60歲院長陳屍醫院！　搶助理女友遭「砍斷陰莖」割喉慘死

▲ 伊斯蘭被發現陳屍醫院休息室。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

孟加拉西部諾多爾縣（Natore）醫界驚傳恐怖情殺案，60歲醫院院長伊斯蘭（AHM Amirul Islam）遭人割喉殺害，連下體也被切除，死狀相當悽慘，疑似是因院內三角戀糾紛被前員工挾怨報復。

當地《每日星報》報導，伊斯蘭1日凌晨約1時30分於喬諾塞巴醫院（Jonoseba Hospital）3樓休息室就寢後，遭人以利刃割喉致死。諾多爾縣警司阿侯賽因（Mohammad Amjad Hossain）透露，「死者身上有多處傷痕，生殖器被切除。」

伊斯蘭原定當天出席活動行程，員工上午10點前往休息室找人，但他遲遲沒有回應，破門而入才驚見院長倒臥血泊中，立即通報警方。

伊斯蘭曾任醫師組織「孟加拉醫師協會」（Bangladesh Doctors' Association）領導人、孟加拉醫學協會（Bangladesh Medical Association）諾多爾分會召集人，以及診所業主協會會長等多項要職，在當地醫界擁有崇高聲望。

警方2日逮捕伊斯蘭前私人助理阿薩德（Asadul Ali Asad），調查發現伊斯蘭疑似在阿薩德準備與護理師女友結婚之際介入兩人的感情，兩人為此發生爭執，阿薩德也因此被伊斯蘭開除，進而萌生殺人念頭，警方也正深入調查是否有其他共犯。