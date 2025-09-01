陸紙質鐵路車票10／1起走入歷史　由電子發票取代

▲大陸鐵路運輸票務系統自2025年10月1日起進入「無紙化」時代。（圖／翻攝大眾網）

記者魏有德／綜合報導

自10月1日起，大陸紙質鐵路車票將全面退出歷史舞台，民眾日後想憑票根報銷時，得由電子發票取代。消息一出，大陸不少網友在社群平台掀起「回憶殺」，紛紛秀出收藏的火車票或高鐵票。根據大陸鐵路部門規定，9月30日之後紙質報銷憑證將停用，象徵著旅客出行時，將完全進入「無紙化」時代。

▲旅客欲報銷交通費得透過網路下載發票。（圖／翻攝大眾網）

《大眾網》報導，早在去年11月1日，大陸鐵路客運就已開始推廣全面數位化的電子發票。過去若需報銷，旅客得前往車站、代售點或自助機打印紙質車票，如今只需在線上即可開具。

為了給旅客和公司行號等留出適應期，大陸鐵路部門設下至2025年9月30日的過渡期，期間採取「紙電並行」的策略。隨著期限將至，紙質火車票功能也將徹底走入歷史。

大陸「12306」客服人員證實，9月30日後將無法再領取紙質報銷憑證，「紙質報銷憑證只開到9月30日，之後就不再提供了，統一改為電子發票。」

▲老年旅客可在車站列印行程資訊。（圖／翻攝大眾網）

據了解，大陸鐵路「無紙化」進程始於2018年，由海南環島高鐵率先行試點電子客票；2019年，成渝高鐵沿線13個車站跟進；2020年6月，電子客票推廣至大陸境內各普速鐵路，乘客可憑有效身份證件「一證通行」。自那時起，紙質火車票僅保留「報銷」金額的功能。

至於紙質火車票在市面上取消流通後，老年旅客是否會遇到「乘車難」的問題，大陸鐵路部門回應稱，雖然報銷憑證停用，但旅客仍可在自助機上列印「行程資訊單」，內容涵蓋發車時間、到發車站、座位號、檢票口等資訊，方便查閱。