灣差多了，今年千萬國際客目標有難度，900萬國際客有機會。

德媒批評台灣交通死亡比美國911恐攻喪命的人數還多，更稱台灣的道路是已開發國家中最危險的道路之一，是現代民主國家都不應容忍的危險行為，呼籲考慮前往台灣旅遊的海外旅客訂機票之前應該三思。

[廣告]請繼續往下閱讀...

針對外媒呼籲國際客來台旅遊要三思，是否會影響國際旅客來台意願，觀光署副署長黃勢芳則表示，對台灣觀光形象會有一定的傷害，外媒有時候有片面的誤解，他剛從泰國交流回台，泰國交通比台灣差多了，包括道路停讓等。單就片面的觀察，如果就交通環境來看，泰國車來車往的交通環境，台灣對比下真的是算好蠻多的。

黃勢芳指出，目前國際客來台目標應該不會是單一因素的影響，原本至今年底目標1千萬國際客看起來有一點難度，以目前的表現，到年底要比去年700多萬人次再增加200多萬，也就是需要成長超過20%，但迄今成長率大概約10%，還有一些落差，但900萬人次有機會達成。

黃勢芳直言，很多國際遊客還是蠻喜歡台灣的旅遊環境，但成長不符預期，主要是南部颱風風災，以及地震等影響，美國關稅部分，還沒有很直接的影響，但是他與泰國的交流發現，國際客消費因經濟條件會比較保守一些。