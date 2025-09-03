　
波蘭母女3人化糞池慘死！屍體喉嚨一度傳被割斷　警追查驚悚真相

▲▼ 命案,案發現場,封鎖線。（圖／路透社）

▲母女3人化糞池身亡，真相撲朔迷離。（圖／路透）

記者董美琪／綜合報導

波蘭科寧縣（Konin County）Helenów Pierwszy小鎮發生悲劇，一名母親及其兩名女兒（6歲與8歲）在家中化糞池被發現死亡，疑似母親殺子後自殺。

據《太陽報》（The Sun）報導，孩子的父親週日晚間向緊急救援人員報案，稱現場出現「令人不安的跡象」，懷疑家人掉入化糞池。四個消防單位及潛水救援隊隨即展開救援，但三人最終仍不幸身亡。

事發時，兩名男子在急救人員抵達前已將母親及其中一名女兒救出，另一名女孩稍後被救援人員拉出。32歲的母親當場死亡，兩名女兒送醫後也宣告不治。

波蘭媒體《Fakt》報導，母親可能原本打算將兩名女兒溺死，並在家中留下遺書。鄰居指出，母親事發前曾派丈夫前往藥局購藥。當地居民表示，全村人對此事件震驚且深感悲痛。

當地檢方已展開謀殺調查，並將於週四進行屍檢及毒理測試。區檢察官辦公室官員表示，有合理懷疑本案涉及犯罪，究竟是他殺或輕生，警方尚未排除任何可能情況。

檢方強調，目前調查仍處於初期階段，有關母親割喉的報導僅屬推測，出於受害者家屬考量，暫無法對外公布更多細節。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

