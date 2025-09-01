　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸紙質鐵路車票10／1起走入歷史　由電子發票取代

▲大陸鐵路運輸購票系統自2025年10月1日起進入「無紙化」時代。（圖／翻攝大眾網）

▲大陸鐵路運輸票務系統自2025年10月1日起進入「無紙化」時代。（圖／翻攝大眾網）

記者魏有德／綜合報導

自10月1日起，大陸紙質鐵路車票將全面退出歷史舞台，民眾日後想憑票根報銷時，得由電子發票取代。消息一出，大陸不少網友在社群平台掀起「回憶殺」，紛紛秀出收藏的火車票或高鐵票。根據大陸鐵路部門規定，9月30日之後紙質報銷憑證將停用，象徵著旅客出行時，將完全進入「無紙化」時代。

▲大陸鐵路運輸購票系統自2025年10月1日起進入「無紙化」時代。（圖／翻攝大眾網）

▲旅客欲報銷交通費得透過網路下載發票。（圖／翻攝大眾網）

《大眾網》報導，早在去年11月1日，大陸鐵路客運就已開始推廣全面數位化的電子發票。過去若需報銷，旅客得前往車站、代售點或自助機打印紙質車票，如今只需在線上即可開具。

為了給旅客和公司行號等留出適應期，大陸鐵路部門設下至2025年9月30日的過渡期，期間採取「紙電並行」的策略。隨著期限將至，紙質火車票功能也將徹底走入歷史。

大陸「12306」客服人員證實，9月30日後將無法再領取紙質報銷憑證，「紙質報銷憑證只開到9月30日，之後就不再提供了，統一改為電子發票。」

▲大陸鐵路運輸購票系統自2025年10月1日起進入「無紙化」時代。（圖／翻攝大眾網）

▲老年旅客可在車站列印行程資訊。（圖／翻攝大眾網）

據了解，大陸鐵路「無紙化」進程始於2018年，由海南環島高鐵率先行試點電子客票；2019年，成渝高鐵沿線13個車站跟進；2020年6月，電子客票推廣至大陸境內各普速鐵路，乘客可憑有效身份證件「一證通行」。自那時起，紙質火車票僅保留「報銷」金額的功能。

至於紙質火車票在市面上取消流通後，老年旅客是否會遇到「乘車難」的問題，大陸鐵路部門回應稱，雖然報銷憑證停用，但旅客仍可在自助機上列印「行程資訊單」，內容涵蓋發車時間、到發車站、座位號、檢票口等資訊，方便查閱。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/31 全台詐欺最新數據

更多新聞
402 2 0949 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／9縣市大雨特報！大雷雨轟2地
開學日「孩子突請假一周」　媽媽崩潰曝原因！一票家長：我們家也
福島食品將全面取消管制　食藥署長：台灣人去日本吃得很開心
台八女神減5kg「只穿比基尼上鏡」　工作人員全看傻
快訊／台灣納智捷電動車宣布降價
北京93閱兵　台灣擬出席政要名單一次看
台灣新車銷量慘跌！　最新排名曝
床邊有簾子！　「逢甲大學宿舍」豪華照曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

「九三閱兵」前　日本駐中使館示警「避免說日語」

陸公安部推出「國家網路身份認證」App　人臉識別＋電話認證後啟用

「提供成員國120億金援」　習近平：上合會已是世界最大區域組織

陸紙質鐵路車票10／1起走入歷史　由電子發票取代

「孕婦救人」影片瘋傳！當事人澄清：我沒懷孕啊……

2025港姐出爐！26歲陳詠詩奪后冠　亮麗身形曾入選韻律體操代表隊

陸幼兒園20元餐費豪吃「鮑魚龍蝦」　園內十個班級9廚師待命備餐

陸女童「摸小老虎」遭咬傷！母怒報警求償

陸清華女博士闖短劇圈　自評「18線演員」剛出道日領一千人民幣

莫迪會習近平後見蔡奇　稱印方歡迎「恢復黨際交流合作機制」

Cardi B出庭表情包變迷因　法庭上也做自己..發言超Real

Cardi B出庭「翻白眼.問號臉」　表情包變迷因..發言超Real太好笑

【請收下我的膝蓋】水果攤老闆30秒削光西瓜皮！

【撕心裂肺】台中6歲童墜樓亡今相驗！　男童父不捨崩潰痛哭

【清晨惡火】中壢民宅火災釀5死！　媳婦、孫子罹難 阿嬤悲痛哭癱「都沒了」

【兒子窒息的愛XD】兒見媽染頭髮崩潰整路哭　聽是情侶頭秒轉笑臉！

【帶狀皰疹不只痛還恐害失智】疼痛醫學權威孫維仁：疫苗是「最划算保險」

陳喬恩淚謝Alan「讓她做自己」 見老婆哭...他急起身幫擦淚！

【青蛙變小鳥？】權喜原防界外球的姿勢太鬧了XD

【痛心圍攻畫面】10多隻遊蕩犬水中攻擊野生梅花鹿

「九三閱兵」前　日本駐中使館示警「避免說日語」

陸公安部推出「國家網路身份認證」App　人臉識別＋電話認證後啟用

「提供成員國120億金援」　習近平：上合會已是世界最大區域組織

陸紙質鐵路車票10／1起走入歷史　由電子發票取代

「孕婦救人」影片瘋傳！當事人澄清：我沒懷孕啊……

2025港姐出爐！26歲陳詠詩奪后冠　亮麗身形曾入選韻律體操代表隊

陸幼兒園20元餐費豪吃「鮑魚龍蝦」　園內十個班級9廚師待命備餐

陸女童「摸小老虎」遭咬傷！母怒報警求償

陸清華女博士闖短劇圈　自評「18線演員」剛出道日領一千人民幣

莫迪會習近平後見蔡奇　稱印方歡迎「恢復黨際交流合作機制」

醉騎士人車失控衝進鳳梨田　酒測值0.77涉公共危險罪送辦

快訊／台股收盤大跌161.37點　台積電漲5元至1165

新制勞退基金7月虧轉盈　勞工每人分紅2228元

大咖男星坐路邊「陪攤販奶奶賣菜」！私下轉3萬金援　5年如一超暖心

快訊／9縣市大雨特報！大雷雨轟2地「持續1小時」

洪詩剩一個月就要生了！「這胎很奇怪」孕體出狀況：好早就開始痛

惡女沖10倉鼠進馬桶傳IG炫耀　台中動保處：最高判2年+罰200萬

每一次都特別珍貴！喬科維奇直落3輕取史特魯夫　美網8強再遇弗里茨

新婚3月人妻「拒絕愛愛」慘死！鄰居聞怪聲　老公葬禮上被捕

蔡依林豪宅社區首見轉手　鄰居持有5年獲利975萬元

【清晨惡火】中壢民宅火災釀5死！　媳婦、孫子罹難 阿嬤悲痛哭癱「都沒了」

大陸熱門新聞

40歲男師外遇16歲女學生　鹹濕對話「震碎三觀」

《長安十二時辰》作者：兒子不愛看書　還得送去作文班

輸林昀儒「怒摔球拍」　陸選手遭停賽！

中國強制社保9/1生效　已有工廠選擇關停

13歲男孩阻止插隊遭猛踹　超市收銀員態度犯眾怒

陸清華女博士闖短劇圈 自評「18線演員」剛出道日領一千人民幣

陸痛批菲：縱容林佳龍竄訪　必將付出代價

陸女童「摸小老虎」遭咬傷！母怒報警

香港房市慘　建築工失業轉做清潔

家人不幫清狗大便　陸女竟將2隻狗丟下21樓

影／各國領導人全到齊天津！維安升級、防暴車出動

「孕婦救人」影片瘋傳！當事人：我沒懷孕

陸幼兒園20元餐費豪吃「鮑魚龍蝦」 園內十個班級9廚師待命備餐

港警被騙去柬埔寨　園區看證件主動放人

更多熱門

相關新聞

埃及列車出軌「2車廂翻覆」3死103傷

埃及列車出軌「2車廂翻覆」3死103傷

埃及30日發生重大火車脫軌事故，一列從沿海城市馬薩馬特魯（Marsa Matruh）開往首都開羅的列車出軌，多達7節車廂偏離軌道，其中2節完全翻覆，導致3人死亡、103人受傷。

西南航空：「體型過胖」坐飛機要買2個座位！

西南航空：「體型過胖」坐飛機要買2個座位！

台南鐵路地下化風機進場工程穩步朝2026年底通車邁進

台南鐵路地下化風機進場工程穩步朝2026年底通車邁進

日本二合一入境審查擴大使用　福岡最快年底上路

日本二合一入境審查擴大使用　福岡最快年底上路

統一發票存信用卡　5大中獎漏接情境銀行不賠

統一發票存信用卡　5大中獎漏接情境銀行不賠

關鍵字：

鐵路票務無紙化電子發票旅客

讀者迴響

熱門新聞

2台人「沖繩潛水」喪命！

2台人赴沖繩潛水喪命　觀光署：自由行參加當地活動

普發現金近3萬台ATM備戰　13歲以上可自領

開學日「孩子突請假一周」！一票家長：我們家也是

除毛師妻帶2孩　5人相擁成焦屍

豪宅帥保全爆紅！值勤照網瘋傳　本尊親回應

蘿莉塔回台「行李藏違禁品闖關」被攔

童仲彥「2張國考證照」到手　下步計劃曝

40歲男師外遇16歲女學生　鹹濕對話「震碎三觀」

可能有新颱風　路徑估大迴轉

竹女新生訓練花30分鐘「介紹校狗」

光電板壽命將盡！日本政府認了：回收費用沒共識

屈中恆曾涉毒遭抵制！《寶島一村》大陸場次全沒了

台積電3內鬼工程師現身！　今移審智財法院

女把10隻倉鼠丟馬桶沖掉！IG限動被罵爆

更多

最夯影音

更多

Cardi B出庭表情包變迷因　法庭上也做自己..發言超Real

Cardi B出庭「翻白眼.問號臉」　表情包變迷因..發言超Real太好笑

【請收下我的膝蓋】水果攤老闆30秒削光西瓜皮！

【撕心裂肺】台中6歲童墜樓亡今相驗！　男童父不捨崩潰痛哭

【清晨惡火】中壢民宅火災釀5死！　媳婦、孫子罹難 阿嬤悲痛哭癱「都沒了」

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面